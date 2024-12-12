Hongqi насмерть сбил пешехода на севере Петербурга. За рулём был экс-депутат

Пешеход погиб в Выборгском районе Петербурга, пытаясь перейти дорогу там, где нельзя. По данным «Фонтанки», избежать столкновения не смог бывший муниципальный депутат.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась у дома № 10 на 2-м Муринском проспекте немногим позже полуночи 12 декабря. Судя по картам, до «зебры» было недалеко, но мужчина, по данным ведомства, переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Его сбил Hongqi H5 под управлением 35-летнего водителя.

Пешеход, которому на вид около 60-70 лет, умер на месте. Его личность и все обстоятельства аварии устанавливают.

По информации «Фонтанки», водитель — в прошлом народный избранник одного из муниципальных образований — был трезв. Hongqi H5 принадлежит лизинговой компании.