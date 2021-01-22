Медики не подтвердили массовое отравление в школе Василеостровского района. Дети под наблюдением

У трёх учеников гимназии № 586, которые обратились за медицинской помощью, не заметили признаков отравления. Об этом 22 января сообщила администрация Василеостровского района со ссылкой на городскую поликлинику № 3.
«Признаков отравления ни у кого не выявлено. Дети находятся под медицинским наблюдением», — отметили в райадминистрации.
В пятницу, 22 января, родители школьников пожаловались «Фонтанке» на плохое самочувствие своих детей: повышенную температуру и рвоту. По их мнению, ученики гимназии могли отравиться в школьной столовой. К тем, кто пропустил занятия, направили медиков.
Родители написали обращение в петербургское управление Роспотребнадзора с просьбой организовать проверку гимназии и поставщика питания. Не так давно в школу зашел новый игрок: АО «Комбинат социального питания Красносельского района». «Фонтанка» подробно писала об этом таинственном КСП, который постепенно начал занимать петербургский рынок. Его успехи совпали с реформированием городской системы закупок детского питания, которая началась в этом году. Участников то и дело испытывают многочисленными проверками, в том числе с участием казаков. Инициаторы перестройки — управление социального питания и комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.