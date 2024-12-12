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Общество Цена за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила миллион

Цена за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила миллион

968
11 комментариев

Торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который состоится 28 декабря в Большом театре, длились больше 17 часов — начались 11 декабря в 10:00, а завершились 12 декабря в 3:09 ночи. Ставка за комплект из четырех билетов, по данным торгов, составила 1,255 миллиона рублей, передаёт РИА Новости.

«Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 1,255 миллиона рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Максимальная ставка за один билет в партер составила 105 тысяч рублей, что более чем вдвое выше начальной стоимости. За комплект из двух билетов — 420 тысяч рублей, что в четыре раза выше (начальная стоимость — 100 тысяч рублей).

Большой театр в декабре будет показывать «Щелкунчика» 18 раз. 31 декабря дирижировать балетом в Большом впервые будет художественный руководитель Мариинского театра и глава Большого театра Валерий Гергиев.

Из-за колоссального спроса на балет в этом году часть билетов можно приобрести на аукционе. Подробнее о том, как он проходит, можно узнать на сайте Большого театра. 10 декабря максимальная ставка за комплект из двух билетов на «Щелкунчика» в первом ряду доросла до 400 тысяч рублей. Стартовая цена пары билетов в первый ряд составляет 100 тысяч рублей, каждый шаг — плюс 50 тысяч. Театр разыгрывает билеты на все 18 декабрьских постановок. Часть торгов уже завершена, более поздние спектакли пока только собирают заявки.

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Щелкунчик Большой театр
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Комментарии
11
280857236
29 минут
А как же искусство в массы?
Мillemelle
14 минут
что там такого за такие деньги?
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