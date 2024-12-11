Договор, паспорт и топор. Как бесплатно срубить ёлку для Нового года: видеоинструкция

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

До Нового года меньше трех недель, и петербуржцы уже бродят по лесам Ленинградской области в поисках праздничного дерева. Некоторые высматривают ёлку по Google-картам, другие пытаются оформить доставку, третьи требуют персональное сопровождение. Почему важна моральная подготовка, без чего поход в лес не удастся и отчего в лесничестве расстроенно повторяют: «Вы не готовы все», на собственном опыте выяснила корреспондент «Фонтанки».

Авантюра

В Ленинградской области 1 декабря стартовала акция «Ёлка — в каждый дом!» Желающие могут самостоятельно заготовить новогоднее дерево к празднику по нулевой ставке. Продлится акция до 10 января 2025 года, в этот период по договору купли-продажи можно абсолютно бесплатно и законно срубить ель. Документ действует один день и дает право срубить одно дерево высотой до трех метров на отведенных для этих целей территориях. Извещать лесничество о завершении операции не требуется, курирование не предусматривается.

Всего в Ленинградской области насчитывается 19 лесничеств, в каждом из которых желающие могут оформить договор и самостоятельно отправиться на поиск ели. Из года в год акция пользуется популярностью как среди жителей 47-го региона, так и среди петербуржцев. Как нам рассказал заместитель директора Ленобллеса Алексей Дюдюкин, за прошлый год было заключено 26 тысяч договоров купли-продажи ёлочек по нулевой ставке, особенно востребовано оказалось Всеволожское лесничество.

Полный список лесничеств с контактной информацией, адресами и графиком работы размещен на официальных сайтах Ленобллеса и комитета по природным ресурсам Ленобласти (в основном они работают с 10 до 15 с перерывом на обед, немногие по выходным). Там же опубликован бланк договора купли-продажи, который необходимо распечатать в двух экземплярах, для экономии времени — предварительно заполнить.

Максимально близкие к Петербургу — Всеволожское, Ломоносовское, Гатчинское, Рощинское и Тосненское лесничества. Последнее оказалось еще и самым маленьким, туда «Фонтанка» и направилась.

Шаг 1: выезд в лесничество

Предварительно звоним и уточняем часы работы лесничества. На другом конце провода доброжелательно напоминают: «С собой оригинал паспорта, договор купли-продажи в двух экземплярах и то, чем будете рубить ёлочку. Одеваться лучше теплее». Все необходимое собрали, выезжаем в надежде удивить ранним визитом.

«С начала старта акции к нам уже приезжали желающие, вы не первые, — слегка осаживает нас Анна Липатова, главный лесничий учебно-опытного лесничества в поселке Ульяновка. — Есть люди бывалые, которые приезжают из года в год. С первых чисел идут, выписывают договор на удобную дату, а поближе к праздникам приезжают уже с семьями. Многие ведь не знают, что так можно, а очереди в последнюю неделю декабря выстраиваются большие, машину оставить негде, стоят колонной на обочине Московского шоссе. Это опасно, доходило даже до притертостей, поэтому рекомендуем по возможности делить процедуру на несколько дней. Вчера, например, два договорчика выписали, один из которых на 21 число, сегодня есть договор, сейчас вы у нас будете».

В последние две недели перед Новым годом лесничество в Ульяновке будет работать и в выходные, чтобы все желающие смогли успеть принять участие в акции. В конторе рекомендуют закладывать на процесс весь день, договор подписывают при предъявлении оригинала документа, орудие для сруба не предоставляют. Также не лишними при себе будут плотные перчатки, которые не жалко испачкать в смоле, высокая обувь и веревка или стрейч для удобной транспортировки дерева.

Что касается выбора транспорта, добраться до места назначения на автобусе или электричке — задача почти непреодолимая, но экстремалы встречаются.

