В час пик за 55 минут. В Петербурге запустят тактовое движение электричек в Сестрорецк

ОЖД в середине декабря запустит тактовое движение электричек между Петербургом и Сестрорецком. В утренний и вечерний часы пик интервалы между ними сократят до получаса.

Изменения введут с 16 декабря. С 6:00 до 10:00 от Сестрорецка до Финляндского вокзала и с 16:15 до 20:15 от Финляндского вокзала до Сестрорецка электропоезда будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба ОЖД. Время в пути составит 55 минут, тогда как на личном транспорте в час пик дорога может занимать больше часа.

Источник: Пресс-служба ОЖД







Также на маршрут добавят 11 дополнительных поездов на участке от Петербурга до Белоострова, добавляют в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Запуск «такта» обусловлен ростом пассажиропотока. С января по ноябрь 2024 года между Петербургом и Сестрорецком перевезли 2,1 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за тот же период 2023 года.