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Следователи заинтересовались вспышкой инфекции в петербургской гимназии. За три дня заболевших стало в 6 раз больше

СК начал проверку после госпитализации учеников гимназии № 642 в Петербурге

Следственный комитет Петербурга начал свою проверку по факту госпитализации трёх учеников гимназии № 642. Детей уже успели выписать из больницы, но число заболевших ими не ограничилось.

О начале проверки пресс-служба ведомства сообщает 3 апреля. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, по результатам примут процессуальное решение. Трое школьников из гимназии № 642 «Земля и Вселенная» попали в инфекционный стационар с гастроэнтеритом 30 марта. По данным Роспотребнадзора, накануне они уже долечивались дома. При этом общее число детей с кишечной инфекцией 2 апреля достигло 19.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности гимназии. Известно, что в конце марта там после прорыва меняли трубу с холодной водой, однако после этого не озаботились ни дезинфекцией, ни контролем качества воды. Специалисты в двух пробах обнаружили ротавирус.

О массовом отравлении в младших классах 642-й гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. 30 марта у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия.

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Комментарии (3)

spb7771250
Не специалист в этом вопросе, но сказочки про вирус в новой трубе - это выглядит... сомнительным. )
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