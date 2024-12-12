Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 760мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Промышленный Петербург
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Ъ»: петербургский горсуд признал законной конфискацию квартир и офисов у экс-сотрудников Управления делами президента

«Ъ»: петербургский горсуд признал законной конфискацию квартир и офисов у экс-сотрудников Управления делами президента

2 511
1 комментарий

Санкт-Петербургский городской суд признал законным взыскание по иску Генпрокуратуры с нескольких бывших высокопоставленных сотрудников Управделами президента (УДП) и связанных с ними предпринимателей. Под изъятие попали около 14 квартир, почти 120 офисных помещений в Москве и около 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» 12 декабря.

Причиной иска стали коррупционные действия экс-чиновников, действующих в интересах бизнесменов. Суть схемы заключалась в использовании недостроенных корпусов детской больницы на Староволынской улице в Москве, которые стали в будущем ЖК. Бизнесмены при этом заявляли, что инвестиционные контракты, на основании которых они получили там жилплощадь, подтверждены судами разных инстанций. Подписи под документами, дававшими старт инвестпроекту, ставили замглавы Управделами и одновременно глава медцентра Сергей Миронов и его родной брат Николай Миронов, находящийся на должности главврача Клинической больницы № 1 Управделами.

Иск был удовлетворен райсудом по месту регистрации одного из ответчиков, экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина. Помимо него, в списке также числились еще 15 физических лиц, включая бывшего первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также пять юридических лиц. Само УДП фигурировало в иске как третье лицо.

Как писала «Фонтанка», решение о том, что пятеро владельцев квартир в жилом комплексе на Староволынской улице в Москве и их строители должны вернуть государству нанесенный ущерб в 1,3 млрд рублей, принимал Петроградский районный суд. Истец, заместитель генпрокурора РФ, выбрал именно этот суд, хотя речь шла о московских делах, поскольку двое из ответчиков прописаны в Петербурге в Петроградском районе. Больше никакой привязки нет, но это с процессуальной точки зрения и неважно.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Суд Управление делами президента Конфискация активов Конфискация имущества
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 минут
Да нет уже комментариев,слов никаких нет!!!Такие высоко поставленные чинуши,воруют под носом к государства,ГД нужно ужесточать законы,мы уже утонули в коррупции,вот так и про......им государство!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35