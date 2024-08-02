Дом в Великобритании и снятая неприкосновенность. Что известно о деле сенатора Савельева

Днем 2 августа в Москве на выходе из Совета Федерации задержали сенатора Дмитрия Савельева по подозрению в организации убийства. СК РФ возбудил уголовное дело. «Фонтанка» рассказывает, что известно о деле в отношении сенатора.

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Поделиться Поделиться





По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство неназванного предпринимателя из Москвы. Он пообещал заплатить своему знакомому, начавшему поиски исполнителя. Оперативники провели комплекс мероприятий, изобличив заказчика и организаторов преступления. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ через некоторое время после задержания.



Убийство человека было инсценировано, заказчик получил доказательства.

«После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», — добавили в пресс-службе ведомства.



Задержанию предшествовал эффектный заход в зал заседаний генпрокурора России Игоря Краснова. Уже в самом конце пленарного заседания при полной форме он появился перед камерами как раз в тот момент, когда сенаторы вручали букет и аплодировали главе Совфеда Валентине Матвиенко. После трансляция прервалась.

трансляция заседания Совета Федерации

Что известно о сенаторе Савельеве



В Совфеде Савельев представляет Тульскую область. С октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023-го и до текущего момента входил в Комитет по экономической политике.

Фото: tula.er.ru Поделиться Поделиться





У Савельева нашли дом в Великобритании площадью почти 500 квадратных метров, пишет РИА Новости. Жилье сенатор приобрел в 2016 году и пользовался им вместе с супругой и детьми. Но это еще не все — в России у Савельева также есть недвижимость, но записана она на детей. Они владеют домом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров и несколькими участками для объектов торговли. В долевой собственности на них записан участок в 130 соток , жилой дом в 1321 квадратный метр, баня, гараж, сторожка и квартира площадью почти 250 «квадратов ». Все объекты находятся «в пользовании» у Савельева и его супруги. У них же — участки под жилищное строительство и торговлю. В 2020 году сенатор владел 11/200 доли от котельной.



Перед задержанием Савельева лишили сенаторской неприкосновенности. Соответствующий запрос в СФ поступил от генерального прокурора России Игоря Краснова. Информацию подтвердил в своем телеграм-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, добавив, что вопрос о лишении Савельева полномочий не стоит, поскольку они истекают этой осенью. На время следствия будет приостановлено членство Савельева в «Единой России», сообщает РИА Новости.



По информации ТАСС, СК РФ будет добиваться ареста Савельева после предъявления ему обвинений.

Подробнее о карьере Савельева читайте в материале «Фонтанки».