Суд над приватизацией. В порту Петербурга Генпрокуратура оспорила Чубайса, Гайдара и Коха

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В петербургском арбитраже Генеральная прокуратура РФ требует вернуть государству акции стивидорной компании АО «КЦТЛ», причалы которого находятся за забором стратегической «Северной верфи». Главный аргумент: в 1994 году приватизация прошла неправильно, а значит, в 2023 году все надо отдать государству.



Апелляционная инстанция 17 февраля отказала акционерам АО «КЦТЛ» в снятии ареста с их акций, а также ареста всего имущества предприятия и запрета на выплаты и дивиденды. Все это по замыслу Генпрокуратуры должно в скором времени оказаться в распоряжении государства.



Под планами приватизации «Северной верфи» и одновременно выделяемого тогда же из ее структуры АО «КЦТЛ» стоят подписи Чубайса, Гайдара, Коха, экс-главы петербургского КУГИ Михаила Маневича и экс-главы петербургского, а затем федерального имущественного ведомства Сергея Беляева. Именно их решения сейчас де-факто оспаривает Генпрокуратура в интересах Росимущества, требуя в суде вернуть ему 100% акций предприятия.



Основной бизнес компании — перевалка грузов на суда на своих причалах, то есть стивидорная работа. В отличие от большинства крупных игроков портового рынка города, у КЦТЛ причалы не в аренде у государства, а в собственности. Предприятие получило их и ряд других активов в ходе выделения из структуры оборонного предприятия «Северная верфь» в 1994 году. На кону — готовый бизнес с выручкой примерно в миллиард в год и объемом перевалки около 250 тысяч тонн.



До 2020 года это были слезы, но по меркам нынешнего порта — как минимум, заметный результат. Тем более что в отличие от большинства, фиксирующего падение грузооборота за последний год на десятки процентов, КЦТЛ удалось объемы сохранить, вовремя реструктурировав номенклатуру обрабатываемых грузов и сумев занять хоть и мелкие, но стабильные ниши.



Внешне кажется, что КЦТЛ — это семейный бизнес, которым как минимум с начала нулевых управлял сперва Александр Абросимов, а затем, после его перехода на работу бизнес-омбудсмена Петербурга, члены его семьи. Однако со времен развития капитализма в новой России структура собственности компании была куда более сложной.



В рамках утвержденного правительством России в 1992 году плана приватизации «Северной верфи» было учреждено с десяток АО, которым завод передал свои непрофильные активы, получив взамен их акции. Головной структурой стало созданное тогда же АО «Северная верфь». КЦТЛ отошла инфраструктура, связанная с внутренней логистикой завода. В обмен на 98% ее акций завод, в частности, передал те самые причалы.

Остальное по сложившейся в те годы традиции получил трудовой коллектив, и эти акции стали обращаться на рынке, постепенно консолидируясь в крупные пакеты. Так что семья Александра Абросимова — крупный, но не единственный акционер. К тому же до сих пор в числе собственников осталось около 200 физических лиц — держателей акций предприятия. Как правило, это старые работники компании, давно вышедшие на пенсию, а в ряде случаев уже их наследники.



Все последние годы КЦТЛ исправно платил дивиденды — когда больше, когда меньше (например, по итогам 2020 года — 408 миллионов, а в прошлом году — 23). Так что мотивация оставить себе эти акции, получая пусть скромную, но стабильную прибавку к пенсии, у бывших работников присутствовала. И у них у всех Генпрокуратура сейчас также требует отобрать акции и отдать Росимуществу.



Сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку архивных документов о ходе приватизации «Северной верфи». Выводы — самые мрачные, и прокуроры не стесняются называть вещи своими именами.



В исковом заявлении Генпрокуратуры черным по белому значится: «Установлен факт незаконного выбытия из собственности РФ имущественного комплекса, представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и последующей легализации незаконного имущества. Указанное стало возможным в результате череды противоправных действий должностных лиц Государственного комитета РФ по управлению имуществом (ГКИ), мэрии Санкт-Петербурга, Фонда имущества СПб».

По версии прокуроров, все началось еще в 1992 году, когда ГКИ прислал в Правительство РФ предложение приватизировать «Северную верфь». Предложение было поддержано. Подпись от ГКИ — его главы, Анатолия Чубайса. Подпись с согласием от правительства — от первого замглавы Егора Гайдара.

Далее — нарушение закона № 1: в состав комиссии, которая должна выработать порядок приватизации, не был включен представитель ГКИ, пишет в исковом заявлении Генпрокуратура. Здесь требуется разобраться с терминами, ведь существует в виде бумажного документа план приватизации «Северной верфи», подписанный рукой главы территориального агентства Госкомимущества РФ — Сергея Беляева от 10 декабря 1992 года.



Возможно, претензия в том, что на тот момент региональные КУГИ исполняли функции территориальных представительств ГКИ. Тогда это работало так, но сейчас, очевидно, может выглядеть в глазах обвинителей как нарушение установленного порядка вещей. Однако есть и другой документ: резолюция «Согласовано» за подписью зампредседателя именно федерального ГКИ — «Проект реорганизации АО "Северная верфь"» от 4 ноября 1993 года. Фамилия подписанта — Альфред Кох. Участие Госкомимущества в акционировании и реорганизации завода очевидно, и в чем именно заключается упрек Генпрокуратуры сейчас — следует изучить глубже.

