Петербургских школьников снова массово тошнит. Родители рассказали о 15 заболевших первоклассниках

По словам петербурженки, накануне её сын вернулся из 552-й школы домой и пожаловался на боль в животе, затем у ребёнка начались рвота и понос. К вечеру участники родительского чата насчитали порядка 15 первоклассников со схожими симптомами. Семьи планируют обратиться с жалобами в Роспотребнадзор.



Директор 552-й школы Алла Кузнецова информацию об отравлении в разговоре с «Фонтанкой» не подтвердила. «Может быть, и болеют дети, но у меня сведения только об ОРВИ. Если есть отравления, то есть сигналы от Роспотребнадзора с соответствующим эпидномером. Родители могут придумывать. Больные ученики всегда есть, но отравлений у нас нет», — сказала она.

