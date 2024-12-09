Специалист расскажет про чопины и престиж красных каблуков

А еще на лекции «От античных сандалий до ботинок Первой мировой. Краткая история европейской обуви» вы узнаете про талию у каблука и про декольте у туфли-лодочки. Бесплатно. 16+









Угги на самом деле не зимняя обувь: подобные «уродливые ботинки» (их нередко так называют) изначально носили австралийские серферы в перерывах между заплывами. Кроксы (эту обувь тоже часто называют то безвкусной, то чудовищной) носят медработники в клиниках: удобно — но когда-то это удобство первыми оценили яхтсмены. Носить шлепки с носками — дурной тон, но если Дэвид Бекхэм так носит — это тренд.

Высоченная платформа японской обуви, похожей на сабо, позволяла ученицам-гейшам не пачкать в уличной грязи кимоно. А цвет этой обуви сообщал окружающим: барышня только начинает учебу или почти выпускница. И как знать, вошла бы в моду во Франции в XVII веке мужская обувь на высоких каблуках, если бы Людовик XIV был ростом с нашего Петра Алексеевича? (Король-Солнце был ростом 156 см и толстоват!) А русские лапти, вообще-то, носили и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии.