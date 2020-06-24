Смольный забирает у районов 21 млрд рублей на детское питание. Кому они достанутся

На рынке социального питания Петербурга объемом 21 млрд рублей в ближайшее время может измениться схема распределения подрядов. Проведение конкурсов и выбор победителя лягут на плечи комитета по госзаказу. Еще один претендент на администрирование миллиардов — Управление социального питания.

автор фото Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» / архив

Пока что в его руках только согласование конкурсной документации, но перемены уже не за горами — скоро ведомство может стать единственным заказчиком, через которого будут проходить все государственные деньги. Те самые 21 млрд рублей, который ранее были в безраздельной власти районных чиновников. Как подсчитала «Фонтанка», общий объём всех контрактов на питание в школах, садах, колледжах, детдомах и т. п., заключенных на сегодняшний день чиновниками с фирмами — организаторами питания, составляет примерно 21 млрд рублей. Если добавить больницы, где они также работают, — 22 млрд рублей.



До начала учебного года остается два месяца, но конкурсы на обеспечение школ и садиков завтраками и обедами до сих пор не объявлены. Некоторые участники этого бизнеса считают, что управление и комитет по госзакупкам специально тянут время и не объявляют конкурсы, потому что хотят поставить районы в безвыходную ситуацию. Чиновники действительно не могут назвать точные сроки, но говорят, что сейчас конкурсная документация находится на рассмотрении — значит, конкурсы объявлять еще рано.

Откуда корни растут

В марте на федеральном уровне появился закон, который внес поправки в 27-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 ФЗ «Об образовании в РФ». В апреле губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение о централизации закупок соцпитания. Теперь все закупки, начиная с 2020 года, должен проводить комитет по госзаказу в формате конкурсов с ограниченным участием. Раньше — формально — каждый директор школы и заведующая детским садом сами проводили свой отдельный конкурс. Но в силу бюрократической иерархии реальные решения принимались в отделах образования районных администраций — РОНО. Также по рекомендации главы города следить за качеством услуг и проводить мониторинг теперь должно Управление социального питания (УСП).



Игроков рынка — организаторов и поставщиков детского питания — не устраивает ни концентрация власти в руках одной-двух организаций, ни потенциальное ужесточение требований к проведению конкурсов. Однако чиновников это не беспокоит. Более того, на их стороне сильный аргумент: прежняя схема постоянно вызывала претензии ФАС и плодила бессчетные дела о картельных сговорах.

Помимо формальных и почти незаметных изменений, рынок питания находится в шаге от более глобальных перемен. Сейчас УСП и комитет по госзаказу ждут, когда правительство примет подготовленный ими проект по реформированию рынка питания. По задумке, единым заказчиком станет УСП, а единственным «оператором», через которого будут проходить все закупки, — комитет по госзаказу. Намерения благие — уменьшение коррупции, совершенствование системы социального питания, разработка единого подхода к развитию отрасли. Однако участники закупок — нынешние заказчики и поставщики — прогнозируют тотальный передел рынка и еще больший рост коррупции.



Самый картельный рынок

Рынок питания в Петербурге — закрытая и вовсе не прозрачная система. УФАС то и дело раскрывает очередные картели. В ограничении конкуренции обвиняются разные компании — от самых больших (АО «Фирма Флоридан», АО «Артис-детское питание», ООО «База Мария») до тех, что поменьше (ООО «Воскресенье», АО «КСП Василеостровского района», ООО «Евроспецсервис» и другие). Связи между компаниями разные — родственные, территориальные, денежные. Некоторые фирмы участвуют в торгах с одного IP-адреса, другие намеренно снижают начальную цену контрактов на минимальный процент.

Есть и другой тип компаний — те, кто выигрывает конкурсы и потом оказывается не в силах обеспечивать детские учреждения качественным питанием. Помимо самих предприятий, достается и администрациям районов, которые специально вносят в конкурсную документацию невыполнимые требования и сужают круг потенциальных поставщиков.

«Фонтанка» посмотрела все контракты, заключенные в 2018–2020 годах, за исключением контрактов на продуктовые наборы. Судя по СПАРК, объем действующих сейчас контрактов составляет около 22 млрд рублей.



Главенствуют на рынке крупные предприятия — АО «Фирма Флоридан» (контракты на 2,5 млрд), АО «КСП «ОХТА» (1,9 млрд), ООО «ТЗБ» (1,7 млрд), АО «Артис-детское питание» (1,5 млрд), ООО «База Мария» (1,4 млрд) и ООО «Альфа-провиант» (1,4 млрд). Все они появились еще в 90-х — за исключением последней, она была зарегистрирована в 2001 году — и все это время, можно сказать, держали рынок на своих плечах. Сейчас на их долю приходится около 66% от всего объема действующих контрактов.

Еще один игрок, судя по всему, стал обеспечивать питанием школы и детские сады совсем недавно — в 2019-м. Сейчас ООО «ТЗБ «Петроградская» (3,3 млрд) является самым объемным по закупкам поставщиком. В 2020 году компания заключила 988 контрактов на 2,5 млрд рублей — большую часть из них составили продуктовые наборы.

Из новичков — в последние годы на рынке госзакупок по детскому питанию появились компании ООО «Альтаир» (110 млн в Калининском районе) и ООО «Юпитер Холл» (420 млн в Красносельском районе). Обе эти компании зарегистрированы уже давно, но в тендерах на организацию питания в школах и садах раньше активное участие не принимали.



Также, судя по СПАРК, раньше существовала общественная организация — союз развития отрасли общественного питания «Межотраслевое объединение «Соцпит-плюс». В него входили районные комбинаты социального питания и некоторые коммерческие предприятия. Всего их насчитывалось 17 штук. Председателем была Ольга Сорокина, сейчас она является совладельцем компаний ООО «Серна» и ООО «КШСП» — тоже поставщики детского питания. По данным некоторых участников рынка, многие из этих организаций могут иметь отношение к Управлению социального питания. Однако в ведомстве эти данные «Фонтанке» не подтвердили.

По подсчетам УСП, в 2020 году на рынке социального питания города работает более 40 компаний. С начала 2019 года в Реестр недобросовестных поставщиков был включен только один поставщик — ООО «Альянс», подчеркнули в комитете по госзаказу. По данным ведомства, в 2019 году извещения были опубликованы по 299 закупкам продуктов питания. На них было подано и рассмотрено 647 жалоб — 202 из них были признаны обоснованными или частично обоснованными, по 83 жалобам были выданы предписания.



Нереальные требования

Одно из вероятных последствий грядущей реформы рынка — резкое сокращения числа его участников. Причина — заявленный в проекте новый формат проведения конкурсов на организацию питания: 1 лот — 1 район. Поучаствовать в таких закупках смогут разве что единицы. Если раньше небольшая компания могла заключить контракт на снабжение всего одной школы примерно за 10 млн рублей, то в будущем, чтобы остаться на укрупняющемся рынке, ей придется браться за объемы как минимум в 10 раз больше: самый маленький сегодня с точки зрения госзаказа район — Кронштадтский потребляет 117 млн рублей.

«Учитывая, что в некоторых районах крутится по 1 млрд рублей и больше, многие средние предприятия просто этого не потянут», — отмечают в одной из районных администраций. По мнению местных чиновников, предприятия не смогут соответствовать новым квалификационным требованиям и обеспечивать продуктами целые районы. Около четверти всех игроков рынка сейчас имеют контракты в пределах 100 млн рублей, и увеличить объем работы на порядок в короткий срок им, конечно, нереально.

Генеральный директор «Альфа-провиант» Светлана Ланенкова считает, что проект 1 лот — 1 район просто не смогут принять с точки зрения законодательства. «Этого не будет, и нечего бояться. Если объявятся одним лотом — это сразу будет ограничение конкуренции, такого быть не может. Кто тогда сможет участвовать в таком конкурсе? Никто. Лоты дробятся, это нормально. Первый раз так сделают — сразу поступит жалоба в ФАС», — прорицает гендиректор компании.

К тому же, по информации комитета по госзакупкам, поучаствовать в конкурсах смогут только опытные компании, которые уже работали в рамках 44-ФЗ за последние три года до даты подачи заявки на тендер. Стоимость предыдущего контракта должна будет составлять не менее 20% от начальной цены договора, по которому будет проводится конкурс.

В ООО «База Мария» о планах чиновников не слышали. Однако гендиректор компании уверен, что проект не введут. «Если конкурс по объему будет соответствовать обороту целого района — это будет очень крупная сумма. Для участия в конкурсе потребуется наличие исполненного контракта не менее чем на 1/5 от этой суммы. Таких больших контрактов (например, на 100 млн) ни у кого нет. Я не думаю, что будут приняты решения, которые не позволят большинству компаний принимать участие в конкурсах», — считает гендиректор компании Евгений Россошанский.

Если представить, что тендеры будут объявлены лотом на 1 млрд, то принять участие в них, действительно, не сможет ни одна петербургская компания — сейчас максимальный объем заключенного контракта составляет 53,2 млн рублей.

В Управлении социального питания «Фонтанке» подтвердили, что такой проект действительно рассматривается. Из плюсов глава ведомства Алексей Барабанщиков называет единую стоимость питания для всех школ лота, отсутствие разделения на «выгодные» и «невыгодные» лоты (обычно спросом пользуются большие школы с хорошим пищеблоком), упрощение проведения мониторинга качества, рост ответственности поставщика и развитие материально-технической базы в районах.

«Нелогично, что большой и ответственный участок работы дается компании с маленьким опытом. В нашей сфере (школы, детские сады, больницы, учреждения соцзащиты) есть возможность увеличивать свой опыт для любой компании. Но не все хотят работать постепенно. Это большие риски, которых мы хотим избежать», — отмечает Алексей Барабанщиков.

Вся власть в одних руках. Или в двух

Помимо формата проведения конкурсов, участников рынка также пугают и будущие полномочия УСП. Больше всего они могут коснуться именно районных администраций, которые занимаются разработкой всей документации. И хотя проект еще не принят, некоторые районы уже возмущены внезапно появившимся требованиями ведомства.

По стандартной процедуре, перед объявлением конкурсов все районы должны согласовать с управлением технические задания. В этом году ведомство решило, что одного техзадания недостаточно, и потребовало предоставить полную конкурсную документацию. Об этом рассказали в некоторых районах города. В ведомстве решение объяснили довольно просто.

«Закупочная документация — это огромный объем взаимосвязанных документов. Проект контракта связан с техзаданием. Техзадание связано со всеми приложениями. Невозможно взять одно приложение и понять, насколько оно правильно и адекватно ложится на все условия. Чтобы понять, действительно ли заказчик правильно описал то, что он хочет делать, надо полностью посмотреть всю документацию», — объяснил глава ведомства.

Однако в одной из районных администраций возразили, что раньше никогда не отправляли полный пакет документов на согласование. Если и показывали, то при консультациях или при разработке документов. Не понимают нововведений и организаторы питания.

«Сейчас мы вообще не знаем, какая будет процедура. Нет ни документации как таковой, ни полноценных методических указаний, ни предмета закупки. Даже меню еще нет — оно не согласовано с Роспотребнадзором», — отмечает один из петербургских организаторов питания.

В комитете по госзаказу точные сроки объявления конкурсов «Фонтанке» назвать не смогли. Сейчас на рассмотрении ведомства находится документация администраций Пушкинского и Московского районов. «В случае поступления конкурсной документации других администраций она будет рассмотрена в установленном порядке», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас проект, разработанный комитетом по госзаказу и УСП, проходит процедуру согласования в исполнительных органах власти. Предполагается, что после того, как он будет принят, все закупки будут проходить через комитет по госзаказу (если раньше ведомство отвечало только за закупки свыше 40 млн рублей, то после принятия проекта оно будет проводить все конкурсы). Районы потеряют возможность выбирать победителя конкурса. Единым заказчиком станет УСП — все средства будут находиться в руках одного органа, а не у 18 районов Петербурга. Согласно проекту, также в городе будет принята единая программа социального питания.

«Основной посыл проекта — внедрение термина «мониторинг». Это позволит нам быть более организованными в этой сфере. То, что вносится, не касается контрольно-надзорной деятельности. Это касается только упрощения для нас методов получения объективной информации об организации питания. Ограничительных мер для коммерческих компаний в нем нет», — подчеркивает глава УСП.

По задумке, комитет по госзаказу должен будет стать единым органом, который заменит работу множества специалистов. Если раньше всеми бумажными делами занимались представители РОНО, то теперь комитет перехватит эти обязанности до момента вынесения протокола. После чего заказчик на основании этого протокола должен будет заключить контракт.

Участники рынка не согласны с такими «благородными» намерениями. Один из игроков считает, что предпринимаемые действия — подготовка к перераспределению денежных потоков. «Сначала у районов заберут статус уполномоченного органа, потом лишат их денег. То, что УСП хочет за счет экономии на торгах развивать систему соцпитания, — это бред», — отмечает гендиректор одной из компаний.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

