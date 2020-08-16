Дотянули до последнего. Кормить школьников с 1 сентября в сотнях школ Петербурга пока некому

Тысячи школьников из-за реформы системы питания могут остаться без завтраков и обедов в новом учебном году. По крайней мере, к 1 сентября не готовы как минимум 5 районов Петербурга — сейчас у школ там нет заключенных контрактов, и в ближайшем будущем не предвидится.

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

В Управлении социального питания уверены: дети без еды не останутся. Однако у бизнеса сомнений куда больше. Сейчас они нервно ждут хоть каких-то решений Смольного, а там предлагают «не драматизировать», хотя до конца лета осталось две недели.

«Не может быть такого, что они не видят того, что видят все. С 15–17 августа люди уже должны были выходить на работу и готовить оборудование к приему детей, а у нас еще даже конкурсы не проведены», — объясняет Янина Гришина, глава РОО «Содействие малому бизнесу».



В общем-то, организаторам питания не привыкать. У них и так весь год пошел наперекосяк. Сначала коронавирус — школы закрылись на карантин. Затем власти решили выдать детям продуктовые наборы — компании за пару дней подсуетились и впопыхах все организовали. И вот, казалось бы, теперь надо пройти стандартную процедуру отбора поставщиков питания на новый год и можно спокойно работать. Но не тут-то было.

Новые правила

Проблема, о которой сейчас говорят участники рынка, возникла не сама по себе. Во-первых, произошло перераспределение подрядов — одна компания теперь претендует на победу не в одной школе, как было все предыдущие годы, а сразу во всем районе. Во-вторых, сильно сместились сроки проведения конкурсов. Это повлекло за собой и финансовые, и материальные трудности.

Обычно контракты заключаются в мае или в первые месяцы лета, но в этом году ситуация сложилась неординарная. На общем фоне выделился только Пушкинский район — в отличие от остальных, он уже провел тендер на организацию питания и даже определил победителя — «КСП Красносельского района». К 1 сентября готов!



Вслед за Пушкинским, конкурсы объявили Московский, Фрунзенский и Адмиралтейский районы. Но очевидно, что к финишу они придут намного позднее. Только срок окончания подачи заявок — 3–4 сентября. А на подведение итогов уйдет еще минимум дней десять. Это если повезет, и никто из проигравших не опротестует итоги и не добьется отмены результатов конкурса. То есть приступить к реальной работе повара смогут в самом лучшем случае только в конце месяца, а детям, видимо, придется, чтобы не голодать, носить из дома бутерброды. По крайней мере, другого выхода из ситуации бизнес пока не видит.

В глазах представителей власти все выглядит куда проще: если районы не успели вовремя заключить длительный контракт (например, на год), школы могут сделать это сами — притом в десять раз быстрее. Как отмечает глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, заключение контракта, например, с единственным поставщиком проводится за два дня. Притом заключить договор образовательные учреждения могут вне зависимости от опубликованных конкурсов.



«Они могут это сделать на основании конкурса с ограниченным участием, аукциона, запроса котировок, заключения контрактов с единственным поставщиком. В зависимости от ситуации они обязаны выбрать тот формат, который позволит им заключить договор на 1 сентября», — заявляет глава ведомства.

Принципиально другой позиции придерживается глава РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. По ее мнению, у школ нет полномочий для самостоятельной организации питания, они отвечают только за образовательный процесс.

«Это невозможно, потому что у нас соцпитание регламентируется федеральным законом. Подача документов предусматривает определенную конкурсную процедуру. Как это сделать в обход закона — я не представляю», — отмечает эксперт.

Генеральный директор «Альфа-провиант» Светлана Ланенкова говорит, что сейчас у нее на руках нет действующих договоров. Ее компания работала раньше только в Калининском районе — конкурс там еще не объявлен.

«Вроде как говорят, что на организацию будет заключаться договор гражданско-правового характера на месяц, а там дальше опять конкурсные процедуры. Заказчиком будет школьное учреждение, проводиться конкурс будет как публичная закупка. Но, опять же, я пока ничего сказать не могу, никаких сведений нет», — предполагает Светлана Ланенкова. По ее словам, более точная информация может появиться в понедельник, когда бизнес надеется на разговор со школами.



Строгий фейсконтроль

Сейчас под ударом оказались как минимум Московский, Фрунзенский, Адмиралтейский, Приморский и Калининский районы. В остальных районах пока действуют старые контракты, минимум до конца 2020 года.

Из этого списка исключен Пушкинский район, он уже провел конкурс. Результаты интересные, но стоит взглянуть на него издалека.

В 2020 году конкурсы начали проводить по принципу «один лот — один район». Для Пушкинского района этот формат не новый — в прошлом году он тоже выставлялся одним лотом на 25 школ. Тогда за 135,6 млн рублей детей кормил ООО «Новый век».

Раньше это была действительно крупная фирма, способная потянуть любой тендер и выполнить все обязательства в срок — в 2018 году компания заключила контракты почти на 900 млн рублей. Однако ситуация изменилась в феврале 2019 года, когда умер основатель и владелец компании Валерий Мальцев. После этого «Новый век» попал в реестр недобросовестных поставщиков и оставил своих сотрудников без зарплаты.

