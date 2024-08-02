В СКР объяснили, что именно вменяют сенатору Дмитрию Савельеву

Следствие вменяет задержанному 2 августа сенатору Дмитрию Савельеву организацию приготовления к убийству предпринимателя. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.



По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство бизнесмена своему знакомому, тот попытался найти киллера. Информация дошла до правоохранительных органов, ну а силовики уже изобличили всех и инсценировали убийство. Ни о чем не подозревающий Савельев передал соучастнику деньги за проделанную «работу».



«В Совете Федерации получено согласие на лишение Дмитрия Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)», — сообщила Петренко.

