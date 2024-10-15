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Происшествия Спорт Нападающего «Реала» Мбаппе подозревают в изнасиловании

Нападающего «Реала» Мбаппе подозревают в изнасиловании

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Полиция Швеции подозревает нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Предполагаемое изнасилование могло произойти в четверг, 10 октября, в отеле Bank Hotel в центре Стокгольма. Там футболист остановился со своими друзьями 9 октября, а 11 октября уже покинул шведский аэропорт на частном самолете.

Спустя два дня после инцидента предполагаемая пострадавшая в отеле подала заявление в местную полицию, обвинив в преступлении Мбаппе. По информации газеты, женщина обращалась за помощью в местную больницу.

В настоящее время полицейские расследуют дело об изнасиловании в отеле Bank Hotel. По данным Aftonbladet, прокурор, ведущий расследование, отказался комментировать дело.

Сам футболист мадридского «Реала» отрицает свою причастность к изнасилованию в Стокгольме.

«Фейковые новости! Это становится настолько предсказуемым, как раз перед слушанием, как будто случайно», — написал футболист в соцсетях, комментируя сегодняшнее слушание по делу о 46 миллионах фунтов стерлингов невыплаченных бонусов и заработной платы, которые «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе .

Спортсмены нередко становятся фигурантами уголовных дел. Так, футболист Робиньо, бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии, в 2022 году был приговорён к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней девушки в одном из клубов Милана в 2013 году. Из Италии он уехал на родину и скрывался там от правосудия.

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