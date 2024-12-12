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Происшествия Беспилотники долетели до Северной Осетии и Чечни. Больше всего сбито в Крыму

Беспилотники долетели до Северной Осетии и Чечни. Больше всего сбито в Крыму

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2 комментария

В утреннем отчете Минобороны о ночных атаках беспилотников 12 декабря — четыре региона. В общей сложности, по данным министерства, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 16 БПЛА самолетного типа: четыре в Курской области, восемь в Крыму, три в Северной Осетии и один в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в 00:55 над казармами спецполка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном сбили беспилотник. Он сдетонировал в воздухе, повредил кровлю и выбил стёкла, а также вызвал небольшой пожар. Легкие ранения получили четыре бойца караула.

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Атака БПЛА Атака беспилотников Чечня Грозный
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Комментарии
3
Litl_m
2 минуты
Адамчик из ракетки небось сбил. Дайте очередной орден.
Гость
6 минут
Осетия, мы тебя помним. Россия с тобой!
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