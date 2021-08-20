«Покушение на петербургскую культуру». Как у городских властей появилась «фабрика» критиков

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Согласно данным системы Brand Analytics, с помощью которой можно посмотреть, как в СМИ и в соцсетях отзывались о том или ином публичном деятеле, в течение первых двух недель августа губернатора Петербурга Александра Беглова ругали в медиа более тысячи раз, тогда как за целый июль негативных упоминаний было чуть более 900. «Фонтанка» изучила, что писали про главу Петербурга, и нашла множество однотипных сообщений, в том числе на ресурсах, которые рассказывали про школьное питание и предпринимателя Евгения Пригожина.



Когда тролли были молодыми

Петербургские чиновники на днях заметили необычное: в социальных сетях начали появляться группы, дублирующие официальные сообщества органов власти. Клоны появились как минимум у комитетов по природопользованию, по благоустройству, по информатизации, транспорту, архитектуре. В каждом из дублирующих сообществ — около тысячи участников, минимальная активность, опубликованные фотографии и посты датируются 11 — 13 августа. С виду ничего непристойного, сообщения в группах дублируют официальные релизы ведомств, на видео — записи пресс-конференций, причем в основном с теми чиновниками, которые уже не работают в ведомствах. Заподозрив неладное, в Смольном написали жалобы во «ВКонтакте», 19 августа группы были заблокированы. И хоть никакого серьёзного репутационного вреда они и не нанесли, их появление заставило чиновников вспомнить о «фабрике троллей».

О «троллях» заговорили впервые в 2013 году. Предшествовала этому DDOS-атака на ряд петербургских и московских медиа, в том числе и «Фонтанку», создание движения «Сетевые хомячки». Тогда же журналисты «Новой газеты» нашли объявление и попытались устроиться в офис в Ольгино и рассказали о необычной работе, заняться которой им предложили, — писать хвалебные комментарии про Сергея Собянина, Владимира Путина, ругать Алексея Навального, Америку и защищать Сирию. В 2017 году журнал РБК сообщил, что «ольгинские тролли» сменили офис на бизнес-центр на улице Савушкина и обросли новыми ресурсами — сетью информационных порталов с аудиторией 9 млн человек. В тот же год журналисты РБК выяснили, что во время выборов президента США в «фабрике» открылся американский отдел, где трудились около 100 человек; помимо постов в социальных сетях они занимались и организацией политических протестов. В 2018 году минфин США внес ресурсы, которые связывают с «фабрикой», в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы 2016 года и заявив, что они принадлежат Евгению Пригожину. Сам он неоднократно отрицал эту связь.



Вплоть до последнего времени «фабрика» была верным союзником властей: «тролли» ругали оппозицию, подготавливали почву для увольнения неудобных чиновников и, как следует из документов, которые опубликовали год назад авторы центра «Досье» Михаила Ходорковского, активно помогали провластным кандидатам на выборах мэра Москвы и в Мосгордуму, муниципальных выборах в Петербурге, а также занимались информационным сопровождением Александра Беглова во время губернаторской кампании. Спустя два года медиа, бывшие рупорами петербургских властей, вдруг стали её критиками.

Новая тональность

«Сложно не заметить, как в последнее время в Петербурге развивается транспортная инфраструктура. Строят новые станции метро, прокладывают дороги и маршруты», — писал 1 сентября 2019 года, за две недели до губернаторских выборов, малоизвестный ресурс «Вестник Невы» в новости с заголовком «В ногу со временем: Александр Беглов опробовал трамвай «Чижик». На этом же ресурсе можно найти заметки про личный осмотр губернатором школы в Невском районе и про «высокую оценку реконструкции фонтана». Судя по данным Роскомнадзора, «Вестник Невы» вещает из московской квартиры в микрорайоне Измайлово, учредителем СМИ значится некий Барышев В.А. В 2021 году тональность отношения к губернатору в «Вестнике» поменялась. Всё началось 6 августа (до этого новости о Беглове были скорее нейтральными), за два дня до того, как певица Татьяна Буланова, баллотирующаяся от партии «Родина» в Законодательное собрание Петербурга, обратилась к главе Центризбиркома с жалобой на действия региональных чиновников. «Вестник Невы» написал о губернаторе Петербурга, который «покусился на петербургскую культуру в лице Булановой». Ссылаясь на некие СМИ, издание сообщило, что певице откажут в регистрации, признав её подписи недействительными. «Можно допустить, что власти не опасаются реакции горожан. Своим приказом Беглов фактически растоптал культуру города, наплевав на мнение жителей», — заявили авторы.



