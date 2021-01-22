В одной из школ Василеостровского района заподозрили массовое отравление. К детям направили медиков

— Вчера после обеда у ребенка болел живот до вечера, вечером началась рвота и продолжалась до 4:00 утра. Сегодня температура 37,2 градуса и продолжается рвота, — рассказал один из родителей Алексей. По его словам, аналогичные симптомы наблюдаются еще у пяти человек в его классе. — По сообщениям в чате, у некоторых детей температура выше 38 градусов, — добавил он.

В самой гимназии в ответ на звонок корреспондента «Фонтанки», поначалу пообещали уточнить информацию. Связаться со школой снова не удалось. Однако, в районной администрации «Фонтанке» сообщили, что к детям, отсутствующим сегодня в гимназии № 586, вызваны врачи для постановки диагноза.



Родители направили обращение в петербургское управление Роспотребнадзора с просьбой организовать проверку гимназии и поставщика питания.



Сейчас горячее питание в гимназию № 586 поставляет городское АО «Комбинат социального питания Красносельского района». Судя по сайту госзакупок, контракт на оказание услуг в 2020 – 2022 гг. стоимостью 12,4 миллионов рублей заключен 20 ноября. Тогда предприятие победило в большом конкурсе на поставку питания во все школы Василеостровского района, с начальной ценой 184,9 миллионов рублей.



«Оператором» закупки был Комитет по государственному заказу. Это не первая победа АО «КСП Красносельского района» в конкурсах, организованных именно таким способом. В этом году он уже забрал контракты в Пушкинском районе на 180 миллионов рублей, а также в Адмиралтейском — на 173 миллиона.

