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Алексей Барабанщиков уволился из Управления соцпитания Петербурга после возбуждения уголовного дела

С сайта Управления социального питания Санкт-Петербурга исчезла фотография начальника Алексея Барабанщикова. Его карьера в городе продлилась меньше двух лет.

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«Временно исполняющим обязанности руководителя назначена Светлана Гусева», — уточнили в управлении.

Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, 12 ноября губернатор подпишет постановление об освобождении Барабанщикова от должности. По нашим данным, накануне он написал заявление по собственному желанию.

Полиция Петербурга 9 ноября возбудила уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере»). В Управлении соцпита, комитете госзаказа и на комбинате социального питания Красносельского района (КСП) прошли обыски.

Незадолго до возбуждения дела в КСП сменился директор. На место Ростислава Савинова пришел бывший директор Василеостровского комбината питания Леонид Мишуров, судимый за растрату.

По данным «Фонтанки», уголовное дело касается контракта на питание школ Пушкинского района. Его комитет госзаказа заключил с КСП Красносельского района в августе 2020 года.

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Комментарии (3)

ivan4ay
пускай бьёт в барабаны теперь
Nikolay Sabotach
Несуны возвращаются!)
Silver867
Очередной москвич, прибывший в Санкт-Петербург «за зипунами», возвращается обратно в Москву.
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