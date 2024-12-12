Суд в Москве арестовал подозреваемого пособника в подготовке к убийству бизнесмена Ионова. В деле замешан экс-сенатор

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого фигуранта дела о несостоявшемся убийстве бизнесмена Сергея Ионова, которое заказал экс-сенатор Дмитрий Савельев. Им оказался криминальный авторитет из Тулы Сергей Дюков, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 12 декабря.

Дюков имеет за спиной две судимости — за убийство и грабеж. В настоящий момент криминальный авторитет отбывает еще одно наказание за вымогательство. Отмечается, что в ходе расследования по делу Савельева подозреваемый не раз менял свою позицию. Сначала он полностью отрицал вину, затем признал ее частично.

Напомним, что дело сенатора Дмитрия Савельева связано с организацией приготовления к убийству предпринимателя Ионова. По версии следствия, летом 2023 года парламентарий обратился к своему знакомому ветерану-афганцу Юрию Нефедову с целью устранить бизнесмена, который отбывал наказание в колонии. Приятель Савельева в свою очередь вышел на Дюкова, чтобы тот нашел исполнителей за решеткой. За убийство Нефедов попросил у Савельева 100 тысяч долларов. Половину от этой суммы он пообещал Дюкову. Затем в дело вмешались правоохранители. Оперативники инсценировали убийство, и фигурантов поймали при передаче денег.

Сам сенатор был задержан и арестован в августе этого года на заседании Совета Федерации. По требованию Генпрокуратуры его лишили неприкосновенности. Подробнее о том, что известно о деле Савельева, можно прочитать в нашем материале.