А был ли шанс? Как петербургский мусор переживает переходный возраст

Грабли мусорной реформы три года лежали там, где их оставили российские регионы, вошедшие в новую отраслевую реальность с начала 2019-го. Но Петербург не стал обходить их стороной, получив то же самое, что его предшественники. Пейзаж не то чтобы неапольский, но проблемы с вывозом отходов, помноженные на новый тариф и нового оператора, вызвали волну жалоб со стороны горожан. НЭО, который теперь неизбежно находится в прицеле этих жалоб, остается вспоминать сказанное: «Кому доверено многое, с того больше и взыщется».
Главной коммунальной темой нового года стала мусорная реформа, которая — как это у нас водится в крупнейших инфраструктурных проектах — запустилась даже не одним днем, а одним ударом кремлевских курантов. Президент едва успел пожелать петербуржцам мира и свободы — и в городе за все отходы начал отвечать «Невский экологический оператор» вместо десятков перевозчиков, которые по договорам с жилищниками очищали контейнеры годами напролет.
Первая волна жалоб на заваленные мусором дворы поднялась еще в последние дни старого года, однако ситуацию в письмах уже связывали с приходом нового оператора. 1 января не удивило — всё те же неприглядные картинки, 2-е — тоже, число жалоб в обработке на портале «Наш Санкт-Петербург» закрепилось в районе 1,2 тысячи. Какие-то из них закрываются, какие-то всё еще в модерации; на 10 января число обращений на рассмотрении превысило 1,3 тысячи.
Читатели «Фонтанки» также продолжают присылать письма в редакцию. «Начиная еще с 30-го декабря, когда УК забрала свои баки, а НЭО еще не поставил свои, начали собираться кучи мусора, — пишет Илья. — Вывозу мусора ничего не мешает, припаркованных машин нет, ЖКС
Здесь, очевидно, читатель апеллирует к аргументу «Невского экологического оператора» и его подрядчиков по перевозке: напомним, они жаловались на припаркованные машины, закрытые ворота и сугробы — всё это мешает подъехать к контейнерам. Читателю вторит Юрий: «Не вывозят мусор Оптиков, 45,
«Огромная свалка мусора скопилась во дворе дома по Дальневосточному пр, д. 25. Мусор не вывозили все праздники. Жильцы жалуются во все инстанции, но без результата», — пишет Юлия. С севера доносится: «Мусор до сих пор не убирается на Парнасе. Так же, как и снег». Из Приморского района — такое: «Ул. Полевая Сабировская,
В «Невском экологическом операторе» признают, что у горожан есть основания жаловаться на старт реформы. О причинах там уже говорили: помимо пресловутого снега и запаркованных дворов, это одномоментная смена перевозчиков с наработанными связями и логистикой. Тем не менее, если судить по собственным каналам НЭО для обращений горожан, жалоб стало меньше: 1400 за 4 января против 692 за 9-е. Самыми проблемными остаются правобережная часть Невского района и Приморский. И тот и другой входят в зону обслуживания компании «Эко Лэнд», у нее же — Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Петроградский и часть Центрального. Оставшийся центр, Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский и Фрунзенский районы — у «Автопарка
НЭО также называет одной из проблем ситуацию с заменой контейнеров: прежние перевозчики, у которых договоры истекли, на понятных основаниях забирают свое имущество. Однако не ставят об этом в известность регоператора, так что он иногда уже постфактум выясняет, что баков у дома не осталось, всё сваливают в кучу. Выясняет, естественно, из жалоб ТСЖ или управляющей организации. Речь не только про «Автопарк
Гендиректор предприятия Сергей Глухов упреки принимать не готов — НЭО еще в прошлом году потребовал от него забрать последние контейнеры за час до новогоднего обращения президента. Так что если они где-то еще остались, это скорее услуга городу: забирая свой бак, «Спецтранс
«Расчетно техники у компаний хватает на объем значительно больший, чем стандартное образование мусора в Петербурге, — говорит гендиректор НЭО Екатерина Горшкова. — Но вмешались другие факторы: кучи стали образовываться еще до Нового года, дворы заставлены машинами — это значит, большие мусоровозы не везде могут проехать. То есть зачастую это вопрос логистики и внешних условий».
На интонацию петербуржцев влияет и тот факт, что тариф на вывоз мусора вырос по сравнению с тем, который определял Смольный для нанимателей. О возможности пересчета в февральских квитанциях с учетом качества услуги в НЭО сообщили, что пока этот вопрос не обсуждался.
Кроме того, если раньше небольшой перевозчик забывал вывезти конкретный бак, жаловались не губернатору или «Фонтанке» — а в ТСЖ. Теперь есть один ответственный, ему и отвечать, в том числе рублем. Курирующий комитет по природопользованию сообщил «Фонтанке», что новогодние праздники, когда объем отходов возрастает, ежегодно являются проблемным периодом для отрасли. «Комитет поставил регоператору задачу систематизировать организацию работы по вывозу отходов во взаимодействии с районными администрациями и жилищным комитетом, — говорят в пресс-службе. — Все адреса, на которых произошли сбои, передаются для оперативной отработки «Невскому экологическому оператору» и держатся на контроле. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенное с регоператором, содержит строгие требования к порядку его работы и соблюдению норм действующего законодательства в сфере обращения с отходами, включая штрафные санкции в случае возможных нарушений».
Напомним, у Петербурга было 3 года форы по сравнению с большинством регионов, такую отсрочку по запуску реформы Смольному выдали на федеральном уровне. Тем не менее большую часть этого времени город активно убеждали в том, что регоператором будет ГУП МПБО-2. Затем появилась версия о едином операторе с Ленобластью. В итоге НЭО был зарегистрирован год назад, а статус регионального оператора получил в августе. Тариф на его услуги Смольный утвердил в начале декабря, тогда же были заключены контракты с перевозчиками. 22 декабря выяснилось, что Смольный и НЭО по-разному смотрят на процедуру заключения прямых договоров с горожанами на вывоз мусора.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»