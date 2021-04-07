Петербургских школьников снова массово тошнит. Родители рассказали о 15 заболевших первоклассниках

По словам петербурженки, накануне её сын вернулся из 552-й школы домой и пожаловался на боль в животе, затем у ребёнка начались рвота и понос. К вечеру участники родительского чата насчитали порядка 15 первоклассников со схожими симптомами. Семьи планируют обратиться с жалобами в Роспотребнадзор.
Директор 552-й школы Алла Кузнецова информацию об отравлении в разговоре с «Фонтанкой» не подтвердила. «Может быть, и болеют дети, но у меня сведения только об ОРВИ. Если есть отравления, то есть сигналы от Роспотребнадзора с соответствующим эпидномером. Родители могут придумывать. Больные ученики всегда есть, но отравлений у нас нет», — сказала она.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора отметили, что регистраций случаев отравления детей в школе №552 не зафиксировано.
Школу №552 обеспечивает завтраками и обедами Комбинат социального питания Красносельского района. Компания также отвечает за питание в 642-й гимназии на Васильевском острове, где на прошлой неделе родители рассказали о 40 детях с симптомами отравления. Медики кишечную инфекцию диагностировали у 19 детей, Роспотребнадзор очага заболевания в пищеблоке не нашёл. Специалисты ведомства выявили ротовирус в двух пробах воды. В гимназии в конце марта меняли трубу, но не озаботились ни дезинфекцией, ни контролем качества воды.