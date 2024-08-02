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    Генпрокурор Краснов появился на финальном заседании Совета Федерации, чтобы задержать сенатора: видео

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    Генеральный прокурор России Игорь Краснов 2 августа появился в Совете Федерации, верхней палате российского парламента, для задержания сенатора Дмитрия Савельева, который подозревается в причастности к организации убийства.

    Его появление зафиксировала видеотрансляция финального заседания, закрывающего весеннюю сессию.

    трансляция заседания Совета Федерации

    Ритуальное заключительное выступление с подытоживающей речью как раз завершала председатель Совфеда Валентина Матвиенко: после ее слов раздались аплодисменты в ее адрес, Валентине Матвиенко вручили букет цветов «за четкое, выверенное руководство Советом Федерации», и тут на сцену из бокового прохода поднялся генпрокурор Игорь Краснов с бумагами в руках. Он аккуратно протиснулся между людьми на сцене и, как будто намеренно не привлекая к себе лишнего внимания, спустился в зал.

    На этом трансляция оборвалась.

    Совет Федерации лишил неприкосновенности Дмитрия Савельева по запросу генерального прокурора. Его задержали на выходе с заседания в Совфеде.

    Следствие вменяет Савельеву организацию приготовления к убийству предпринимателя.

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    Совет ФедерацииИгорь КрасновГенпрокурор РФДмитрий СавельевЗадержаниеСенатор
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