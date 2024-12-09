В «Индиго» расскажут о незаменимом Сергее Дягилеве и его масках

Он мог назвать себя шарлатаном. Работал по профессии, на которую не учился: окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, а стал первым русским продюсером. Впрочем, о себе говорил: «Я ничего не делаю». Однако сразу добавлял «…но я незаменим». Идем 12 декабря в отель Indigo на лекцию «Сергей Дягилев: от эстетского „Мира искусства“ до ошеломительных „Русских сезонов“». 16+

Портрет Сергея Дягилева. Валентин Серов, 1904







Веселую находчивость Дягилева иллюстрирует вот какая история. Ему, 19-летнему студенту юрфака, захотелось встретиться с самим Львом Толстым. Студента впечатлило то, что Лев Николаевич, не ходивший в театр 20 лет, посетил какую-то премьеру. Со своим ровесником-кузеном Дмитрием Философовым (позже тот станет одним из организаторов журнала «Мир искусства») составили план: приехать к Толстому будто бы с пожертвованием на благие дела. Пожертвованием стали деньги, которые родители Философова (тоже студента и тоже юрфака) дали ему «на обеды». Аудиенции у классика кузены удостоились: отчего бы не принять, если молодые люди с благородными намерениями, к тому же уже приехали. «Человек с большим количеством логики и малым количеством принципов», — определил себя Дягилев (это в ряду других самохарактеристик, среди которых и «шарлатан», и «бездарность», и «нахал»).

Впереди был чрезвычайно популярный «Мир искусства», впереди были «Русские сезоны», без которых невозможно представить стиль первой четверти XX века, причем не обязательно что-то а la russe: русские балеты «Половецкие пляски», «Шахерезада», «Клеопатра» ввели в моду тюрбаны и шаровары.