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05.10.2020 14:46
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«Холодные омлеты и почерневшие бананы». За что петербургские школьники и их родители так ругают бесплатные завтраки

Спустя месяц после начала учебного года родители завалили интернет-форумы и приемные чиновников и депутатов жалобами на школьные завтраки — те самые, что с этого года стали бесплатными для всех младших классов. Корреспондент «Фонтанки» внимательно рассмотрел кулинарные шедевры школьных поваров, но, кажется, внутренняя кухня рынка детского питания куда интереснее.

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

С 1 сентября все ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание. В Ленобласти кормят и завтраками, и обедами. Петербургские же школьники получают бесплатно только каши, омлеты или запеканки по утрам. Из приятного — в ассортимент также входит горячий напиток, кому повезет — фрукт и бутерброд.

Недовольных бесплатным питанием, конечно, много. Жалуются в основном на то, что еда холодная. А коронавирусные ограничения на число детей в столовой удивляют «завтраками» в 15:30. Кормят не вовремя и «радуют» отсутствием рациона для детей с различными заболеваниями, требующими особой диеты.

«Фонтанка» разбиралась, что же дают петербургским школьникам на завтрак, однако совсем уж криминала увидеть не довелось: такие же унылые пшенки и синюшные омлеты мы все видели и в своих школах, а стабильность — признак мастерства, как говорится. Притом в глазах самих организаторов питания все выглядит куда более красиво и вкусно.

Раньше бесплатное горячее питание получали только льготники. С этого года его сделали бесплатным для всех учеников 1–4 классов — почти 235 тыс. петербургских школьников. Власти выделили на его организацию 1,17 млрд рублей (433 млн из федерального бюджета и почти 738 млн из регионального).

Фото: читательница «Фонтанки» Оксана
Фото: читатель «Фонтанки» Артем
Фото: читатель «Фонтанки» Федор
Фото: «Альфа-Провиант»
Фото: «Альфа-Провиант»
Фото: «Фирма Флоридан» школа №579 Приморского района
Фото: «Фирма Флоридан» школа №640 Приморского района
Фото: школа №93 Пушкинского Района
Фото: «Фирма Флоридан» школа №11 Василеостровского района

Согласно одобренному рациону, на завтрак дети получают каши, запеканки, омлеты с сосисками и с сыром и сырники со сгущенкой. Дополнительно к этому: бутерброд (с сыром, с повидлом, с колбасой и с ветчиной); фрукт (банан, мандарин или яблоко); и один горячий напиток (чай, какао или компот). По рекомендациям Роспотребнадзора, обучающихся первой смены должны кормить бесплатно завтраком, а второй — обедом. Однако родители отмечают иное: те, кто учится с середины дня, все равно получают блюда, больше похожие на завтраки.

Так, по словам одной из читательниц, ученики 2 и 4 классов 391 школы, обучающихся во вторую смену, с 14 до 16 часов едят завтраки, хотя согласно п. 2.4. СанПиНа (МР 2.4.0179.-20 от 18.05.2020 года) должны получать именно обеды. Власти города считают, что все правильно: дети учатся со «смещенным графиком» и получают завтрак с 14:00 до 15:30. В официальном ответе (есть в распоряжении «Фонтанки») администрация Красносельского района обещает ввести «точечное изменение действующего меню». Однако вопрос по-прежнему остается открытым.

Все же большинство школьников получают завтраки своевременно. Только вот питаться такой едой могут далеко не все. В этом году привилегий нет ни для кого — завтраки бесплатные и одинаковые для всех. Дети с хроническими заболеваниями, страдающие банальной аллергией на рыбу или молочный белок, и уж тем более экзотичными фенилкетонурией или целиакией, питаться в школьных столовых не могут. Что уж говорить о вегетарианцах — хоть по идейным соображениям, хоть по медицинским.

«Раньше мы получали компенсацию стоимости питания. Сейчас ее отменили, а замену продуктов делать отказываются! Мы, родительское сообщество, несколько раз обращались за разработкой технологических карт для детей с нашим диагнозом в Комитет по соц. питанию (ведь проблема с питанием такого ребенка возникает не только в школе, но и в детском саду, больнице, санатории). Начальник Комитета отказала, мотивировав (не поверите!) тем, что таких детей в СПб ВСЕГО 200 человек! Вот как так?! Наших детей не всего 200, а ЦЕЛЫХ 200 человек!» — рассказывает читательница Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.).

По ее словам, компенсацию обещают вернуть, но по факту — проблему это не решит.

