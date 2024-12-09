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Афиша Plus Специалист расскажет про чопины и престиж красных каблуков

Специалист расскажет про чопины и престиж красных каблуков

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1 комментарий

А еще на лекции «От античных сандалий до ботинок Первой мировой. Краткая история европейской обуви» вы узнаете про талию у каблука и про декольте у туфли-лодочки. Бесплатно. 16+

Угги на самом деле не зимняя обувь: подобные «уродливые ботинки» (их нередко так называют) изначально носили австралийские серферы в перерывах между заплывами. Кроксы (эту обувь тоже часто называют то безвкусной, то чудовищной) носят медработники в клиниках: удобно — но когда-то это удобство первыми оценили яхтсмены. Носить шлепки с носками — дурной тон, но если Дэвид Бекхэм так носит — это тренд.

Высоченная платформа японской обуви, похожей на сабо, позволяла ученицам-гейшам не пачкать в уличной грязи кимоно. А цвет этой обуви сообщал окружающим: барышня только начинает учебу или почти выпускница. И как знать, вошла бы в моду во Франции в XVII веке мужская обувь на высоких каблуках, если бы Людовик XIV был ростом с нашего Петра Алексеевича? (Король-Солнце был ростом 156 см и толстоват!) А русские лапти, вообще-то, носили и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии.

«Каблуки, гладкая подошва, платформа — форма обуви определяет не только походку, но и весь силуэт, делая его модным или смешным», — комментируют организаторы лекции. 13 декабря в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, 7) Софья Тютелева расскажет интересное про обувь — например почему сапоги чистили шампанским и зачем кто-то надел туфлю на голову. Покажут фотографии музейных экспонатов и дадут повертеть в руках реплики и реконструкции старинной обуви. Регистрация на лекцию — по телефону библиотеки «Екатерингофская». Начало в 18:30.

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Комментарии
1
Гость
34 минуты
С неизменным удовольствием хожу на все лекции Софьи Тютелевой - интересно, занимательно, познавательно.
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