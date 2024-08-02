Сенатор Дмитрий Савельев задержан по подозрению в организации убийства. Совфед лишил его неприкосновенности

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 2 августа обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.



Сенатор Савельев подозревается в причастности к организации убийства.



«В соответствии с действующим законодательством Генпрокурор обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — цитирует издание сообщение ведомства.