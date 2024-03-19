Управление делами резидентов. Судьба элитного московского ЖК решается в петербургском суде

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Петербургский городской суд в апреле рассмотрит апелляцию строителей и нескольких жильцов элитного московского ЖК, с которых генпрокуратура требует 1,3 миллиарда рублей из-за коррупционных схем при возведении домов. На горизонте у непростых обитателей ЖК маячит национализация их квартир в пользу Управделами президента.



Решение о том, что пятеро владельцев квартир в жилом комплексе на Староволынской улице в Москве и их строители должны вернуть государству нанесенный ущерб в 1,3 млрд рублей принимал Петроградский районный суд. Как удивляются адвокаты жильцов, судья Мазнева рассмотрела дело и вынесла решение за рекордные 23 дня от подачи иска. Истец, заместитель Генпрокурора РФ, выбрал именно этот суд, хотя речь шла о московских делах, так как двое из ответчиков прописаны в Петербурге в Петроградском районе. Больше никакой привязки нет, но это с процессуальной точки зрения и не важно.



«Фонтанка» ознакомилась с мотивированным решением судьи Мазневой и понимает: буква закона — это одно, а ее современный дух — совсем другое. Имея подписанный в 2000 году с Медцентром Управделами президента РФ инвестиционный контракт, четыре строительные фирмы привлекли дольщиков для строительства жилого дома на месте недостроенной детской больницы в дорогом районе в излучине реки Сетунь. Это в пределах МКАД на востоке Москвы. Добираться так: едете по Новому Арбату, через Москву-реку переезжаете на Кутузовский проспект, потом все время по нему до перекрестка с Рублевским шоссе. А там уже рукой подать.



Место и правда хорошее. Раньше там находилась недостроенная с советских времен детская онкологическая больница. Через забор — Медцентр Управделами. Недострой в 1999 году передали ему. Чтобы расселить стоящих на очереди врачей и сотрудников других своих структур, Управдами затеял построить жилье. Внеся в дело землю, чиновники должны были получить 30% из примерно 700 квартир и 20% коммерческой недвижимости.

Сейчас Генпрокуратура заявляет, что инвестсоглашение было заключено с нарушениями антикоррупционного законодательства. Добивается (в одном из очередных судебных дел — уже добилось) признания соглашения ничтожным и ничтожными же — все последствия этого соглашения. Здесь речь прямо идет о договорах строителей с покупателями жилья, а значит, следующий шаг — потеря ими права собственности на квартиры, в которых они живут уже 15 лет, выселение и передача квадратных метров законному, с точки зрения генпрокуратуры, владельцу — Управделами.



Жильцы рассказали «Фонтанке», что замечали в своих выписках из Росреестра, что управление уже заказывало данные об их квартирах. Для чего это делалось, у них только одна версия — чтобы лишить их прав собственности и забрать жилье. В московских судах ряд подобных дел уже рассматривается.

Это невероятно юридически запутанная история, в которой разбирается не один суд уже больше 10 лет. Процесс передачи земли действительно был совсем непростым, со сменой сторон в инвестдоговоре. Власти Москвы, которые выдавали разрешение на строительство (и, в конце концов, выдали), тоже делали это не так быстро и просто. Еще труднее затем проходил процесс приема-передачи жилья, который вылился в то, что признавать право собственности на купленные квартиры их владельцы могли только через суд. Ближайший — Никулинский суд Москвы, — впрочем, в истории давно разобрался и довольно однообразно подтверждал права покупателей и передавал им их квадратные метры.



Однако в какой-то момент в дело вмешалась Генпрокуратура. Неожиданно для жильцов она начала опротестовывать в московских судах решения о признании собственности на квартиры в ЖК на Староволынской улице, а затем — оспаривать первооснову, на которой зижделась правовая позиция жильцов — согласованный московскими властями инвестдоговор управделами с четырьмя строительными компаниями от 2000 года.

