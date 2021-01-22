Медики не подтвердили массовое отравление в школе Василеостровского района. Дети под наблюдением

У трёх учеников гимназии № 586, которые обратились за медицинской помощью, не заметили признаков отравления. Об этом 22 января сообщила администрация Василеостровского района со ссылкой на городскую поликлинику № 3.



«Признаков отравления ни у кого не выявлено. Дети находятся под медицинским наблюдением», — отметили в райадминистрации.

В пятницу, 22 января, родители школьников пожаловались «Фонтанке» на плохое самочувствие своих детей: повышенную температуру и рвоту. По их мнению, ученики гимназии могли отравиться в школьной столовой. К тем, кто пропустил занятия, направили медиков.