Кампании «Родины» в Петербурге активно сочувствует Евгений Пригожин. Он неоднократно высказывался в поддержку кандидатов партии, о кампании пишет сайт РИА ФАН, входящий в медиагруппу, попечительский совет которой возглавляет Пригожин. В числе кандидатов «Родины» — политтехнолог Максим Шугалей, который побывал в плену в Ливии, занимаясь там выборной аналитикой, как писала «Медуза» (признана иноагентом), в интересах Пригожина.

С тех пор «Вестник» стал пестрить сообщениями: «Беглов на выборах в ЗакС подстраивает политическое поле «под себя», «Беглов старательно игнорирует фальсификации и нарушения на выборах в Петербурге», «Беглов начал «сушку явки» на выборы в ЗакС», «Петербургу грозит «банкротство» из-за Беглова».

Аналогичная история — с порталом «Городская среда Санкт-Петербурга». Учредителем этого медиа значится ООО «ИМР», генеральным директором и собственником которого является Евгений Лукин. В социальных сетях он пишет, что работает в ООО «Раград», холдинг издаёт портал «Питер ТВ» (это издание, к слову, регулярно рассказывает о Евгении Пригожине, его политических взглядах и его бизнесе, цитируя пресс-службу «Конкорда»). Портал «Городская среда Санкт-Петербурга» в январе 2019 года, за несколько месяцев до начала избирательной кампании, сообщал, что «Петербург побеждает в битве против снегопада», рассказывая о совещании, которое провёл Беглов. В августе 2021-го интонации поменялись: «Журналисты взобрались на крышу бизнес-центра, чтобы убедиться, держит ли Беглов слово», «Плачевное состояние Таврического сада заставило активистов написать письмо Беглову» и «Обещания Беглова по строительству зданий Верховного суда и парка «Тучков буян» так и не воплотились в жизнь». На этом же ресурсе активно пишут про новости избирательной кампании Татьяны Булановой, а ещё об успехах управления социального питания Петербурга («Фонтанка» писала о руководителе этого ведомства и о слухах на рынке, которые связывают его с фамилией Пригожин).



Ещё один яркий пример — портал «ИнфоНева». Его издаёт ООО ИА «Инфорос», эта компания и её генеральный директор Денис Тюрин весной 2021 года попали под американские санкции за, в том числе, «участие и потворствование подрывным киберактивностям против США и союзников, а также партнеров США». «ИнфоНева» не писала ничего о Беглове в 2019 году. Зато в августе 2021-го авторы издания настрочили с десяток сообщений с заголовками «В Петербурге «не пахнет» легитимными выборами», «В Интернете пророчат отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова после выборов», «Власти Петербурга предпочитают игнорировать партию «Родина» на предстоящих выборах» и так далее.

Не только политика

Помимо недовольства отказом в регистрации партийного списка «Родины» в сети, на не самых популярных в Петербурге сайтах, можно встретить ещё несколько однотипных критических сюжетов. Например, сайт «Донбасс сегодня» 19 августа решил неожиданно сделать подборку из 6 разрушающихся зданий Петербурга. В список попало Конюшенное ведомство. Авторы из Донецка сокрушаются, что здание стоит в запустении. За день донецкое издание посвятило градостроительным проблемам Петербурга аж две публикации: удивительно, но в статье «Выйдут ли из тени разрушающиеся памятники Петербурга?» тоже вспомнили про «разваливающее Конюшенное ведомство» и отругали власти. Кстати, для чистоты эксперимента: про партию «Родина» и Татьяну Буланову издание тоже писало, а вот, например, про петербургского депутата, кандидата от Партии Роста Оксану Дмитриеву — нет.



Причину такого синхронного внимания именно к этому сюжету можно объяснить словами самого же Евгения Пригожина. Пресс-служба компании «Конкорд» регулярно публикует его комментарии на интересные для него темы, часто вопросы задают те же самые сайты, что потом пишут в один день однотипные сюжеты. В мае Пригожин так комментировал вопрос о Конюшенном ведомстве: «Ещё в 2018 году я подавал заявку на реконструкцию Конюшенного ведомства. Но воз и ныне там. Город так или иначе должен выставить Конюшенное ведомство на торги для реализации права на имущество, и не только получить деньги в бюджет, но и остановить трагическое разрушение памятника. В случае если это будет сделано, я готов помочь городу и участвовать в торгах».

Это всё неправда

Несмотря на довольно явно читающиеся смыслы, 18 августа в поисковике «Яндекс» появился ещё один сюжет. Полтора десятка малоизвестных СМИ под копирку написали новость о предвыборных скандалах, добавив туда абзац: «Ряд СМИ обратили внимание на информационные ресурсы, аффилированные с медиагруппой «Патриот», главой попечительского совета которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Десятки изданий оказались заняты позитивным освещением информационной повестки, связанной с деятельностью губернатора Александра Беглова и Администрации».



Так что про внезапную критику, видимо, показалось — это всё неправда. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

