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Гастроэнтерит отправил детей из петербургской гимназии в больницу. Вице-губернатор Эргашев поручил оценить питание учеников

Трое учеников гимназии № 642 в Петербурге госпитализированы. Питание в школе проверят по поручению вице-губернатора

Троих учеников из 642 гимназии госпитализировали с предварительным диагнозом «гастроэнтерит». Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга 31 марта.

«В настоящее время один обучающийся выписан, в стационарном лечении не нуждается», — уточнили в Смольном.

Специалисты Роспотребнадзора очага инфекционного заболевания в учреждении не нашли. В медкабинет, по данным комитета, никто из учеников не обращался.

В Комбинате социального питания Красносельского района, обеспечивающем 642 гимназию завтраками и обедами, проведены генеральная уборка пищеблока с дезинфекцией, инструктаж персонала, дополнительные лабораторные исследования, а также отбор пищевых проб специалистами Роспотребнадзора.

По поручению вице-губернатора Олега Эргашева, Управлением социального питания будет проведена дополнительная оценка уровня организации питания в образовательном учреждении.

О массовом отравлении в младших классах 642 гимназии «Земля и Вселенная» рассказали родители. Накануне у детей появились понос, рвота и температура. По словам родителей, около 40 учеников не смогли прийти на уроки из-за плохого самочувствия.

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