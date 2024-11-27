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Афиша Plus Образ жизни «Щелкунчики» атакуют. Как во всем мире не получилось отменить Чайковского

«Щелкунчики» атакуют. Как во всем мире не получилось отменить Чайковского

2 051
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Громкая история с аукционом билетов в «Большой театр» на главную новогоднюю балетную сказку ознаменовала старт сезона, и это не локальная история. «Фонтанка» убедилась, что инициатива по «отмене» российской культуры, мягко говоря, не прижилась: «Щелкунчик» и Чайковский с русским балетом нужны всем.

танец феи Драже, она же фея Сахарная Слива

О том, что украинские активисты много потрудились над тем, чтобы убедить мировое сообщество отказаться от всяких следов русской культуры, писали в российских СМИ. Кадры с протестантами, с красной краской атакующими русских артистов, русских певцов и русских танцоров, много где появлялись и в Интернете, и по телевизору. Кому-то эти протесты и правда принесли неприятности, но по большому счету западные театры и зрители, кажется, пока так и не поняли, какая связь между СВО и Чайковским.

На крупнейших площадках всего мира с конца ноября «Щелкунчик» собирает аншлаги, главные примы дерутся за роль феи Драже и ее самый узнаваемый в любой точке западного мира рождественский танец. А новое поколение маленьких девочек, как когда-то их мамы и бабушки, тянут ножки и носочки, чтобы быть похожими на прекрасных балерин. Волшебная сказка требуется — и по много раз — везде: от Копенгагена до Нью-Йорка и от Токио до Сиднея.

То, что главные театры Москвы и Петербурга всю декабрьскую афишу заполнили именно «Щелкунчиком», разбавляя его «Золушкой» и «Спящей красавицей», не вызывает никакого удивления. А то, что в Мариинском цены на билеты на него доходят до 15 тысяч, а в Михайловском — и вовсе до 30, смущает только тех, кто никогда не пробовал посмотреть «Щелкунчика» под Рождество в Нью-Йорке или в Шанхае.

В Лондоне еще по-божески. English National Ballet ставит «Щелкунчика» каждый день до 15 января по два раза, причем на двух площадках — London Coliseum и Mayflower Theatre в Саутгемптоне. Цены — официально — до 115 фунтов. Причем до 26 декабря в Лондоне распроданы все до единого билеты. Посмотреть балет можно будет уже только после Рождества. Или метнуться в Саутгемптон — там еще можно взять единичные места по 52 фунта.

Интересно, что в роли главной героини девочки Маши (в западных постановках — Клары) и феи Драже (у них — фея Сахарная Слива) выступает Екатерина Ханюкова, бывшая прима киевского Национального академического театра оперы и балета Украины, а с 2019 года — первая солистка English National Ballet. А в роли Королевы снежинок — москвичка Анна Невзорова. Кавалером феи Драже и Дроссельмайером выступит киевлянин Всеволод Маевский, которого в 2018–2022 годах можно было видеть в Мариинском театре.

Конкурирующая с English National Ballet, еще более именитая балетная труппа The Royal Ballet ставила «Щелкунчика» весь декабрь в 2023 году, а в этом будет лишь показывать прошлогоднюю запись в модном Barbican Centre в Лондонском Сити. Билеты по 21,5 фунта (2,8 тысячи рублей). Зато у них весь нынешний декабрь в Royal Opera House — альтернативная сказка «Золушка» Прокофьева. Билеты — до 190 фунтов (29 тысяч рублей).

Провинциальный Birmingham Royal Ballet ставит на своей площадке Birmingham Hippodrome «Щелкунчика» уже с 26 ноября и до 14 декабря, причем дважды в день. Цены тут поскромнее — до 90 фунтов (12 тысяч рублей). Сравните с Саратовским академическим театром оперы и балета, где «Щелкунчика» в декабре дают за 450-750 рублей.

В главном парижском театре Opera National de Paris в этом году «Щелкунчика» тоже не будет — его показывали прошлой зимой в хореографии Рудольфа Нуриева. Зато с февраля 2025 года там сразу два подряд Чайковских: «Евгений Онегин» и «Спящая красавица». Билеты — до 170 евро (18,7 тысячи рублей). Тем не менее, если вы этой зимой в Париже и вам срочно надо посмотреть «Щелкунчика», как говорят французы, Casse-Noisette, вам в Palais des Congrès. Труппа там не именитая, зато фея Драже в наличии и билеты всего в пределах 79 евро.

