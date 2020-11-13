Прокуратура решила подкрепиться булочками. В школьные столовые снова нагрянула проверка — теперь консультанты за 2 тысячи

Управление соцпитания вновь испытывает участников рынка детского питания на прочность. На этот раз — с легкой подачи прокуратуры. Все это совпало с появлением новых действующих лиц.

автор фото Александр Подгорчук/Коммерсантъ

CМИ, прокуратура и казаки — на рынок социального питания, одновременно с его переделом, обрушилась вся инспекционная мощь города. Новое слово — лаборанты и наемные консультанты, которые не поленились проделать долгий путь, чтобы распробовать школьную еду в Петербурге. Сотрудники пищеблоков уже не знают, кого ждать в следующий раз; некоторые просто не открывают двери.



Пятница 13-е для комбинатов соцпитания может оказаться одновременно и несчастливым днем, и моментом облегчения. Именно сегодня заканчивается внеплановая проверка, которая продолжалась несколько дней. О том, что она грядет, глав районов еще на прошлой неделе предупредил новый глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков (письмо есть в распоряжении «Фонтанки»). «Учитывая сжатые сроки, прошу Вас оказать содействие в проведении указанных мероприятий», — подчеркивал глава ведомства. Районы спустили информацию самим организаторам питания — но не всем.



Напомним, с начала учебного года в школах то и дело проходят бесконечные проверки, градус повышается: начинали с «традиционных» выездных инспекций УСП, потом подключился Роспотребнадзор, дальше появились казаки. В середине октября в одном из городских СМИ вышло большое расследование про рынок детского питания. Журналисты подняли проблему картельных сговоров и попытались разложить по полочкам всю подноготную — законодательные недоработки, родственные связи «конкурентов», незаконные договоренности с чиновниками, «случайные» совпадения, махинации с юрлицами и многое другое. Меньше чем через месяц стало известно, что прокуратура заинтересовалась проблемами рынка и в 9 районах Петербурга пройдут внеплановые проверки.



Впрочем, сами прокуроры ходить по кухням были не настроены, а обратились опять же к УСП. Собственно, 10 ноября УСП и заключило «возмездные» договоры на оказание консультационных услуг. Ведомство договорилось, что за 2 тыс. рублей наемные сотрудники проанализируют все документы, полученные в ходе проверок, и займутся оформлением их результатов. Срок выполнения работ — с 11 по 12 ноября. В числе таких временных сотрудников оказались, например, Нина Григорьева, зарегистрированная в Московской области, и Наталия Федченко из Белгородской области. Некоторые из людей, которым дали соответствующие полномочия, раньше фигурировали в отчетах СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья — «СОЦПИТ», подведомственного УСП. Согласно приказу, сотрудники должны проверить все документы, связанные с организацией питания, взять пробы пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции, провести лабораторные испытания и сформировать результаты оценки.



О результатах проверки отчитаться УСП должно было не позднее 13 ноября. Судя по открытой информации о почтовом ящике, адресатом должен быть помощник прокурора Пушкинского района Петербурга. На вопрос «Фонтанки», получили ли там отчет, в надзорном органе ничего не ответили. При выявлении нарушений УСП должно принять «необходимые меры реагирования». Какие именно — чиновники говорить отказались.



Неожиданный поворот

В числе «счастливчиков», на которых нацелилось УСП, оказались ООО «Серна», АО «Столовая №14», АО «Фирма «Флоридан», ООО ТД «А. П. Иванов», АО «КСП «Охта»», ООО «Альфа-Провиант», АО «Артис-Детское питание», АО «КСП Красноселького района» и АО «КСП «Волна»». Провести все проверки до 13 ноября, похоже, не успели: как минимум в один комбинат питания, по данным «Фонтанки», так и не заглянули.

Впрочем, подвести итоги ведомству не удастся еще по одной причине — некоторые школы проверяющих просто не впустили. По словам участников рынка, сотрудники пришли без каких-либо удостоверений и без отрицательных тестов на коронавирус. «Часть из них приехала заранее и около часа стояла у школ, вот мы и поняли — проверка! Думали, Роспотребнадзор, а это оказались неизвестно кто. Даже не казаки», — рассказывает один из организаторов питания. По его словам, проверяющие ругались, звонили главе УСП, но от предложения вызвать полицию отказались — только пригрозили, что в следующий раз вернутся уже не одни, а с прокуратурой.



