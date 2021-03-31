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Родители рассказали о 40 детях с отравлением в гимназии Петербурга. Учеников кормит «таинственный» новичок, завоевывающий рынок питания

В петербургской гимназии отравились 40 учеников начальной школы, детей госпитализируют

Родители заподозрили массовое отравление учеников в гимназии 642 «Земля и Вселенная» на Васильевском острове. О тревожных симптомах петербуржцы рассказали «Фонтанке» 31 марта.

Рвота, понос и температура появились у детей накануне. Проблемы с желудками испытывали ученики начальной школы, которая находится в отдельном корпусе. «Детей просто выворачивает наизнанку», — отметила в разговоре с корреспондентом мама второклассницы.

Сегодня из-за плохого самочувствия не смогли прийти на уроки 22 ребёнка во втором классе и 15 детей в первом. По словам родителей, среди заболевших детей есть госпитализированные.

В приёмной гимназии отметили, что директор Павел Трошкеев уехал в другой корпус. Секретарь записала номер корреспондента, на момент публикации руководитель учреждения не перезвонил. В администрации Василеостровского района подтвердили, что в гимназии работает Роспотребнадзор.

В конце прошлого года в 642-й гимназии сменился поставщик завтраков и обедов. Комбинат социального питания Красносельского района выиграл аукцион на поставку блюд в 19 учреждений Василеостровского района. В январе родители пожаловались на отравление детей в гимназии 586.

«Фонтанка» подробно писала об этом таинственном КСП, который постепенно начал занимать петербургский рынок. Его успехи совпали с реформированием городской системы закупок детского питания, которая началась в этом году. Участников то и дело испытывают многочисленными проверками, в том числе с участием казаков. Инициаторы перестройки — Управление социального питания и Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

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Комментарии (21)

263907711
.."испытывают многочисленными проверками, в том числе с участием казаков".
А казаки - это кто? Какое они имеют право проводить какие-либо проверки?
Пока пишу в столовых, кафе, Токио- Сити, суши барах будут готовить мигранты из Таджикистана и Узбекистана у которых купленные медицинские книжки, люди будут травится пищей приготовленной ими, и это не только в школах но во всех местах общественного питания...
Alex000
Бенефициары таинственного старичка уже известны?
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