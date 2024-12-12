В работе Facebook*, Instagram* и WhatsApp произошел глобальный сбой. Он может стать крупнейшим с 2021 года

Российские пользователи WhatsApp вечером 11 декабря пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствовали данные сервисов DownDetector и «Сбой.рф» .

Проблема оказалась гораздо масштабнее и затронула также Facebook и Instagram — приложения компании Meta** — по всему свету, а не только в России.

«Мы знаем, что техническая проблема влияет на возможность доступа некоторых пользователей к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за любые неудобства», — заявили в Meta.

«Мы активно работаем над решением и начинаем видеть возвращение к нормальной жизни для большинства людей. Мы ожидаем, что ситуация скоро вернется к норме», — отреагировали в WhatsApp.