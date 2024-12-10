Максимальная ставка за билеты на «Щелкунчика» в Большом доросла до 400 тысяч рублей

За комплект из двух билетов на «Щелкунчика» в первом ряду участник аукциона готов заплатить 400 тысяч рублей. Данные торгов 10 декабря приводит РИА Новости.

По данным агентства, это максимальная на сегодняшний день ставка. Большой театр разыгрывает билеты на торгах из-за огромной популярности постановки.

Стартовая цена пары билетов в первый ряд составляет 100 тысяч рублей, каждый шаг — плюс 50 тысяч. Театр разыгрывает билеты на 18 декабрьских постановок, часть торгов уже завершена, более поздние спектакли пока только собирают заявки.