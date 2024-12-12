В работе Facebook*, Instagram* и WhatsApp произошел глобальный сбой. Он может стать крупнейшим с 2021 года

Российские пользователи WhatsApp вечером 11 декабря пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствовали данные сервисов DownDetector и «Сбой.рф».
Проблема оказалась гораздо масштабнее и затронула также Facebook и Instagram — приложения компании Meta** — по всему свету, а не только в России.
Информацию о нестабильной работе приложений в компании подтвердили.
«Мы знаем, что техническая проблема влияет на возможность доступа некоторых пользователей к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть все в нормальное состояние, и приносим извинения за любые неудобства», — заявили в Meta.
«Мы активно работаем над решением и начинаем видеть возвращение к нормальной жизни для большинства людей. Мы ожидаем, что ситуация скоро вернется к норме», — отреагировали в WhatsApp.
По последним данным, проблемы с приложениями были зарегистрированы в Великобритании, некоторых странах Европы, Азии, Австралии, Южной Америке и США.
Сообщалось о различных проблемах, включая невозможность использовать приложения или отсутствие обновления лент у некоторых пользователей.
Самый крупный сбой в работе Meta произошел в 2021 году, когда основатель Марк Цукерберг даже извинился за произошедшее.
В тот раз сервисы Facebook, Messenger, Whatsapp и Instagram были недоступны почти шесть часов.
* — Запрещены на территории России
** — Запрещена в России как экстремистская организация
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