Дом в Великобритании и снятая неприкосновенность. Что известно о деле сенатора Савельева

Днем 2 августа в Москве на выходе из Совета Федерации задержали сенатора Дмитрия Савельева по подозрению в организации убийства. СК РФ возбудил уголовное дело. «Фонтанка» рассказывает, что известно о деле в отношении сенатора.
По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство неназванного предпринимателя из Москвы. Он пообещал заплатить своему знакомому, начавшему поиски исполнителя. Оперативники провели комплекс мероприятий, изобличив заказчика и организаторов преступления. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ через некоторое время после задержания.
Убийство человека было инсценировано, заказчик получил доказательства.
«После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», — добавили в пресс-службе ведомства.
Задержанию предшествовал эффектный заход в зал заседаний генпрокурора России Игоря Краснова. Уже в самом конце пленарного заседания при полной форме он появился перед камерами как раз в тот момент, когда сенаторы вручали букет и аплодировали главе Совфеда Валентине Матвиенко. После трансляция прервалась.
трансляция заседания Совета Федерации
Что известно о сенаторе Савельеве
В Совфеде Савельев представляет Тульскую область. С октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023-го и до текущего момента входил в Комитет по экономической политике.
У Савельева нашли дом в Великобритании площадью почти 500 квадратных метров, пишет РИА Новости. Жилье сенатор приобрел в
Перед задержанием Савельева лишили сенаторской неприкосновенности. Соответствующий запрос в СФ поступил от генерального прокурора России Игоря Краснова. Информацию подтвердил в своем телеграм-канале председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, добавив, что вопрос о лишении Савельева полномочий не стоит, поскольку они истекают этой осенью. На время следствия будет приостановлено членство Савельева в «Единой России», сообщает РИА Новости.
По информации ТАСС, СК РФ будет добиваться ареста Савельева после предъявления ему обвинений.
Подробнее о карьере Савельева читайте в материале «Фонтанки».