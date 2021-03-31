Родители рассказали о 40 детях с отравлением в гимназии Петербурга. Учеников кормит «таинственный» новичок, завоевывающий рынок питания

Рвота, понос и температура появились у детей накануне. Проблемы с желудками испытывали ученики начальной школы, которая находится в отдельном корпусе. «Детей просто выворачивает наизнанку», — отметила в разговоре с корреспондентом мама второклассницы.
Сегодня из-за плохого самочувствия не смогли прийти на уроки 22 ребёнка во втором классе и 15 детей в первом. По словам родителей, среди заболевших детей есть госпитализированные.
В приёмной гимназии отметили, что директор Павел Трошкеев уехал в другой корпус. Секретарь записала номер корреспондента, на момент публикации руководитель учреждения не перезвонил. В администрации Василеостровского района подтвердили, что в гимназии работает Роспотребнадзор.
В конце прошлого года в 642-й гимназии сменился поставщик завтраков и обедов. Комбинат социального питания Красносельского района выиграл аукцион на поставку блюд в 19 учреждений Василеостровского района. В январе родители пожаловались на отравление детей в гимназии 586.