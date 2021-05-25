Автор реформы школьных столовых опасается за свою жизнь. Мы выяснили, кому он перешел дорогу

Фото: страница Алексея Барабанщикова во «ВКонтакте». Поделиться Поделиться







В пятницу, 21 мая, в администрации губернатора Петербурга состоялось экстренное совещание. Разбиралось дело Алексея Барабанщикова. Он попал в сводку происшествий с сотрудниками госорганов. Несмотря на то, что Алексей Владимирович обладал на совещании статусом потерпевшего, в палитре эмоций старших коллег сочувствию места, увы, не нашлось.

На совещании изучали текст заявления, которое Алексей Барабанщиков оставил в 18-м отделе полиции Петроградского района. Суть документа крайне серьезна: за чиновником устроили слежку, ему, отцу четырех детей, сулят расправу и даже убийство.



Заявление Барабанщиков написал после встречи 20 мая с пятеркой неизвестных у входа в управление соцпита на Пионерской улице, 22. Судя по видеозаписи, чиновник стал главным персонажем костюмированного флешмоба.



В изложении Алексея Владимировича встреча была не столь пасторальной, какой она могла бы кому-то показаться. «Фонтанка» публикует выдержки из заявления Барабанщикова.

«Мужчина в темной кофте с капюшоном и черной медицинской маске резко сделал движение в мою сторону и развернул плакат «Алексей, хорошо ли живется в элитной квартире на Крестовском?», начал говорить в достаточно агрессивной форме, в том числе в его высказываниях содержались намеки на угрозы физической расправы в мой адрес. Далее ко мне стремительным шагом подошел еще один мужчина, также в маске, и развернул плакат с примерным содержанием «Имейте совесть, не травите детей». Из кустов в моем направлении выскочил мужчина очень неопрятного (бомжеватого) вида в длинном грязном темном пальто, шапке и маске, при этом правую руку он держал под пальто, предполагаю, что это было оружие или предмет, похожий на оружие, поскольку он был очень агрессивно настроен, подошел ко мне и произнес цитату из фильма «Собачье сердце»: «Я сама из Подмосковья, собачку говорящую приехала посмотреть».



Барабанщиков однозначно связывает происшествие с профессиональной деятельностью и настаивает, что при встрече в его адрес звучали угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью, и эти угрозы он воспринимает реально. Тревог добавляют рассекреченное место жительства Барабанщикова и загадочная надпись на латинском «ad cogitandum et agendum», что в переводе означает «думать и действовать». Ее начертали на асфальте под окнами рабочего кабинета дня за три до флешмоба с плакатами. Связывая эти события, Барабанщиков просит полицию поискать в них следы 119-й статьи УК «Угроза убийством».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», в Смольном не посчитали нужным предоставлять Барабанщикову личного телохранителя вдобавок к служебному автомобилю и водителю. Ничего пугающего в том, что активистам с плакатами известен адрес чиновника, его коллеги не нашли. Барабанщиков снимает апартаменты в элитном жилкомплексе, где аренда двушки обходится в 170 тысяч рублей в месяц, и главный совет, поступивший потерпевшему, — переехать в жилье поскромнее.



Кто такой Алексей Барабанщиков и почему он стал объектом нападок

Главе управления соцпитания Петербурга 41 год. Он родился и сделал карьеру в неофициальной столице Подмосковья — граничащем с Москвой городе Красногорске. Здесь сконцентрирована основная власть региона.

Барабанщиков работал директором столичного комбината «Школьник» и начальником отдела питания в подмосковном министерстве потребрынка до переезда в Петербург в феврале 2020 года. Возглавив управление Смольного, Барабанщиков встал у руля реформы школьных столовых. Она предусматривает выход на первые роли принадлежащих городу комбинатов, централизацию закупок, укрупнение лотов и, соответственно, существенное сокращение участников торгов. Через несколько месяцев после прихода Барабанщикова портфолио одного из городских комбинатов — АО «КСП Красносельского района» — пополнилось контрактом на 100 миллионов рублей. Заказчиком услуги, по стечению обстоятельств, стали не чужие Барабанщикову чиновники из Красногорска.