«Мы объясняем: общественный транспорт ходит только мимо, остановки расположены далеко от лесничеств, а после надо добраться до участков. Несколько лет назад был случай: молодой человек из Питера на электричке к нам приехал, — вспоминает наша собеседница. — Не успевал до закрытия, звонил, очень просил его дождаться. Мы на полчаса задержались, все-таки человек большой путь проделал. Темно уже было, заходит, смотрим — а он в кроссовочках легких. Просил выписать договор на тот же день, сказал, что это его мечта детства. Мы говорим, что придется ехать до Тосно, там пересесть на другой автобус, а дальше пешком дойти до квартальной просеки. То есть дорога неблизкая, темно, трескучий мороз стоит, в итоге уговорили его выписать договор на другой день. Вот, согласился, затем я его подвезла до тосненского вокзала и еще раз все объяснила. Надеемся, что он исполнил свою мечту детства».

Другой мужчина как-то позвонил с вопросом: «А нас там кто-нибудь встречает, у вас же там наверняка кто-то „точкует“?» В ответ объясняю всю процедуру, говорю, что сопровождение у нас не предусмотрено, а он: «Так это ж в лес почти, а вдруг потеряемся… И что, все вышли?» Со смехом отвечаю: «Не знаю, у нас договор выписывают, уходят и не возвращаются. Но это не наши проблемы, это к МЧС». Посмеялись вместе с ним, конечно, иногда очень веселые ребята встречаются».

Вопрос о том, есть ли в лесничестве ёлки, сотрудники воспринимают неоднозначно. Нам на это ответили: «Раз лесничество есть в списке, значит и подходящие под договор деревья там имеются. Мы можем посоветовать вам ту или иную локацию с точки зрения проходимости, то есть много туда людей поехало или нет». Некоторые присматривают ёлочку еще до приезда в лесничество.

«Был еще один случай у нас интересный, — рассказывает главный лесничий. — Приехал парень. Говорит, я ёлочку уже выбрал, я ее по Google-картам увидел. Нам даже интересно стало, как он ее высмотрел там, не верили. Но он потом вернулся к нам и показал ее… Ёлочка, честно сказать, так себе оказалась, но у него столько счастья было, что он ее увидел по картам и нашел».

Шаг 2: определить, где можно рубить, а где — уголовно наказуемо

Как нам объяснили, под сруб отводятся нелесные территории с самосевом — по линейным объектам или обочинам дорог. Это участки вблизи ЛЭП, газопроводов, водопроводов, которые и так предназначены под сплошную расчистку. В результате ёлочка не только достается бесплатно и законно, но и нет вреда лесу.

«Разрешенные участки указаны в договоре, это квартальные просеки, на карте они обозначены белыми полосами, — объясняет Анна Николаевна. — Такие территории не покрыты лесом и не предназначены для того, чтобы там росли какие-либо кустарники и деревья. При этом категорически запрещено рубить деревья в лесу и на территориях лесных культур. Последние определить несложно, деревья там одной высоты и возраста, посажены в рядочек. Это не для новогодних елей, так возобновляется лес. На 1 гектар площади мы сажаем 2 тысячи ёлок, очень много сил прикладывается для того, чтобы они выросли, там ежегодные агроуходы проводятся».

В Ленобласти предупреждают, что лесничества усиленно и ежедневно патрулируют земли лесного фонда и проверяют автомобили на постах ГИБДД, поэтому при транспортировке ели необходимо иметь и договор купли-продажи, и паспорт. Рубить дерево вне установленного порядка не советуем. Согласно УК РФ, за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев грозит штраф до 100 тысяч рублей. Кроме того, неизбежна конфискация трофея.

Найти территории с разрешенными для выруба ёлками в лесничестве помогают с помощью наглядных схем и карт, после чего забивают необходимые координаты в навигаторе.

«Поход за ёлкой превращается в целое приключение, особенно это интересно детям, иногда они называют нас помощниками Деда Мороза. Люди берут с собой в дорогу плюшки-ватрушки, термосы и с удовольствием проводят время», — добавила главный лесничий.

