Генпрокурор Краснов появился на финальном заседании Совета Федерации, чтобы задержать сенатора: видео

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 2 августа появился в Совете Федерации, верхней палате российского парламента, для задержания сенатора Дмитрия Савельева, который подозревается в причастности к организации убийства.
Его появление зафиксировала видеотрансляция финального заседания, закрывающего весеннюю сессию.
трансляция заседания Совета Федерации
Ритуальное заключительное выступление с подытоживающей речью как раз завершала председатель Совфеда Валентина Матвиенко: после ее слов раздались аплодисменты в ее адрес, Валентине Матвиенко вручили букет цветов «за четкое, выверенное руководство Советом Федерации», и тут на сцену из бокового прохода поднялся генпрокурор Игорь Краснов с бумагами в руках. Он аккуратно протиснулся между людьми на сцене и, как будто намеренно не привлекая к себе лишнего внимания, спустился в зал.
На этом трансляция оборвалась.