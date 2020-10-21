Невооруженный рейд: организацию питания в школах Петербурга проверяют казаки

С начала этой недели в школы Петербурга зашло казачье общество. По крайней мере, именно оно выиграло тендер на 5 млн рублей. Вот только пышных костюмов и шашек никто так и не увидел. Игроки рынка говорят, что на самом в составе комиссии пришли доценты из Москвы, «лояльные и вежливые».

на фото Александр Беглов и его научный руководитель Валентина Иванова Фото: Казачий информационно аналитический центр

С начала этой недели в петербургских школах начался аудит питания обучающихся. Проверки возникли с легкой подачи смольнинского Управления социального питания (УСП), которое провело конкурс на 5 млн рублей и заключило контракт с московской ассоциацией «Объединенный центр казачьего образования». Сами организаторы питания уверяют, что реальным исполнителем контракта оказался «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» (МГУТУ), а члены комиссии – доценты и ученые. По крайней мере, так они себя называют.



Во внутренних письмах представителей власти о мотивации проверки все время звучит таинственное поручение губернатора Петербурга Александра Беглова (№343 от 7.02.2019). Однако опрошенные «Фонтанкой» участники рынка об этом документе ничего не знают. Как и когда закончатся эти проверки – тоже вопрос запутанный. В разных документах – разные даты. Но, похоже, казачье общество планирует управиться за неделю.

В МГУТУ не смогли оперативно ответить на вопросы «Фонтанки», в УСП появление в школах сотрудников университета тоже никак не объяснили.

Контракт на «проведение аудита организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга» ведомство заключило 12 октября. По данным системы СПАРК, на участие в электронном аукционе было подано 2 заявки. Однако название второго игрока, покрыто мраком. Найти его нигде не удалось. В УСП про него тоже умолчали. На сайте госзакупок сказано: «В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта». Загадочной второй заявки как будто и не было.



По условиям контракта, за 4,9 млн рублей с 13 октября по 10 декабря казачье общество должно прокатиться по всем школам и разработать «систему научно обоснованных требований» к различным процедурам питания. Деньги на эту инициативу были заложены в городском бюджете еще в 2019 году (целевая статья 9900002150), следует из документа. В техническом задании указано, что исполнитель должен проверить не менее 90 образовательных учреждений, 10 комбинатов питания, 54 закупок за 2019-2020 годы, подготовить обзор лучших региональных практик по организации питания и разработать собственный проект модели оказания соответствующих услуг. Договор подписан электронной подписью.

Откуда ноги растут

По данным СПАРК, выручка «Объединенного центра казачьего образования» в 2019 году составила 22,7 млн рублей, а чистая прибыль – около 5 млн рублей. Сейчас компанией руководит Алексей Косоротиков. В числе совладельцев: Анатолий Кузнецов (атаман железноводского городского казачьего общества, бывший директор лицея казачества им. А.Ф.Дьякова), Сергей Лютов (бывший заведующий детского сада «Жемчужинка»), Валерий Налимов (совладелец фонда «Войсковая казна», «Казачьей потребкооперации») , Валентина Потакова (директор Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума), Владлен Стратулат (совладелец «Волгоградского казачьего конного двора») и Михаил Шпиньков.



На момент основания президентом компании была Валентина Иванова – ректор «Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского», член Совета при Президенте РФ по делам казачества, а также бывший депутат Госдумы и член Фракции «Единая Россия». Как подсказывают участники рынка, она и сейчас стоит за данной организацией. По крайней мере, сотрудники, которые приезжают в школы с проверками, представляются, как доценты МГУТУ.

Валентина Иванова хорошо знакома с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В 2009 году по указу президента он был назначен председателем Cовета при президенте по делам казачества. Именно в МГУТУ губернатор защищал свою диссертацию «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов». Его научным консультантом была Валентина Иванова. В прошлом она не раз отмечала его заслуги в развитии казачества в России и даже присутствовала на официальной церемонии вступления Александра Беглова в должность губернатора. В 2009 году, вместе с супругой Александра Беглова, она также выпустила монографию «Риски в АПК: факторы непроизводственной инфраструктуры».



В перечне кодов ОКВЭД «Объединенного центра казачьего образования» казалось бы нет ничего, связанного с образовательными учреждениями. Только научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, издательская деятельность, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, а также деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Почему компания получила такой контракт и как казачье общество может проводить аудит организации питания в Петербурге – для всех участников рынка остается загадкой. В числе госзакупок компании только контракты на проведение форумов, конкурсов и фестивалей, выполнение научно-исследовательских работ, организация спортивных соревнований и других мероприятий. Впрочем, для УСП контракт тоже нетрадиционный. Ежегодно ведомство тратит не более 1,2 млн рублей (в 2019-м всего 385 тыс рублей), как правило, на коммунальные расходы, поставку бумажной продукции, сопровождение программного обеспечения и другие небольшие закупки.



Как следует из письма вице-губернатора Владимира Кириллова Александру Беглову (есть в распоряжении «Фонтанки»), еще в начале прошлого года губернатор дал поручение поработать с обращением ректора МГУТУ по вопросу предварительной экспертизы организации питания в образовательных учреждения Петербурга. И хотя тогда вице-губернатор предложил выделить бюджетные средства Комитету по экономической политике и стратегическому планированию, деньги, судя по всему, получило УСП.

