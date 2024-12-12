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Общество Курянину дали 22 года за госизмену и теракт. Посмотрите, как он заслушал приговор

Курянину дали 22 года за госизмену и теракт. Посмотрите, как он заслушал приговор

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3 комментария

Жителя Курской области осудили на 22 года лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и теракте. Первые пять лет отбывания срока 30-летний Сергей Черноокий проведет в тюрьме, остальное — в колонии строго режима, рассказали 12 декабря в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

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По версии следствия, фигурант в период с ноября 2023 по февраль 2024 гг. собирал и передавал СБУ данные об объектах транспортной инфраструктуры на территории Железногорского района Курской области. Он также взорвал пиротехническое устройство перед приемной одной из партии, а после совершил поджог в филиале благотворительной организации. На теракт Черноокий пошел в составе организованной группы.

Кроме срока в 22 года, ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы на срок в 2 года.

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Комментарии
5
282799367
9 минут
До февраля 2022 года таких прецедентов не было.
dervish
10 минут
Ничего особенного, ушами заслушал.
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