По данным «Фонтанки», после майских праздников, за десять дней до плакатного нападения на Алексея Барабанщикова, губернатору Александру Беглову представили финальный проект реформы социального питания. Она включает стопроцентную централизацию закупок через комитет госзаказа (КГЗ) и укрупнение лотов до 140–200 миллионов рублей.



В Смольном объясняют идею большей эффективностью КГЗ в сравнении с районными администрациями, которые пока имеют право проводить тендеры стоимостью до 40 миллионов рублей.

«Среднее количество поданных заявок на участие по закупкам, проведенным через КГЗ, составляет 2,8. Через райадминистрации — 1,7. Снижение начальной цены контракта по закупкам, проведенным через КГЗ, составило 5,5 %. Через администрации — 2,6 %. Данные факты свидетельствуют об эффективности проведения закупок социального питания для образовательных учреждений через КГЗ. Закупки характеризуются высоким уровнем конкуренции и тенденцией сокращения бюджетных расходов», — говорится в письме вице-губернатора Эдуарда Батанова губернатору.

Перейти на закупки целиком через КГЗ вне зависимости от суммы контрактов планируется уже в июне 2021 года, а выбрать по новой схеме поставщиков для петербургских школ — к январю 2022-го. То есть Петербург в ближайшие полгода ждет полноценный передел рынка, объем которого превышает 20 миллиардов рублей.



Кому невыгодна реформа. Спойлер — почти всем

На данный момент средний контракт по городу на питание школ составляет меньше 10 миллионов рублей.

К поставщикам соцпита предъявляется отдельное требование: наличие за последние три года опыта исполнения договора суммой не менее 20 % от начальной цены контракта, по которому проводится конкурс. Допустим, если объявляется тендер на 10 миллионов, участвовать в нем могут компании с опытом исполнения двухмиллионного контракта. Таких компаний в Петербурге около сорока. Традиции мелких контрактов складывались годами, потому что школ много, но это небогатые заказчики.

Укрупнение лотов автоматически поднимает стоимость «входного билета» и сокращает количество претендентов. При нижней планке 100 миллионов (требуется опыт исполнения контракта на 20 миллионов) в конкурсах, по подсчетам «Фонтанки», почти не останется комбинатов, специализирующихся на образовательных учреждениях. Например, ценз к 2022 году не пройдут принадлежащие городу комбинаты соцпитания «Волна» (обслуживает Невский район), «Охта» (Красногвардейский), АО «Комбинат питания Кировский» (Кировский).



При планке 100 миллионов пул поставщиков питания в школы составят организации, которые имеют контракты «на стороне» — с больницами, училищами, центрами соцобслуживания населения. Их около тридцати.

Планку 140 миллионов (опыт исполнения 28 миллионов) преодолеют около двадцати организаций. Если Смольный установит нижний лимит на 200 миллионов (опыт исполнения 40 миллионов), то к концу 2021 года в Петербурге могут остаться не более пяти игроков, имеющих формальное право на участие в конкурсах. Из школьных комбинатов — только КСП Красносельского района, с которым связаны последние новости с рынка соцпита.

Переоценка

Дополнительный фильтр для игроков рынка соцпита может появиться благодаря инициативе петербургского депутата Госдумы Михаила Романова. Он инициировал поправки в постановление российского правительства о переоценке критериев заявок от поставщиков питания в школах.

Заказчики выбирают подрядчиков по предложенной цене (стоимостный критерий) и квалификации и опыту (нестоимостный). На данный момент законодательство отдает предпочтение стоимостному критерию — он оценивается в 60 баллов, а нестоимостный — в 40.

Романов предлагает изменить пропорцию. Если поправки внесут, то большее значение получит опыт подрядчика. Он соответствует исполненному числу контрактов по аналогичному предмету торгов и со схожей ценой. При комбинации требований Смольного (укрупненные контракты) и инициативы депутата фактически единственными игроками останутся «Артис-Детское питание» и КСП Красносельского района. Участники рынка, название которых на слуху, — «Флоридан», «ТЗБ Петроградская», «Альфа-провиант», — не имеют «школьных» контрактов на сумму более 40 миллионов.

Михаил Романов заявил, что его инициативу поддержали ФАС и Минэкономразвития.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

