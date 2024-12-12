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Происшествия Бой после крепких объятий. Драка с военным в центре Петербурга попала на видео

Бой после крепких объятий. Драка с военным в центре Петербурга попала на видео

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3 комментария

Камера сняла, что происходило в хостеле на Владимирском проспекте в Петербурге, откуда увезли раненого постояльца. Удар ножом в живот объясняет 42-летний военнослужащий.

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Судя по записи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» 12 декабря, конфликт произошёл в коридоре хостела. Один из участников был в камуфляже и, в отличие от оппонента, не отличался активной жестикуляцией. Он спокойно зашёл в номер, но закрыть его не смог — мужчина в спортивном костюме встал в дверях. Уже в коридоре оба сцепились в объятиях. После того, как самый активный всё же смог их разорвать, он нанёс несколько ударов кулаком.

В ночь на 11 декабря из хостела на Владимирском проспекте с проникающим ранением живота госпитализировали 31-летнего жителя Псковской области. Он рассказал, что повздорил с двумя незнакомцами, один из них ударил его ножом и скрылся.

В тот же день оперативники нагрянули в другой отель — на пересечении Тележной и Профессора Ивашенцова, откуда забрали в отдел двух военнослужащих 42 и 24 лет. У обоих за плечами череда судимостей. Младшего после разбирательства отпустили. Старшему пришлось ночевать в изоляторе временного содержания. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержанного также осматривали врачи. По его словам, на Владимирском проспекте его ударил незнакомец. Медики диагностировали травму головы, ушибы и ссадину на лице.

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Комментарии
3
ДЕД
29 минут
Наши мальчики 🤗
Гость
39 минут
Хостел в центре! Шаговая доступность от метро! 350 рублей/сутки!
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