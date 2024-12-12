«Ъ»: петербургский горсуд признал законной конфискацию квартир и офисов у экс-сотрудников Управления делами президента

Санкт-Петербургский городской суд признал законным взыскание по иску Генпрокуратуры с нескольких бывших высокопоставленных сотрудников Управделами президента (УДП) и связанных с ними предпринимателей. Под изъятие попали около 14 квартир, почти 120 офисных помещений в Москве и около 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» 12 декабря.

Причиной иска стали коррупционные действия экс-чиновников, действующих в интересах бизнесменов. Суть схемы заключалась в использовании недостроенных корпусов детской больницы на Староволынской улице в Москве, которые стали в будущем ЖК. Бизнесмены при этом заявляли, что инвестиционные контракты, на основании которых они получили там жилплощадь, подтверждены судами разных инстанций. Подписи под документами, дававшими старт инвестпроекту, ставили замглавы Управделами и одновременно глава медцентра Сергей Миронов и его родной брат Николай Миронов, находящийся на должности главврача Клинической больницы № 1 Управделами.

Иск был удовлетворен райсудом по месту регистрации одного из ответчиков, экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина. Помимо него, в списке также числились еще 15 физических лиц, включая бывшего первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также пять юридических лиц. Само УДП фигурировало в иске как третье лицо.

Как писала «Фонтанка», решение о том, что пятеро владельцев квартир в жилом комплексе на Староволынской улице в Москве и их строители должны вернуть государству нанесенный ущерб в 1,3 млрд рублей, принимал Петроградский районный суд. Истец, заместитель генпрокурора РФ, выбрал именно этот суд, хотя речь шла о московских делах, поскольку двое из ответчиков прописаны в Петербурге в Петроградском районе. Больше никакой привязки нет, но это с процессуальной точки зрения и неважно.