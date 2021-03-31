«Таинственный новичок» прокомментировал возможное отравление детей в петербургской гимназии

Предприятие, обеспечивающее питанием петербургскую 642-ю гимназию, трёх учеников которой 31 марта госпитализировали с предварительным диагнозом «гастроэнтерит», прокомментировало инцидент. По словам гендиректора АО «Комбинат питания Красносельского района» Ростислава Савинова, они работают по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин. Из столовой взяты пробы пищи и пищевых продуктов.

«Комбинат в своей деятельности строго соблюдает требования к качеству продуктов, температурному режиму приготовления пищевой продукции, осуществляет доставку пищевой продукции специализированным транспортом с соблюдением температурного режима хранения, а также в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции отбирает суточную пробу от каждой партии», — заявил Савинов.