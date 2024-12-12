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Город В час пик за 55 минут. В Петербурге запустят тактовое движение электричек в Сестрорецк

В час пик за 55 минут. В Петербурге запустят тактовое движение электричек в Сестрорецк

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44 комментария

ОЖД в середине декабря запустит тактовое движение электричек между Петербургом и Сестрорецком. В утренний и вечерний часы пик интервалы между ними сократят до получаса.

Изменения введут с 16 декабря. С 6:00 до 10:00 от Сестрорецка до Финляндского вокзала и с 16:15 до 20:15 от Финляндского вокзала до Сестрорецка электропоезда будут ходить с интервалом в 30 минут, сообщает пресс-служба ОЖД. Время в пути составит 55 минут, тогда как на личном транспорте в час пик дорога может занимать больше часа.

Источник:

Также на маршрут добавят 11 дополнительных поездов на участке от Петербурга до Белоострова, добавляют в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Запуск «такта» обусловлен ростом пассажиропотока. С января по ноябрь 2024 года между Петербургом и Сестрорецком перевезли 2,1 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за тот же период 2023 года.

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Комментарии
44
alexadmin
1 час
То есть со средней скоростью 37 км/ч. Неплохо. Но с учетом, что за тот же час почти до Выборга можно доехать - все же не очень...
Kostiks
1 час
это конечно здорово, но как быть с переездами? Они встанут
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