Как сообщили «Фонтанке» в управлении соцпитания Петербурга, после прочтения нашей статьи «Объедки не попадают в рай. Как выглядит дно школьной столовой», 10 апреля специалисты выехали на комбинат. Он расположен на Наличной улице в Василеостровском районе.
«Часть помещений не соответствует санитарной безопасности, рекомендовано приостановить деятельность в части пищевого производства, незамедлительно провести дефектовку оборудования и коммуникаций», — говорится в ответе чиновников.
Управление соцпита выписало выговор своему работнику за неисполнение трудового договора, по которому персоналу должны быть созданы нормальные условия труда и предоставлено надлежащее оборудование.
«Выговоренный» — Леонид Мишуров. Он возглавляет городской Комбинат социального питания Василеостровского района. Цех на Наличной находится в его собственности.
Василеостровский комбинат детей не кормит, у него контрактов на обслуживание школ — нет. Это производственная площадка другого смольнинского детища, Комбината соцпитания Красносельского района. У него контрактов на полмиллиарда. Василеостровский предоставляет кухню и подсобки с тараканьими ловушками, а Красносельский «гостит» и готовит еду. В его накладных площадка на Наличной, 32 указана как ОП — это стандартное обозначение обособленного подразделения.
Комбинаты находятся в тесных отношениях, подтверждает управление социального питания Петербурга. Вплоть до того, что василеостровский директор Леонид Мишуров отчитывается перед прокурорами и родителями на правах руководства красносельского комбината.
Красносельский комбинат возглавляет другой человек — Ростислав Савинов. В ночь на 10 апреля он выпустил ролик с опровержением информации «Фонтанки». Якобы на Наличной красносельские пищевики не работают, а их дислокация — это производственно-логистический комплекс на Мельничной улице, 23. Ростислав Савинов прохаживался по стерильному коридору и рассказывал, почему неправа «Фонтанка».
Гендиректор красносельского комбината Ростислав Савинов отрицает готовку школьной еды на Наличной.
Этот комплекс на Мельничной не принадлежит красносельскому комбинату. Сюда от поставщиков свозят продукты и делают заготовки, которые потом развозят по школам, имеющим собственные кухни. Ростислав Савинов гулял по складу. А на Наличной, в описанных «Фонтанкой» условиях, готовят горячую продукцию — для тех школ, в которых функционируют так называемые буфеты-распределители.
По данным «Фонтанки», после закрытия пищеблока на Наличной Смольный срочно изыскивает кухонные мощности, чтобы исполнять поручение Владимира Путина о горячем питании школьников. Разнарядку на понедельник и до конца учебного года, например, уже получил комбинат Колпинского района, хотя у него есть свои планы по снабжению буфетов-распределителей.
«Фонтанка» готовит подробный материал об устройстве петербургского соцпита.