Цена за четыре билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила миллион

Торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который состоится 28 декабря в Большом театре, длились больше 17 часов — начались 11 декабря в 10:00, а завершились 12 декабря в 3:09 ночи. Ставка за комплект из четырех билетов, по данным торгов, составила 1,255 миллиона рублей, передаёт РИА Новости .

Максимальная ставка за один билет в партер составила 105 тысяч рублей, что более чем вдвое выше начальной стоимости. За комплект из двух билетов — 420 тысяч рублей, что в четыре раза выше (начальная стоимость — 100 тысяч рублей).

Из-за колоссального спроса на балет в этом году часть билетов можно приобрести на аукционе. Подробнее о том, как он проходит, можно узнать на сайте Большого театра. 10 декабря максимальная ставка за комплект из двух билетов на «Щелкунчика» в первом ряду доросла до 400 тысяч рублей. Стартовая цена пары билетов в первый ряд составляет 100 тысяч рублей, каждый шаг — плюс 50 тысяч. Театр разыгрывает билеты на все 18 декабрьских постановок. Часть торгов уже завершена, более поздние спектакли пока только собирают заявки.