Заключение, сделанное из ее проверки, жестче некуда: «Действуя вопреки законным интересам РФ и используя полномочия территориального агентства ГКИ, комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга утвердил план приватизации». Здесь прокуроры снова видят нарушение закона, уже № 2: план приватизации предусматривал на заключительном этапе разделение имущественного комплекса на два самостоятельных юридических лица, что, согласно исковому заявлению, противоречит ст. 15 Закона РСФСР «О приватизации…» 1991 года № 1531–1.



Здесь также было бы неплохо разобраться. В данной статье не идет речь о том, что разделять имущество в процессе приватизации запрещено. Зато есть пункт 4: «Решение о выборе способа приватизации предприятия и формы платежа принимают Госкомимущество России, его территориальные агентства или соответствующий комитет по управлению имуществом». Листая архивные документы, можно прийти к выводу, что именно статья 15 Закона «О приватизации…» исполнена с точностью до буквы, и что имеет в виду сейчас Генпрокуратура, видимо, будет разъяснено в суде.

По ходу дела Госкомимущество решило изменить схему приватизации «Северной верфи». Вместо разделения на два предприятия было решено выделить непрофильные активы в десять разных юрлиц, передав центральному — АО «Северная верфь» — пакеты акций, пропорциональные размеру передаваемого «дочкам» своего имущества. Таким образом, «Северная верфь» становилась холдингом и его создание регулировалось особо.



Дело в том, что под холдингами в те годы в узком смысле понимались компании, получившие контроль над более мелкими конкурентами, работающими на одном рынке с материнской компанией. Создание холдингов в этой логике грозило конкуренции на рынках и требовало согласия ФАС. Нарушение закона № 3, по версии Генпрокуратуры, — отсутствие в «приватизационном деле» визы антимонопольщиков.

В КЦТЛ недоумевают: термин «приватизационное дело» — необщеупотребим. Его используют чиновники, в частности в сфере приватизации квартир. По сути, это пакет документов, который в случае с приватизацией крупного предприятия мог бы выглядеть как некая коробка с бумагами. Но формально «приватизационного дела» не существует — у него нет номера, нет установленного по закону места хранения этой условной коробки. И нет описи документов, которые в ней лежат.



По факту, чтобы собрать такое «дело», нужно посылать запросы в десяток самых разнообразных ведомств и надеяться, что документы там еще не были утилизированы за давностью лет. Возможно, Генпрокуратура уже это сделала и получила некий ответ, но в исковом заявлении указаний на это нет. Юристы КЦТЛ также получают документы, но это долгий кропотливый процесс, и как долго будут идти ответы — непонятно. Пока же презумпция добросовестности, гарантированная Гражданским кодексом всем, чья вина не доказана, как бы не учитывается при рассмотрении этого иска.



В иске Генпрокуратуры используются такие термины, как «Под предлогом», «Создавая видимость». В итоге вывод: «обмен акций КЦТЛ» на активы завода «посягает на публичные интересы в сфере обеспечения экономического суверенитета, обороны страны и безопасности государства». А значит — ничтожен, заключают прокуроры.



Ну и как вишенка на торте: «Преследуя целью скрыть указанные нарушения закона, действуя вопреки интересам Российской Федерации и не имея на то полномочий, председатель комитета по управлению городским имуществом изменил раздел 2 плана приватизации завода, уменьшив количество подлежащих передаче в федеральную собственность ценных бумаг АО «Северная верфь» с 60% до 46%». Фамилия главы не указана, но долго искать не придется — речь о Михаиле Маневиче.

В сухом остатке — все пройденные при приватизации «Северной верфи» этапы прокуратура просит считать ничтожными, называя тех, кто ставил под ними подпись, нарушителями закона и подрывателями обороноспособности страны. Некоторые из них уже не могут ничего возразить заместителю генпрокурора Игорю Ткачеву. Иные давно не появлялись в стране. Идея пригласить Чубайса и Коха в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, чтобы ответить на претензии прокуроров, заманчива, но приедут ли?



Логика решения о признании договоров об обмене земли и причалов «Северной верфи» на акции КЦТЛ ничтожными предполагает восстановление статуса-кво на 1994 год. Но не в виде возвращения государством акций КЦТЛ и возврата заводу причалов, а в виде списания всех акций со счетов их держателей на счет ФАУГИ. Обеспечительные меры в виде ареста акций и всего имущества и запрета выплачивать дивиденды суд уже наложил. 17 февраля акционеры безуспешно пытались опротестовать арест в апелляционной инстанции, но им было отказано.

Поскольку создание КЦТЛ шло «в пакете» с десятком других фирм на территории завода, логично возникает вопрос, будут ли в Генпрокуратуре требовать возврата и их акций. Например, отнимут ли 100% акций небольшого завода по производству теплообменников для газовой промышленности, которые ранее принадлежали на паях «Северстали» и германской Linde, а теперь полностью подконтрольны «Русхимальянсу». С точки зрения логики повествования никаких причин не отобрать по той же схеме, что у КЦТЛ, все инвестированное и построенное за 30 лет — нет.



Ровно по той же схеме и с теми же действующими лицами, подписывающими документы, в Петербурге были акционированы десятки, если не сотни предприятий. Можно начинать идти по списку: «Алмаз», «Армалит»… и так далее.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

