Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 769мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Максимальная ставка за билеты на «Щелкунчика» в Большом доросла до 400 тысяч рублей

Максимальная ставка за билеты на «Щелкунчика» в Большом доросла до 400 тысяч рублей

2 583
15 комментариев

За комплект из двух билетов на «Щелкунчика» в первом ряду участник аукциона готов заплатить 400 тысяч рублей. Данные торгов 10 декабря приводит РИА Новости.

По данным агентства, это максимальная на сегодняшний день ставка. Большой театр разыгрывает билеты на торгах из-за огромной популярности постановки.

Стартовая цена пары билетов в первый ряд составляет 100 тысяч рублей, каждый шаг — плюс 50 тысяч. Театр разыгрывает билеты на 18 декабрьских постановок, часть торгов уже завершена, более поздние спектакли пока только собирают заявки.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY12
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
2 часа
пир во время чумы.
Гость
2 часа
Ярмарка тщеславия. И так на всякий случай: театр не делает вас умнее и честнее.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00