Иными словами, в прошлом году району не повезло. Впрочем, по оценкам участников рынка, в этот раз снова похвастаться нечем. Победитель нового конкурса (уже за 186 млн рублей) — АО «КСП Красносельского района» (подконтрольный Смольному). По словам других игроков, в одиночку городской комбинат не справится — нет ни физических, ни материальных возможностей. По одной из версий, помогать ему будет другое «смольнинское» АО — «КСП Пушкинского района», который сам не смог поучаствовать в этом конкурсе.



Согласно требованиям, прописанным в конкурсной документации, «стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора, на право заключить который проводится конкурс». Исходя из этого, к конкурсу в Пушкинском районе допустили только те компании, у которых за последние три года был заключен хотя бы один контракт на сумму не менее 37 млн рублей. Эту планку, кроме «КСП Красносельского района» преодолели «Столовая № 14», «Северная столица» и «ТД «Ленинградский»».

В Московском районе (32 школы) «проходная» сумма контракта составит 34 млн рублей. Результаты будут подведены в начале сентября. Во Фрунзенском лоты разбили и объявили целых 5 конкурсов (на 7, на 11 и три на 9 школ). Там смогут поучаствовать компании, у которых за последние три года есть хотя бы один контракт на сумму от 17 до 22 млн рублей.

Самые лояльные условия оказались в Адмиралтейском районе. Во-первых, заказчиком там выступила сама администрация (во всех остальных районах уполномоченный орган — комитет по госзаказу). Во-вторых, конкурс проводится на 3 месяца (а не на год вперед), сумма контракта — 32,6 млн рублей. Проходной порог, соответственно, тоже меньше — всего 6,5 млн.



Немного задержались

Кстати, Адмиралтейский — похоже, единственный район, который трезво оценил сложившуюся ситуацию. В конкурсной документации говорится: «Сроки оказания услуг: с момента подписания контракта, но не ранее 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.». Остальные районы, судя по всему, надеются начать работу в сентябре. При том, что согласно 44-ФЗ, ускорить конкурсы нельзя.

«Сейчас не районы тормозят. У них документация готова, но они уже месяц говорят, что могут возникнуть проблемы, и в итоге они окажутся крайними», — отмечает Янина Гришина. По ее словам, некоторые предприятия действительно не смогли принять участие в ранее размещенных конкурсах из-за высокой суммы контракта.

Проблему с задержкой объявления конкурсов подтверждают и в Управлении социального питания. Однако власти не считают, что из-за этого к 1 сентября образовательные учреждения не заключат контракты.

«У меня на сегодняшний момент нет подтверждения, что какое-то количество контрактов не заключено. Глядя на те закупки, которые размещены, я понимаю, что где-то это произойдет вовремя, где-то длительные контракты будут заключены чуть позже», — считает Алексей Барабанщиков.

Как прогнозирует Светлана Ланенкова, без питания детей точно не оставят. «Это обязательство учреждения, которое никто ничем не отменял. И я не вижу предпосылок, что учреждение забудет заключить контракт. Тем более, что ситуация на контроле и у нас, и у комитета по образованию, и у районов», — подтверждает глава УСП.

Лидер рынка школьного питания тоже не вешает нос. «Там, где мы участвуем, там мы, естественно, успеем подготовиться к сентябрю. Но результаты конкурса еще не объявлены. Мы верим в победу, ну, а как выйдет, так выйдет», — говорят в компании «Артис-Детское питание».

По словам представителя фирмы, основные требования в конкурсах — это наличие поваров, материально-технической базы и благодарности. «Все понятно, все прозрачно», — отмечает лидер рынка.

Откуда корни растут

В середине июня в Петербурге был принят закон, согласно которому с 1 сентября все ученики начальных классов будут получать бесплатное детское питание. Раньше город компенсировал либо 70%, либо 100% от стоимости, в зависимости от льготы. Однако, в связи с поручением президента России, в этом году город будет кормить всех учеников с 1 по 4 классы абсолютно бесплатно.

Раньше «Фонтанка» писала, что на рынке социального питания Петербурга объемом 21 млрд рублей в ближайшее время может измениться схема распределения подрядов. После того, как в марте появился закон, который внес поправки в 27-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 ФЗ «Об образовании в РФ», Александр Беглов дал поручение о централизации закупок соцпитания.

Управление социального питания и комитет по госзаказу подготовили соответствующий проект по реформированию рынка. Бизнес ситуацией очень обеспокоен, зато чиновники уверены: проблем нет.

Во время видеоконференции с бизнесом Янина Гришина спросила чиновников о судьбе детей, которые в сентябре могут остаться без какого-либо питания. В ответ один из представителей комитета попросил «не драматизировать» и сказал, что еще ни разу не было такого, чтобы детей не накормили. Кроме того, он пообещал, что администрации районов предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием.

В комитете по образованию и комитете по госзаказу Петербурга в ответ на запросы «Фонтанки» пообещали сформулировать свою позицию в начале следующей недели.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