Нидерландский национальный балет в амстердамском Dutch National Opera & Ballet будет давать «Щелкунчика» с 12 декабря по 2 января дважды в день. В главных ролях — две местных примы: уроженка Тбилиси Майя Махатели и родившаяся в Новосибирске Анна Цыганкова. Когда-то она выступала в Большом театре в Москве, но уже давно уехала в Европу. Билеты до 115 евро.

Королевский датский балет в Royal Danish Theatre стартует с «Щелкунчиком» 27 ноября и до 22 декабря. Цены в пределах 835 местных крон (или чуть больше 12 тысяч рублей).

В Риме «Щелкунчика» в этом году немного — всего лишь с 15 по 24 декабря. Премьера — до 95 евро, в остальные дни — в пределах 85 евро. Зато это будет шикарный Teatro dell'Opera di Roma, и в роли приглашенной примы все та же Майя Махатели из Копенгагена. Билетов, кстати, почти не осталось, и на премьеру предлагается выкупить ложу за 1100 евро. Можно будет заодно выучить, как «Щелкунчик» по-итальянски — Lo Schiaccianoci. Попробуйте, прочитайте.

Будет Lo Schiaccianoci и в главном итальянском театре — миланском La Scala. Причем от души — с 17 декабря до 12 января. Никаких приглашенных звезд там не будет, La Scala хватает своих прим и премьеров, включая, например, Тимофея Андриященко из Риги. На официальном сайте театра все билеты на все выступления распроданы. Выставляли их до 70 евро на галерке и до 215 — в партере и на балконах.

В Венской государственной опере из Чайковского только «Спящая красавица», зато с конца ноября и до середины января. В роли Принцессы Флорины с Голубой птицей в классической хореографии Мариуса Петипа будет танцевать харьковчанка Александра Ляшенко.

The Stuttgart Ballet в родном для себя Opera House будет показывать «Щелкунчика» с 30 ноября по 15 декабря. Максимальная цена — 139 евро, примерно как в Мариинском театре.

Переносимся в Америку. Труппа нью-йоркского American Ballet Theatre между сезонами отправляется в Калифорнию и в Segerstrom Center for the Arts гонит «Щелкунчика» с 12 по 22 декабря дважды в день. Артисты в разные дни меняются, и среди них прима одесситка Кристина Шевченко и премьер москвич Роман Журбин, который, впрочем, перебрался в США еще в 13 лет. Главный новогодний балет в этой именитой труппе поставил ленинградец Алексей Ратманский. В 2000-х он был художественным руководителем балета Большого театра и много лет проработал в Мариинском театре. Память о нем на родине постепенно стирается, зато карьера на Западе в самом разгаре.

Кстати, в этой же труппе на посту премьер-репетитора трудится выдающаяся советская балерина Ирина Колпакова, последняя выпускница курса Агриппины Вагановой. Она успела получить и орден Ленина, и персональную пенсию от президента Бориса Ельцина. Плоды ее трудов в Segerstrom Center for the Arts можно будет посмотреть по цене от 32 до 247 долларов (25 тысяч рублей).

Еще дороже будет стоить посмотреть «Щелкунчика» уже в самом Нью-Йорке в исполнении другой выдающейся труппы New York City Ballet в, пожалуй, главном балетном центре США David H. Koch Theater в Линкольн-центре на Манхэттене. Главный балет сезона идет там с 27 ноября аж до 4 января, причем дважды в день. Максимальная цена на официальном сайте — 313 долларов.

А самый дорогой в США «Щенкунчик», кажется, будет в Сан-Франциско в War Memorial Opera House в исполнении San Francisco Ballet. Там, кстати, можно будет увидеть Сашу Мухамедову, дочку главного премьера Большого театра 1980-х Ирека Мухамедова. Уехав в 1990 году за границу, он стал кавалером ордена Британской империи как премьер The Royal Ballet. А в последние годы был педагогом-репетитором балетной труппы Парижской оперы. Саша Мухамедова родилась уже в Лондоне, начинала в кордебалете в Амстердаме, а теперь вот фея Драже в Сан-Франциско. Билеты стоят в пределах 459 долларов, но можно еще успеть купить и по 49.

The National Ballet of Canada дает «Щелкунчика» в Four Seasons Centre в Торонто с 6 по 31 декабря. В пределах 215 канадских долларов можно будет посмотреть на местную приму 48-летнюю Хитер Огден в роли феи Драже и неувядающую москвичку Светлану Лунькину, некогда самую молодую Жизель Большого театра. Ее супруг в свое время поссорился с Владимиром Винокуром, да так сильно, что был вынужден срочно с семьей перебираться из Москвы в Канаду. С 2014 года Светлана Лунькина стала примой The National Ballet of Canada, где теперь и исполняет партию Королевы снежинок.

