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Роспотребнадзор выявил семерых детей с гастроэнтеритом в петербургской гимназии. Родители сообщали о 40 заболевших

Количество заболевших кишечной инфекцией детей в петербургской школе выросло более чем вдвое

Среди учеников 642-й гимназии официально зарегистрировано семеро заболевших гастроэнтеритом, а не трое, как ранее сообщали в Смольном. Новые данные предоставила пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга 31 марта.

«Проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала гимназии, в том числе работников пищеблока, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», — уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре подтвердили информацию Смольного о двух детях, остающихся в стационаре больницы. Один ученик уже выписан.

Ранее АО «КСП Красносельского района», обеспечивающее 642-ю гимназию завтраками и обедами, заверило, что соблюдает СанПиН. По данным Смольного, очага инфекции в пищеблоке учреждения не нашли.

О массовом отравлении в младших классах 642 гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. Накануне у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия.

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