В письме главы УСП Алексея Барабанщикова главам администрации районов (есть в распоряжении «Фонтанки») указано, что проведение аудита планируется с 16 октября по 15 ноября 2020 года. «Просим Вас оказать содействие, дав необходимые поручения о предоставлении возможности осмотра школьных столовых и пищеблоков...», – говорится в обращении. При этом в письме вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева вице-губернатору Николаю Бондаренко указаны другие сроки проведения проверки: с 15 по 24 октября. Перечень школ формирует само УСП.



Как практически хором подтверждают в разговорах с «Фонтанкой» организаторы питания, разрешение на проведение проверки УСП согласовало с главами районных администраций в письменном виде. А они, в свою очередь, обратились к организаторам питания с просьбой оказать содействие в проведении аудита и предоставить для осмотра пищеблок, оборудование, инвентарь, документацию и другую информацию.

«Выбор образовательных учреждений для включения в референтную группу исследования также был сформирован с участием администраций районов Санкт-Петербурга, в зависимости от различной формы организации питания в районе», – отмечает Алексей Барабанщиков. По его словам, у всех экспертов есть санитарные книжки и средства индивидуальной защиты, а цель проведения такой проверки – получение «экспертного независимого мнения».

На вопросы, почему конкурс выиграла московская организация, есть ли у нее соответствующий опыт и обеспечены ли сотрудники, которые приезжают в школы, справками об отсутствии Covid-19, в УСП не ответили. В петербургском Роспотребнадзоре подчеркнули, что в полномочия ведомства не входит выдача разрешений на проведение проверок другими контролирующими органами.

«Доскональная» проверка

Как отмечают в одной из администраций района, который уже посетила комиссия, «казаки» запрашивали договоры о вывозе бытовых отходов, дезинфекции и дератизации, документы по организации питьевого режима, графики питания, информацию о площади и количестве посадочных мест в столовых, медкнижки сотрудников и другие сведения, проверяли сроки годности продуктов.

По словам опрошенных «Фонтанкой» организаторов питания, единого графика проверки нет – этот вопрос решается после 17:00 ежедневно. Они отмечают, что с начала недели комиссия уже побывала в Кировском, Красносельском, Московском, Приморском и Выборгском районах. В четверг запланированы проверки в Невском, Калининском и Василеостровском районах.

«В настоящий момент специалистами экспертной организации уже осмотрено более 30 школ в 9 районах города. Основное внимание на данном этапе уделяется состоянию школьных столовых и пищеблоков. Проводится осмотр производственных и складских помещений, а также сверяется наличие производственного оборудования, инвентаря и документации», – следует из информации, указанной на сайте ведомства.

При этом казакам – а точнее, доцентам МГУТУ, по данным «Фонтанки» рады не везде. В Приморском районе, например, на входе в школу их остановила охрана. Сотрудники пришли без удостоверений, доверенностей и каких-либо других официальных документов. Причина простая – с одной стороны, есть правила безопасности, а с другой – до сих пор действуют ограничительные меры из-за коронавируса (в школы не пускают даже родителей, а тут «посторонние» люди и «без согласования»), рассказывает участник рынка, знакомый с ситуацией.

Вопрос о том, как казачье общество может оценивать уровень организации питания, волнует многих. Обычно этим занимается Роспотребнадзор, а тут никому неизвестная московская компания – организаторы питания в замешательстве. При этом, они отмечают, что проверка проводится по отношению к УСП, а не к самим школам, а представители комиссии – «лояльные и вежливые». Казачьих костюмов на них нет – только средства индивидуальной защиты, отмечает один из организаторов питания.

Впрочем, с начала учебного года УСП активно проводит собственные проверки. По данным, указанным на сайте ведомства, с 1 сентября на горячую линию поступило около 600 обращений от петербуржцев. «Наиболее часто обращения касались организации питания в Василеостровском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Центральном и Кировском районах. В топ-5 операторов питания по количеству жалоб вошли: Северная Пальмира, «Фирма Флоридан», КСП «Охта» и КСП «Волна», а также фирма «Альфа-Провиант», – указано в сообщении.

При этом, как справедливо отмечает гендиректор «Альфа-Провианта» Светлана Ланенкова, в списке «нарушителей» компания указана, а Калининский район, в котором она работает, – нет. «В соцсетях называют фирмы «Фуд ленд» и «Крокус», но мы с ними не работаем», – подчеркивает участник рынка.

Этот год для организаторов питания особенно сложный. Смена руководства, новые правила игры, коронавирус, сорванные конкурсы, теперь еще и бесконечные проверки – судя по всему, прежнего спокойствия уже не будет. Работа в следующем году тоже остается под вопросом.

Помимо Пушкинского района, где конкурс выиграло АО «КСП Красносельского района», о котором подробно писала «Фонтанка», конкурс также провел Московский район – там контракт на 160,4 млн рублей получил подведомственный Смольному комбинат АО «Столовая № 14». В Адмиралтейском районе сейчас идет работа комиссии – подана единственная заявка на участие от ООО «Северная столица» (32,6 млн). В Калининском районе тендеры на организацию питания в школах и детских садах поделили «Альфа-провиант» и ООО «Серна». При этом итоги некоторых конкурсов до сих пор не подведены или вовсе отменены из-за жалоб.

В остальных районах – пока что неразбериха. Конкурсы во Фрунзенском и Красногвардейском районах тоже пока не возобновлены – либо из-за жалоб, либо из-за отменены. В Центральном (110,5 млн), Василеостровском (184,9 млн) и Петродворцовом (в общей сложности, около 279 млн) районах идет подача заявок.

Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»