В этом вопросе родители детей, страдающих какими-либо заболеваниями, во мнениях разделились. Одни считают, что, несмотря на особенности питания, школьники должны есть вместе с остальными учащимися — а не отдельно из домашнего контейнера. В некоторых школах это прямо запрещено администрацией из санитарных соображений. Другие уверены: лучше пусть едят свое, так всем будет спокойнее.

«Чтобы питание было безопасным, нужны чистые продукты, отдельная посуда и рабочие поверхности.Технологические карты есть, но персонал на местах не понимает, что такое следы глютена и как они влияют на здоровье ребёнка. Безопасно питаться ребенок может только дома», — пишет читательница Анна.

Однако тех, кому не нравится еда из столовой, хватает и среди простых школьников. В списке популярных жалоб: остывшие каши, «холодные омлеты на мокрых тарелках», «гнилые бананы» и прочие «вкусности». Дети от еды отказываются, «довольствуются только бутербродами», рассказывают родители. Впрочем, сами они понимают: кроме конфет, сосисок и булочек, самим школьникам ничего и не нужно. Так было и когда за завтраки нужно было платить, и остается до сих пор — от того, что они стали бесплатными, ничего не изменилось.

Как оказалось, любителей еды в школьных столовых тоже немало. «Завтраки бесплатные перед уроками, сын не жалуется. Любит сырники со сгущенкой, омлет и, как ни странно, запеканку рисовую с творогом. Сколько не пробовала дома приготовить, говорит, что не то, не такая, как в школе», — рассказывает читательница Наталья.

«302 школа Фрунзенского р-на. Фотографий нет, но всегда приводя к школе ребенка даже у меня от запахов разгуливается аппетит. Ребенок ест с удовольствием не жалуется, еще иногда и просит сделать подливу «как в школе». Приносит домой выпечку — очень вкусно. Даже даю отдельно деньги на пирожки из буфета», — говорит Анастасия.

Питаются дети не только завтраками, но и обедами. Большинство покупает их за деньги, а льготники получают бесплатно или с частичной компенсацией. В распоряжении «Фонтанки» оказалась фотография одного из родителей и одного из организаторов питания. Сделаны фотографии в разных школах и в разных районах.

Фото: Читательница «Фонтанки» Вера
Фото: «Альфа-Провиант»

Как признают некоторые родители, школьное питание многим не нравится не только из-за кулинарных способностей поваров — зачастую причина кроется в работе самих организаторов питания. То сотрудников недостаточно, то оборудование в пищеблоках устарело, а менять некому, то слишком плохо налажена система транспортировки питания. Родители пишут жалобы руководству школы, директора оказываются заняты своими («более важными») делами. В итоге информация так и не доходит до самих операторов питания. И жалоб как и не бывало.

Недостатков, конечно, хватает, но в этом году есть и другие факторы. Как ранее писала «Фонтанка», на рынке социального питания Петербурга объемом 21 млрд рублей изменилась схема распределения подрядов. Проведение конкурсов и выбор победителя легли на плечи КГЗ Смольного. Закупки были организованы с большой задержкой, школьники могли вовсе остаться без еды.

Однако ситуация все же решилась — учреждения заключили временные договоры с организаторами питания до конца октября. Но даже сейчас узнать, кто кормит детей в этом году, практически невозможно — только если спросить у самих участников рынка.

Договоров в открытом доступе нет, но, как подсказывают сами организаторы питания, работают те же компании, что и в прошлом году, — «по историческому принципу». Останутся ли они в школах и дальше — вопрос открытый. Сейчас на рынке массово срываются конкурсы по организации питания — большие лоты на несколько лет вперед, которые раньше всегда разыгрывались до начала учебного года. Например, в Калининском и Фрунзенском районах Петербурга было отменено 22 конкурса на 1,8 млрд рублей.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

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Комментарии (23)

263776931
У нас в школе для 2х и 3х классов 2ая смена, и мой ребёнок заходит в школу в 12:55, и обед его тоже начинается в 12:55, он пока переодевается время проходит ,в столовой успевает тарелку взять с чем нибудь одним и пару ложек съесть... А кормчт вроде хорошо, дети едят если успевают(
polinmole
А я вот в который раз задаю вопрос: почему наши школы превратились в полностью закрытые для родителей и общественности заведения? Сейчас, ладно, пандемия. Но раньше? Турникеты эти, карточки, браслеты. Решёток на окнах только не хватает. Кстати, система-то эта карточная больше не работает, не удивлюсь, если и не заработает больше. Или потребует еще вливаний бюджетных для модернизации. И в обстановке такой закрытости и секретности весьма удобно творить, что угодно. И непонятно, кого воспитывают. Будущих заключённых, что ли?
Djnyana
Обед на фотках выглядит, как вполне себе закуска, не отказался бы..)
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