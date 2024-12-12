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Образ жизни Полезно ли пить воду натощак? И какая лучшая — теплая или холодная? Отвечает врач

Полезно ли пить воду натощак? И какая лучшая — теплая или холодная? Отвечает врач

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Правда ли, что начинать утро стоит со стакана воды? Какой температуры она должна быть и нужно ли добавлять лимон? Правда, что во время приема пищи пить, напротив, не стоит? Всё это »Доктор Питер» узнал у врача-гастроэнтеролога Татьяны Лебедевой.

Давайте для начала зафиксируем, при какой температуре воду относят к той или иной категории.

  • Холодная вода имеет температуру до 20 °C.

  • Теплой считают воду с температурой от 21 °C до 35 °C.

  • Горячая имеет температуру в пределах 35–42 °C.

Всё, что холоднее или горячее — опасно для организма. Экстремальные температуры жидкости приводят к раздражению слизистой оболочки желудка и могут нарушать моторику пищеварительного тракта.

Нужно ли пить воду именно утром

Татьяна Лебедева отмечает, что с точки зрения медицины, в частности гастроэнтерологии, не имеет большого значения, пьете ли вы воду натощак или нет, предпочитаете ли горячую, холодную или комнатной температуры. Важно то, что вода — ключевой элемент всех процессов, происходящих в организме.

  • Она служит универсальным растворителем, доставляет питательные вещества в клетки и выводит продукты обмена.

  • Без воды невозможны даже самые простые химические реакции внутри клеток.

  • Вода играет важную роль в поддержании системы терморегуляции организма.

Чем полезна вода натощак

Если вы будете пить достаточно воды, то это будет способствовать нормализации работы пищеварительной системы. Особенно это актуально для людей с хроническими запорами.

Употребление воды натощак помогает активизировать процессы пищеварения утром. Но важно учитывать, что максимальный стимулирующий эффект на кишечник оказывает вода температурой около 20–22 градусов. С увеличением температуры ее стимулирующее воздействие на кишечник снижается.

Жидкость, температура которой превышает 35 градусов, обладает спазмолитическим эффектом и может, напротив, замедлять пищеварение. Ледяная — температурой ниже 10 градусов — тоже замедляет моторику из-за того, что вызывает рефлекторный спазм пищеварительного тракта. Еще один совет: для достижения наибольшего эффекта воду утром нужно пить натощак небольшими, но быстрыми глотками.

Как вода влияет на похудение

Полезно пить и перед приемом пищи. Один-два стакана жидкости помогают уменьшить чувство голода, так как частично наполняют желудок.

К тому же помните: жажду люди часто принимают за голод. Так что если почувствовали желание перекусить, попробуйте сначала попить.

Но важно: пить стоит именно простую, чистую воду. Употребление сладких напитков и соков скажется на количестве потребляемых вами калорий. А наиболее эффективный способ похудения — это создание их дефицита.

Может ли вода ухудшить переваривание пищи

Вы наверняка слышали мнение, что употребление воды во время еды якобы нарушает процесс пищеварения, разбавляя желудочный сок. Врачи подчеркивают: научных доказательств этого нет.

Соляная кислота в желудке сохраняет свою концентрацию независимо от того, поступает ли в него твердая или жидкая пища. Более того, вода помогает равномерно перемешивать еду, улучшая ее обработку кислотой и ферментами. Это способствует полноценному перевариванию.

Какую воду и когда пить

Не стоит добавлять утром в воду никакие ингредиенты, особенно лимонный сок. За ночь в желудке повышается концентрация соляной кислоты, и употребление такой воды натощак может вызвать неприятные ощущения, включая изжогу. Если вы любите домашние лимонады, пейте их после еды. Но только если у вас нет проблем с пищеварением вроде гастрита или язвенной болезни.

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