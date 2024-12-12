Институт Пушкина не будет экзаменовать мигрантов. Его сотрудники незаконно выдавали сертификаты о знании русского

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина не был включен в список учреждений, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для мигрантов. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

В перечне, утвержденном правительством РФ, оказалось 92 учреждения по всей стране, но института Пушкина среди них не удалось обнаружить. Включение госучреждений в этот перечень происходит по решению правительства на основе предложений Министерства науки и высшего образования после согласования с МВД и Рособрнадзором.

В Минобрнауки подчеркнули, что для внесения организации в список необходимо, чтобы ее руководитель направил письменное согласие в ведомство. От руководства института Пушкина такое согласие не поступало.

Напомним, в апреле этого года в Москве следователи задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии СК, в начале декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть мигрантов в действительности не владела русским языком, знанием российской истории и законов РФ.

10 декабря правительство утвердило перечень учреждений, которые могут проводить экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Согласно перечню, в Петербурге экзамен уполномочен проводить только РГПУ им. Герцена.