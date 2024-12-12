Самолет протаранил три машины на трассе в Техасе и сломался пополам. Смотрите видео

В американском штате Техас неудачная посадка небольшого самолета обернулась массовым ДТП. Есть пострадавшие. Об этом пишет NBC News 12 декабря.

Авария произошла на автомобильной дороге в городе Виктория. По данным издания, на борту двухмоторного самолета Piper PA-31 находился только летчик. В результате столкновения трое получили легкие травмы, еще один пострадавший был экстренно госпитализирован.

Судя по кадрам с места происшествия, в результате удара самолет буквально развалился на части, автомобили превратились в груду металла. На месте работают экстренные службы.