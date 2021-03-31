Гастроэнтерит отправил детей из петербургской гимназии в больницу. Вице-губернатор Эргашев поручил оценить питание учеников

Троих учеников из 642 гимназии госпитализировали с предварительным диагнозом «гастроэнтерит». Об этом сообщили в комитете по образованию Петербурга 31 марта.



«В настоящее время один обучающийся выписан, в стационарном лечении не нуждается», — уточнили в Смольном.

Специалисты Роспотребнадзора очага инфекционного заболевания в учреждении не нашли. В медкабинет, по данным комитета, никто из учеников не обращался.

В Комбинате социального питания Красносельского района, обеспечивающем 642 гимназию завтраками и обедами, проведены генеральная уборка пищеблока с дезинфекцией, инструктаж персонала, дополнительные лабораторные исследования, а также отбор пищевых проб специалистами Роспотребнадзора.