Смольный закрыл школьный цех после статьи «Фонтанки». Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как сообщили «Фонтанке» в управлении соцпитания Петербурга, после прочтения нашей статьи «Объедки не попадают в рай. Как выглядит дно школьной столовой», 10 апреля специалисты выехали на комбинат. Он расположен на Наличной улице в Василеостровском районе.

«Часть помещений не соответствует санитарной безопасности, рекомендовано приостановить деятельность в части пищевого производства, незамедлительно провести дефектовку оборудования и коммуникаций», — говорится в ответе чиновников.

Управление соцпита выписало выговор своему работнику за неисполнение трудового договора, по которому персоналу должны быть созданы нормальные условия труда и предоставлено надлежащее оборудование.



«Выговоренный» — Леонид Мишуров. Он возглавляет городской Комбинат социального питания Василеостровского района. Цех на Наличной находится в его собственности.

Василеостровский комбинат детей не кормит, у него контрактов на обслуживание школ — нет. Это производственная площадка другого смольнинского детища, Комбината соцпитания Красносельского района. У него контрактов на полмиллиарда. Василеостровский предоставляет кухню и подсобки с тараканьими ловушками, а Красносельский «гостит» и готовит еду. В его накладных площадка на Наличной, 32 указана как ОП — это стандартное обозначение обособленного подразделения.



Накладная Красносельского комбината на отпуск товара с Наличной. Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Комбинаты находятся в тесных отношениях, подтверждает управление социального питания Петербурга. Вплоть до того, что василеостровский директор Леонид Мишуров отчитывается перед прокурорами и родителями на правах руководства красносельского комбината.

Красносельский комбинат возглавляет другой человек — Ростислав Савинов. В ночь на 10 апреля он выпустил ролик с опровержением информации «Фонтанки». Якобы на Наличной красносельские пищевики не работают, а их дислокация — это производственно-логистический комплекс на Мельничной улице, 23. Ростислав Савинов прохаживался по стерильному коридору и рассказывал, почему неправа «Фонтанка».



Гендиректор красносельского комбината Ростислав Савинов отрицает готовку школьной еды на Наличной. АО «КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

Этот комплекс на Мельничной не принадлежит красносельскому комбинату. Сюда от поставщиков свозят продукты и делают заготовки, которые потом развозят по школам, имеющим собственные кухни. Ростислав Савинов гулял по складу. А на Наличной, в описанных «Фонтанкой» условиях, готовят горячую продукцию — для тех школ, в которых функционируют так называемые буфеты-распределители.

По данным «Фонтанки», после закрытия пищеблока на Наличной Смольный срочно изыскивает кухонные мощности, чтобы исполнять поручение Владимира Путина о горячем питании школьников. Разнарядку на понедельник и до конца учебного года, например, уже получил комбинат Колпинского района, хотя у него есть свои планы по снабжению буфетов-распределителей.

«Фонтанка» готовит подробный материал об устройстве петербургского соцпита.

