Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 760мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Промышленный Петербург
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Ленд-лиз о поставках Украине вооружений вычеркнут из военного бюджета США. В 2023-м по нему Киев не получил ничего

Ленд-лиз о поставках Украине вооружений вычеркнут из военного бюджета США. В 2023-м по нему Киев не получил ничего

915
7 комментариев

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова заявила, что пункт о поставках Киеву вооружений в рамках ленд-лиза вычеркнут из военного бюджета США на следующий год. Ее слова 12 декабря приводит ТАСС.

Проект бюджета ранее одобрила Палата представителей Конгресса США. Она также приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), в котором содержался пункт о ленд-лизе. По словам Макаровой, посольство Украины активно поддерживало проект бюджета, однако пункт о предоставлении вооружений в нем теперь отсутствует. «В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — заявила посол.

Закон о поставках вооружений Украине по ленд-лизу от США вступил в силу 9 мая 2022 года. Подписал его президент США Джо Байден. По итогам 2023 финансового года стало известно, что Киев не получил ничего из обещанного Вашингтоном согласно этому пункту, писал РБК. 30 сентября 2023 года закон прекратил действие.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Вангуювсем
33 минуты
И? А слабо написать - почему? или пусть скрепные гордятся?
9041165789
13 минут
зрадушка какая за шо? за шо?!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35