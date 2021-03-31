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«Таинственный новичок» прокомментировал возможное отравление детей в петербургской гимназии

Комбинат питания, кормивший заболевших петербургских школьников, прокомментировал инцидент

Предприятие, обеспечивающее питанием петербургскую 642-ю гимназию, трёх учеников которой 31 марта госпитализировали с предварительным диагнозом «гастроэнтерит», прокомментировало инцидент. По словам гендиректора АО «Комбинат питания Красносельского района» Ростислава Савинова, они работают по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин. Из столовой взяты пробы пищи и пищевых продуктов.

«Комбинат в своей деятельности строго соблюдает требования к качеству продуктов, температурному режиму приготовления пищевой продукции, осуществляет доставку пищевой продукции специализированным транспортом с соблюдением температурного режима хранения, а также в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции отбирает суточную пробу от каждой партии», — заявил Савинов.

Он отметил, что компания находится в постоянном взаимодействии с администрацией района и Роспотребнадзором с целью выяснения обстоятельств произошедшего. Для этого были проведены дополнительные исследования и отбор проб пищи и продуктов питания. «Фонтанка» подробно писала о «таинственном новичке» который постепенно начал занимать петербургский рынок. Его успехи совпали с реформированием городской системы закупок детского питания, которая началась в этом году.

О массовом отравлении в младших классах 642 гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. Накануне у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия. В комитете по образованию Петербурга позже сообщили, что троих учеников госпитализировали с предварительным диагнозом «гастроэнтерит», один уже выписан.

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