Другие участники рынка решили не вставать в позу и двери открыли. «Один сказал, что он из лаборатории, другой назвал себя сотрудником ведомства, а третий и вовсе не представился. Судя по номерам на машине, это был чиновник», — описали визит в одном из комбинатов.

По словам очевидцев, члены комиссии проводили лабораторный контроль — брали смывы с поверхностей, инвентаря и рук сотрудников. На лабораторный анализ они брали йогурты, масло, повидло и готовые блюда — салаты, котлеты и другие «вкусняшки», на которые так часто жалуются недовольные родители.

Один из проверяемых подчеркнул: не было никакого основания отдавать школьные продукты. «Если бы пришла лаборатория — еще ладно. Но тут непонятные лица с какими-то договорами, — возмущенно замечает предприниматель. — Последний отбор проб для лаборатории обошелся примерно в 28 тыс. рублей. Туда вошли килограммы мяса, птицы, рыбы, сливочного и растительного масел, круп, муки, фруктов и овощей и других продуктов, плюс готовые блюда по всему меню».



Намерения УСП он объясняет просто: городу нужна методика работы коммерческих предприятий, в том числе вся документация, формы организации производства и «внутренняя кухня» предприятий.

Контрактов много не бывает

В этом году, как уже не раз писала «Фонтанка», началась масштабная реформа рынка детского питания объемом не менее 21 млрд рублей. Сменилось руководство профильного ведомства, гендиректорами городских комбинатов были назначены новые лица, как итог — сорванные конкурсы, практически опустившие руки предприниматели, бесконечные проверки и массовая неопределенность. И все это на фоне коронавируса. Инициаторы перестройки — Управление социального питания и комитет по государственному заказу.

Самую заметную экспансию начал городской комбинат АО «КСП Красносельского района», о котором подробно писала «Фонтанка». Сначала он выиграл конкурс в Пушкинском районе на 180 млн рублей, а совсем недавно заключил контракты со всеми школами Василеостровского района — примерно на столько же. Судя по вакансиям, опубликованным на сайте HeadHunter в начале ноября, после школьных каникул «КСП Красносельского района» активно искал новых сотрудников — заведующих производством, поваров, грузчиков. Кроме того, в распоряжении «Фонтанки» оказалась запись телефонного разговора, на которой сотрудница городского комбината пытается выяснить, какие условия компания должна предложить сотруднице «Фирмы «Флоридан» (раньше работала в Василеостровском районе), чтобы она перешла работать в их управление. С частью сотрудников, похоже, договориться удалось. По крайней мере 9 ноября все школы заработали в привычном режиме.



Картельная империя

Проверка прокуратуры и впоследствии УСП была организована на основании информации о многочисленных картельных сговорах на рынке детского питания. К примеру, в конце 2019 года УФАС отчиталось, что за 2 года раскрыло 3 таких дела. В них фигурировали АО «КСП Василеостровского района», АО «Фирма «Флоридан» и ООО «Воскресенье» (50 аукционов на общую сумму больше 65,5 млн рублей), ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания» (27 закупок), ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром» (тендеры в школах Курортного района). Был еще и «колпинский» картель, на днях подкрепившийся в суде. Ему предъявили 29 конкурсов с начальной ценой более 650 млн рублей. Кроме того, в августе петербургское УФАС возбудило дело в отношении АО «Артис-детское питание», АО «Фирма «Флоридан», ООО «База «Мария» и ООО «Лимак-Нева». Компании подозреваются в заключении картельного соглашения на 49 закупках с общей начальной суммой контрактов более 1,4 млрд рублей.

Заявитель по делу — бюро расследований ОНФ в Петербурге, очень активное по части школьного питания. Того же 9 ноября, когда прокуратура поручила УСП разобраться с качеством школьной еды, эксперт ОНФ Дарья Бочкарева опубликовала в соцсетях несколько постов, посвященных «фигурантам картельных дел». Она подчеркнула, что весь Интернет «пестрит заголовками» о том, как отличился один из предполагаемых участников таких сговоров: «вырвал с мясом оборудование» после того, как не выиграл контракт. Кроме того, судя по ее странице, она также принимает участие в рейдах вместе с главой УСП Барабанщиковым.



Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»