В проходящей сейчас в Петербурге тяжбе речь идет о взыскании денег за квартиры не с обычных жильцов, а с совершенно конкретных — тех, которые ранее работали в управделами и его структурах и после строительства домов получили в них квартиры. Более того, среди них и те, кто непосредственно подписывал инвестдоговор. К примеру, на тот момент замглавы Управделами и одновременно глава Медцентра Сергей Миронов. Его родной брат Николай Миронов был главврачом Клинической больницы №1 Управделами. Именно ей были переданы недостроенные корпуса детской больницы, которые и стали в будущем ЖК на Староволыской улице. Они оба ставили подписи под документами, дававшими старт инвестропекту, оба получили там квартиры, и оба (за Николая Миронова — его наследники) сейчас рискуют отдать их государству.



По требованию генпрокуратуры петроградские суды лишают сейчас квартир и коммерческих помещений и других высокопоставленных чиновников управления начала 2000-х гг.: Сергея Ковалева, Ивана Малюшина, Виктора Михайлова.

Все ответчики в суде Петроградского района доказывали, что доводы Генпрокуратуры необходимо игнорировать. В ход шли и слова о сроке давности, и о том, что прокуроры ссылаются на законы, которые в момент заключения инвестдоговора еще не существовали, и о непричастности конкретных лиц к каким бы то ни было незаконным, а уж тем более, коррупционным схемам. Ответчики говорили о том, что цифры ущерба государству (который также не доказан) взяты с потолка, распределение ущерба между ними — произвольное, да и вообще намекали, что обвиняя кого-то в коррупции было бы неплохо сперва доказать.



На все эти возражения Генпрокуратура имела, что ответить, однако, куда важнее этих деталей в ее доказательной базе звучала суть претензий в целом: вместо детской больницы посреди охраняемого природного комплекса был построен жилой комплекс, который заселили, в том числе те, кто принимал решение о его строительстве. И слова о том, что все было сделано законно, и вот, пожалуйста, смотрите, тут есть все разрешения и юридические обоснования, и подписи и Ресина, и Лужкова, — Генпрокуратуру особо не задевали. Как не принималось во внимание то, что решение суда ударит не только по тем, кто реально участвовал в этой схеме, но и по простым покупателям, которые вкладывали свои кровные деньги и не имели никакого отношения ко всей этой возне.

Аналогичная история происходила, когда Генпрокуратура доказывала необходимость изъять в пользу государства акции АО «КЦТЛ» — небольшой стивидорной компании в порту Петербурга, возникшей в 1993 году на базе приватизированного завода «Северная верфь». В 2023 году суд занял сторону Генпрокуратуры, несмотря на то, что для этого пришлось признать незаконными никогда и никем не отмененные документы за подписью Чубайса, Коха и Гайдара. Как и с данном случае при том, что никто как бы не виноват ни в мошенничестве, ни в подлоге, ни в превышении служебных полномочий, сотни людей теряют свое имущество, приобретенное очень много лет назад, причем, безо всякой надежды на компенсацию.



В обоих случаях Генпрокуратура требует вернуть нечестно полученное имущество не в том виде, в котором оно передавалось инвесторам, а претерпевшим колоссальние изменения к лучшему. В порту Петербурга на месте пустых причалов и разрухи за десятки миллионов долларов за эти годы был построен современный и работающий, приносящий неплохой доход стивидорный комплекс. В Москве на месте чистого поля и заброшенного недостроя — элитный жилой дом на несколько корпусов и 700 квартир. Ни там, ни там, генпрокуратура и суд не предполагают никакой компенсации вложенных денег — раз изначально все началось с нечестных поступков, дальше — сами виноваты.



Решение Петроградского районного суда, занявшего сторону прокуроров, не окончательно. В ближайшее время оно будет обжаловано в Городском суде Петербурга, и к этому процессу жильцы московского дома на Староволынской улице готовятся очень серьезно, собираясь массово участвовать в нем в качестве третьих лиц.

