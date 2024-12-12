Ленд-лиз о поставках Украине вооружений вычеркнут из военного бюджета США. В 2023-м по нему Киев не получил ничего

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова заявила, что пункт о поставках Киеву вооружений в рамках ленд-лиза вычеркнут из военного бюджета США на следующий год. Ее слова 12 декабря приводит ТАСС.

Проект бюджета ранее одобрила Палата представителей Конгресса США. Она также приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), в котором содержался пункт о ленд-лизе. По словам Макаровой, посольство Украины активно поддерживало проект бюджета, однако пункт о предоставлении вооружений в нем теперь отсутствует. «В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — заявила посол.

Закон о поставках вооружений Украине по ленд-лизу от США вступил в силу 9 мая 2022 года. Подписал его президент США Джо Байден. По итогам 2023 финансового года стало известно, что Киев не получил ничего из обещанного Вашингтоном согласно этому пункту, писал РБК. 30 сентября 2023 года закон прекратил действие.