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    Сенатор Дмитрий Савельев задержан по подозрению в организации убийства. Совфед лишил его неприкосновенности

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    Генеральный прокурор России Игорь Краснов 2 августа обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

    Сенатор Савельев подозревается в причастности к организации убийства.

    «В соответствии с действующим законодательством Генпрокурор обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — цитирует издание сообщение ведомства.

    Савельев — сенатор от Тульской области с октября 2016. Полномочиями его наделил губернатор Алексей Дюмин. Представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области. С октября 2016 по ноябрь 2023 был членом Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, а с ноября 2023 — членом Комитета СФ по экономической политике.

    До наделения полномочиями был депутатом ГД ФС РФ шестого созыва, членом Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В разные годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета и орденом Александра Невского.

    К моменту публикации стало известно, что Совет Федерации лишил неприкосновенности Дмитрия Савельева по запросу Генерального прокурора. Его задержали на выходе с заседания в Совфеде.

    Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале подтвердил, что Совет Федерации в соответствии с ч.2 ст. 98 Конституции дал согласие на задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева.

    «Генеральный прокурор представил копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятия соответствующего решения», — написал Клишас.

    30 января 2019 года аналогичным образом был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

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