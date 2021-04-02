Число учеников с кишечной инфекцией в петербургской гимназии увеличилось в 2,5 раза

«На 2 апреля среди учащихся гимназии зарегистрировано 19 случаев кишечной инфекции, из них четыре выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз «Носительство ротавирусной инфекции» установлен двум детям, диагноз «Гастроэнтеропатия Норволк» установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар три ребенка, на 2 апреля все выписаны на амбулаторное лечение», — рассказали в управлении.



Специалисты выяснили, что 25 марта в гимназии прорвало трубу холодного водоснабжения, её меняли.

