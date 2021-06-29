Шугалей, Буланова и актёры. Кто и почему поведёт партию «Родина» в парламент Петербурга

Фото: пресс-служба партии «Родина» / rodina.ru Поделиться Поделиться







В Петербурге появился ещё один игрок на предстоящих выборах в Законодательное собрание — партия «Родина» заявила о намерении баллотироваться в городской парламент. Предвыборная конференция прошла в дружеской атмосфере: вместо кандидатов её посетили журналисты издания РИА ФАН, издания холдинга «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. Присутствовал и помогающий партии на выборах политтехнолог, представившийся Артёмом.

«У нас самая демократическая партия из всех возможных», — с таких слов начал выборную конференцию «Родины» её петербургский глава Андрей Петров. В течение последних месяцев участники политической жизни города активно обсуждали судьбу этой партии — бытовало мнение, что Петрова отстранили от процесса принятия решений, а кандидатов будто бы набирают при поддержке политтехнологов, работающих с бизнесменом Евгением Пригожиным (ранее, как писал в том числе проект «Досье», основатель кейтеринговой компании «Конкорд», якобы помогал на выборах губернатору Петербурга Александру Беглову). Однако, как уверяет «Фонтанку» один из собеседников, близких к партии, в итоге «Родину» «сдали», но не всю. «Большинство кандидатов всё же — это те, кого привёл Петров», — говорит источник.



На самой конференции кандидатов не обсуждали — зачитали по бумажке, проголосовали единогласно. Сами будущие участники выборов, за исключением спортсменки Нины Абросовой (ещё недавно состояла в «Единой России», в «Родину» вступила три недели назад, выдвинута кандидатом по одномандатному округу номер 25 в Колпино), композитора Андрея Иванова (он в отличие от Абросовой уже не первый раз участвует в выборах, выдвинут в округе 21 в Московском районе) и ещё нескольких партийцев, не пришли.

Среди выдвинутых «Родиной» на выборы кандидатов в округах встречаются упоминаемые в СМИ фамилии: в 10-м округе, расположенном на территории Курортного района и Кронштадта, хочет попробовать свои силы ресторатор Владимир Спирин, в 7-м округе Калининского района собирается баллотироваться певица Татьяна Буланова. Она же заявлена и в партийном списке в городской части под номером четыре.

Появление среди будущих кандидатов «Родины» ещё троих достаточно известных деятелей собеседники «Фонтанки» как раз и связывают с активностью специалистов по выборам, работающих на Евгения Пригожина. Один из них — политтехнолог Максим Шугалей. Его «Родина» поставила номером два в городской части партийного списка. Первым значится лидер партии Алексей Журавлёв, который, как предполагается в таких случаях, должен отказаться от мандата в случае победы, и тогда, если партия наберёт минимальный для прохождения в городской парламент процент, место должно достаться Шугалею.



Политтехнолог получил мировую известность два года назад, оказавшись в плену в Ливии. Сам он утверждал, что поехал в Африку заниматься независимыми социологическими исследованиями, издание «Проект» писало, политтехнолог вместе с коллегами по заданию бизнесмена Евгения Пригожина участвовал в подготовке к президентским выборам в Ливии. Из плена Шугалея освободили в конце прошлого года — в освобождении Пригожин активно участвовал, публично пообещал вернувшемуся материальную помощь в 18 миллионов рублей, о ливийском плене технолога было снято два фильма.

К этому моменту Шугалей уже успел получить мандат депутата в Коми — избирали политтехнолога без его личного участия. Спустя несколько месяцев после освобождения Шугалей отказался от статуса республиканского депутата, тогда же заговорили о его возможном участии в выборах в Государственную думу, однако эти планы не реализовались. Возможно, поэтому в последние несколько недель шли обсуждения о том, чтобы технолог занял проходное место в списке «Родины» на выборах в петербургский парламент. Также партия согласилась выдвинуть его в одномандатном округе номер 5 в Выборгском районе. Почему именно эта территория была отдана ему, «Фонтанке» не смогли объяснить в партии. «Я не знаю, почему именно там, живёт ли он там, тоже не знаю — это личные данные. А что до Евгения Пригожина — я о нём ничего плохого не слышал, мы не знакомы и не имеем никаких договорённостей, но он кажется человеком дела», — сообщил лидер городского отделения «Родины» Андрей Петров.



Он также добавил, что кандидатуру Шугалея подсказали петербургскому отделению партии руководители из Москвы. Оттуда же пришло предложение выдвинуть двух актёров — Александра Тютрюмова (известен по сериалу «Убойная сила» и другим; будет баллотироваться от «Родины» в 1-м округе в Адмиралтейском районе, также заявлен пятым в городском списке партии) и Сергея Мурзина (в российских фильмах и сериалах он играл бандитов, киллеров и милиционеров; пойдёт на выборы по округу номер 4 на Васильевском острове). «Фонтанка» смогла дозвониться лишь до Тютрюмова, он сослался на занятость в ответ на просьбу рассказать о предвыборной программе, а на вопрос о Евгении Пригожине сообщил «Я не знаю, кто это».

С фамилией Пригожина в телеграм-каналах связывают бизнесмена Александра Колоса (он менее известен широкой общественности, его компания «А47», согласно данным ЕГРЮЛ, занимается строительством, торговлей бытовой химией и изделиями из керамики) — его «Родина» выдвигает в 13-м округе в Приморском районе.



Для того, чтобы кандидаты, выдвинутые по округам, а также в партийный список, смогли попасть в избирательные бюллетени, «Родине» придется собирать подписи. За регистрацию партийного списка — около 20 тысяч подписей. И отдельно за регистрацию кандидатов в одномандатных округах — по 5 тысяч подписей. Как считает лидер петербургской «Родины» Андрей Петров, для партии это не будет проблемой: «В 2016 году мы спокойно собрали, но нам отказали, найдя ошибку в подписи нашего же однопартийца. Так что тут не от нас всё будет зависеть».

Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.

P.S. Кстати, уже упомянутый Евгений Пригожин в начале мая, как утверждает пресс-служба компании «Конкорд», заявил, отвечая на вопрос одного из малоизвестных медиа о планах спикера ЗакС Вячеслава Макарова вновь выдвинуть свою кандидатуру в городской парламент:

