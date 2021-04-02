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Число учеников с кишечной инфекцией в петербургской гимназии увеличилось в 2,5 раза

Роспотребнадзор сообщает о 19 случаях кишечной инфекции в гимназии № 642 Петербурга

Число учащихся гимназии № 642 Василеостровского района Петербурга, у которых выявили кишечную инфекцию, увеличилось с 7 до 19. Об этом 2 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство временно приостановило деятельность образовательного учреждения.

«На 2 апреля среди учащихся гимназии зарегистрировано 19 случаев кишечной инфекции, из них четыре выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз «Носительство ротавирусной инфекции» установлен двум детям, диагноз «Гастроэнтеропатия Норволк» установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар три ребенка, на 2 апреля все выписаны на амбулаторное лечение», — рассказали в управлении.

Специалисты выяснили, что 25 марта в гимназии прорвало трубу холодного водоснабжения, её меняли.

«После окончания ремонтных работ по ликвидации аварии мероприятия, включающие промывку, дезинфекцию, с последующим лабораторным контролем качества воды холодного водоснабжения не проводились, что является нарушением требований к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», — отметили в пресс-службе.

В двух пробах холодной воды обнаружили ротавирус. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности гимназии.

«Фонтанка» двумя днями ранее писала о семи детях, почувствовавших себя плохо. Изначально в числе предполагаемых причин недомогания было пищевое отравление.

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