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    В СКР объяснили, что именно вменяют сенатору Дмитрию Савельеву

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    Следствие вменяет задержанному 2 августа сенатору Дмитрию Савельеву организацию приготовления к убийству предпринимателя. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

    По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство бизнесмена своему знакомому, тот попытался найти киллера. Информация дошла до правоохранительных органов, ну а силовики уже изобличили всех и инсценировали убийство. Ни о чем не подозревающий Савельев передал соучастнику деньги за проделанную «работу».

    «В Совете Федерации получено согласие на лишение Дмитрия Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)», — сообщила Петренко.

    Савельева задержали в пятницу сразу же после заседания Совфеда. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов попросил лишить сенатора неприкосновенности.

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