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Происшествия В работе Facebook*, Instagram* и WhatsApp произошел глобальный сбой. Он может стать крупнейшим с 2021 года

В работе Facebook*, Instagram* и WhatsApp произошел глобальный сбой. Он может стать крупнейшим с 2021 года

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7 комментариев

Российские пользователи WhatsApp вечером 11 декабря пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствовали данные сервисов DownDetector и «Сбой.рф».

Проблема оказалась гораздо масштабнее и затронула также Facebook и Instagram — приложения компании Meta** — по всему свету, а не только в России.

Информацию о нестабильной работе приложений в компании подтвердили.

«Мы знаем, что техническая проблема влияет на возможность доступа некоторых пользователей к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за любые неудобства», — заявили в Meta.

«Мы активно работаем над решением и начинаем видеть возвращение к нормальной жизни для большинства людей. Мы ожидаем, что ситуация скоро вернется к норме», — отреагировали в WhatsApp.

По последним данным, проблемы с приложениями были зарегистрированы в Великобритании, некоторых странах Европы, Азии, Австралии, Южной Америке и США.

Сообщалось о различных проблемах, включая невозможность использовать приложения или отсутствие обновления лент у некоторых пользователей.

Самый крупный сбой в работе Meta произошел в 2021 году, когда основатель Марк Цукерберг даже извинился за произошедшее.

В тот раз сервисы Facebook, Messenger, Whatsapp и Instagram были недоступны почти шесть часов.

* — Запрещены на территории России

** — Запрещена в России как экстремистская организация

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Facebook Instagram WhatsApp Meta Марк Цукерберг
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Комментарии
7
Kirill77
55 минут
да подумаешь, несколько часов, ерунда какая. Есть телефон, что б позвонить, ну или viber, например, или смс обычная
Гость
44 минуты
Роскомнадзор радостно пьёт шампанское.
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