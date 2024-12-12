Беспилотники долетели до Северной Осетии и Чечни. Больше всего сбито в Крыму

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках беспилотников 12 декабря — четыре региона. В общей сложности, по данным министерства, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 16 БПЛА самолетного типа: четыре в Курской области, восемь в Крыму, три в Северной Осетии и один в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в 00:55 над казармами спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном сбили беспилотник. Он сдетонировал в воздухе, повредил кровлю и выбил стёкла, а также вызвал небольшой пожар. Легкие ранения получили четыре бойца караула.