Снова переносимся за океан. New National Theater Tokyo в столичном OPERA PALACE тоже дает «Щелкунчика». Недолго — лишь с 25 декабря по 5 января, но дважды в день. Максимальная цена там — 14850 йен, что по-нашему чуть больше 10 тысяч рублей. Минимум — 4950 (3,4 тысячи рублей), конечно, меньше, чем в Мариинском, но всегда необходимо помнить о Саратове.

В Шанхае в декабре будут сразу несколько конкурирующих «Щелкунчиков». Во-первых, свой местный Shanghai Ballet в Shanghai International Dance Center Grand Theater. Местные маленькие девочки, видимо, про фею Драже слышали немного, так что представления будут идти лишь с 24 по 28 декабря. Зато цены — до 1795 юаней — 26 тысяч рублей.

А в Shanghai Oriental Art Center «Щелкунчика» дает гастролирующий по Китаю в декабре Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Представление лишь одно, но максимальная цена — 1280 юаней (18,5 тысячи рублей). Те, кто останется в Казани, в декабре будут давать «Заколдованного мальчика» от 300 рублей. В январе там будет и «Щелкунчик», но все билеты на него уже распроданы, на сайтах объявлений можно купить за 5 тысяч.

В дубайском Dubai Opera — приезжие актеры тоже с классической школой — Astana Opera House Ballet. Шейхи, конечно, тоже узнают танец феи Драже с первых нот и готовы отдать до 810 дихрамов за место (23 тысячи рублей). Хотя про Рождество в Дубае говорить, наверное, не очень уместно, но выступления там будут как раз в его канун — 19–22 декабря.

Завершается кругосветное путешествие «Щелкунчика» в Сиднейской опере. The Australian Ballet будет показывать его с 30 ноября до 18 декабря. Цены — от 75 до 446 местных долларов. В рублях это, кстати, 30 тысяч, что соответствует уровню Михайловского театра.

А вот где маленькие девочки в этом году остались без танца феи Драже, так это Киев. Главный театр страны Национальная опера Украины вместо нее там перед Новым годом дает «Снігова королева» Эдварда Грига. Никакого отношения к России, и билеты от 800 гривен до 2000 (2-5 тысяч рублей). Дороже, чем в Саратове, но пока что распродано меньше половины билетов.

С «Щелкунчиком», кстати, у украинских артистов балета получился сильный раздрай. Есть такой Grand Kyiv ballet, составлен первоначально из ведущих артистов украинского балета, в том числе той же Национальной оперы Украины. После февраля 2022 года они базируются в США и с огромным успехом гастролируют по всему миру. Весь декабрь у них «Щелкунчик»: то в Дании, то в Швеции, то в Норвегии, но главным образом, конечно, в США. Уже 1 февраля — Лос-Анджелес и The Wilshire Ebell Theatre (от 40 до 77 долларов). Сразу после них, кстати, в этом театре будет выступать Лия Ахеджакова.

В Lauderhill Performing Arts Cente во Флориде Grand Kyiv ballet с «Щелкунчиком» будет 29 декабря (79-149 долларов), 22 декабря — в Federal Way Performing Arts and Event Center в штате Вашингтон (32-68 долларов), 24 декабря — в Palace Theatre (Сиракузы, штат Нью-Йорк, 34-54 долларов), 10 декабря — где-то в Филадельфии за 59 долларов. Короче, действительно все очень напряженно.

Так вот, Национальная опера Украины сделала официальное заявление, что Grand Kyiv ballet не имеет к ней никакого отношения и не представляет украинский балет. Главная претензия — наличие в репертуаре «русских» постановок: весь декабрь они «Щелкунчика» дают, а в январе вообще с «Лебединым озером» по всему свету поедут.

На это у Grand Kyiv ballet есть достойный ответ. Ведь далекие предки Петра Ильича Чайковского были шляхтичами Кременчугского уезда. И вообще, носили фамилию Чайка. А сам Петр Ильич, мол, был сильно вдохновлен украинской культурой и очень хвалил пение монахов Киево-Печорской лавры. В принципе, спорить с этим нелепо, все это чистая правда. Так что можно официально признать: маленьким украинским девочкам тоже можно представлять себя в роли феи Драже на самых-самых главных площадках мира.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
22
Zet
40 минут
с нетерпеньем много лет народ с надеждой ждёт балет...
карпатыч
53 минуты
зато в РФ отменили много русских писателей. это получилось. на полках библиотек поуменьшился ассортимент авторов на буквы "А", "Б", "Г"
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