Роспотребнадзор выявил семерых детей с гастроэнтеритом в петербургской гимназии. Родители сообщали о 40 заболевших

«Проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала гимназии, в том числе работников пищеблока, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», — уточнили в ведомстве.



Также в Роспотребнадзоре подтвердили информацию Смольного о двух детях, остающихся в стационаре больницы. Один ученик уже выписан.



Ранее АО «КСП Красносельского района», обеспечивающее 642-ю гимназию завтраками и обедами, заверило, что соблюдает СанПиН. По данным Смольного, очага инфекции в пищеблоке учреждения не нашли.