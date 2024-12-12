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Происшествия Петербурженке не помогло хранение денег в валюте, она потеряла почти 10 млн рублей

Петербурженке не помогло хранение денег в валюте, она потеряла почти 10 млн рублей

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12 комментариев

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенников. 81-летняя женщина лишилась почти 10 млн рублей, доверившись голосу в телефоне. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Потерпевшая обратилась в полицию Калининского района накануне днем. Пенсионерка, проживающая на проспекте Науки, рассказала, что 6 ноября ей позвонил неизвестный и сообщил, что у нее имеются незадекларированные денежные средства.

10 декабря женщине снова позвонили и сообщили о подозрительных операциях. Петербурженку убедили сдать все имеющиеся средства на проверку. В итоге пенсионерка вынесла на улицу 8 600 000 рублей, 11 370 долларов США и 1 300 евро. Сверток она отдала курьеру.

Общая сумма материального ущерба составила 9 875 431 рубль. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии
12
alexi
1 час
Вот чему нас жизнь учит ! А ничему она не учит ...
Zet
38 минут
на похороны копила
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