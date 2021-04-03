Следователи заинтересовались вспышкой инфекции в петербургской гимназии. За три дня заболевших стало в 6 раз больше

Следственный комитет Петербурга начал свою проверку по факту госпитализации трёх учеников гимназии № 642. Детей уже успели выписать из больницы, но число заболевших ими не ограничилось.

О начале проверки пресс-служба ведомства сообщает 3 апреля. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, по результатам примут процессуальное решение. Трое школьников из гимназии № 642 «Земля и Вселенная» попали в инфекционный стационар с гастроэнтеритом 30 марта. По данным Роспотребнадзора, накануне они уже долечивались дома. При этом общее число детей с кишечной инфекцией 2 апреля достигло 19.