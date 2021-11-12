Алексей Барабанщиков уволился из Управления соцпитания Петербурга после возбуждения уголовного дела

«Временно исполняющим обязанности руководителя назначена Светлана Гусева», — уточнили в управлении.



Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, 12 ноября губернатор подпишет постановление об освобождении Барабанщикова от должности. По нашим данным, накануне он написал заявление по собственному желанию.



Полиция Петербурга 9 ноября возбудила уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере»). В Управлении соцпита, комитете госзаказа и на комбинате социального питания Красносельского района (КСП) прошли обыски.