Шаг 3: точка на карте

Проверяем свой экземпляр договора, забираем паспорт и выезжаем. До заявленной точки на карте 20 минут. Приезжаем на территорию заросших сельхозугодий и еще раз убеждаемся, что выполнить задачу, воспользовавшись общественным транспортом, — чистой воды экстрим. На месте видим ту самую квартальную просеку, по одну сторону поле, по другую — необходимый нам участок. Еще из машины радостно подмечаем — ёлочек там достаточно.

По воле случая или по звонку Анны Николаевны на месте встречаем лесничего Бедронского Андрея Павловича. Предъявляем документ купли-продажи и паспорт, а после просим сопроводить нас хотя бы до первой ёлочки.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







«Вот здесь можете выбирать любую ель до трех метров. Обращайте внимание на иголочки, они должны быть жирненькими и темно-зелеными, — напутственно говорит он. — Сухие и ломкие ветки, блеклые и коричневатые иголки говорят о недостаточном питании и преклонном возрасте ёлки. В остальном все зависит от ваших предпочтений. Ну и совсем в гущу забираться не забирайтесь, из-за недостаточного света там идет обедненность, ёлочки жиденькие, тоненькие».

Напомним, что за самосевом никто не ухаживает, ёлки порой встречаются диковинной формы, чего не скажешь о деревьях на лесных базарах. Последние выращивают в питомниках, изначально формируют кроны, чтобы ёлочка была пушистой, дают необходимое питание. Для роста до полутора метров новогоднему дереву требуется порядка 10 лет.

Шаг 4: рубим и везем домой

Свой выбор остановили на пышной двухметровой красавице. На поиски дерева, соответствующего заявленным лесничим критериям, ушло порядка 30 минут. Но надо не забывать: в этом сезоне на данной территории мы, вероятно, первопроходцы, поэтому прогулка по лесу не заняла много времени.

Настоящая, да еще и самостоятельно добытая! Такая ёлочка не сравнится ни с одной магазинной. На камеру отбрасываю топор и закидываю дерево на плечо, так эффектнее, пусть и коленки слегка подкосились от тяжести. Вот теперь смело заявляю: экспедиция стоит усилий.

С улыбкой и чувством достигнутой цели обратно в город. По приезде ёлочке нужно дать время на акклиматизацию, сразу заносить дерево в теплую квартиру не рекомендуется из-за резкого перепада температуры. Лучше оставить дерево на время в подъезде или на балконе.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Комфортнее всего ёлке будет вдали от источников тепла, у батареи иголочки начнут осыпаться быстрее. Чтобы ёлочка простояла как можно дольше, ее необходимо поставить в емкость с водой, землей или песком и периодически опрыскивать.

Подытожим

Для того чтобы забрать к себе домой новогоднее дерево бесплатно и без неприятных последствий, необходимо:

— Выбрать из списка 19 лесничеств наиболее удобное. Вот список. Позвонить туда и уточнить дни, часы и по какому адресу будет проходить оформление договоров.

— Предварительно подготовить два экземпляра бланка договора купли-продажи. Для экономии времени можно заполнить в части фамилии-имени-отчества, паспортных данных, реквизитов покупателя и конкретной даты заготовки и вывозки. Также важно взять с собой оригинал паспорта и топор/пилу.

— Приехать в лесничество и выписать разрешение. После проверки вам возвращают один экземпляр договора и паспорт. С личным документом, сотрудникам часто приходится повозиться. Как нам рассказали, счастливые обладатели разрешения нередко забывают забрать свой документ либо роняют его где-то поблизости. Владельцев паспортов лесничим потом приходится искать по социальным сетям.

— Указать точку в навигаторе и выехать за ёлкой. В этом вопросе важно учитывать световой день, погоду и удаленность делянки.

— Срубить ёлку высотой до трех метров. Напоминаем, один договор — одно дерево.