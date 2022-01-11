А был ли шанс? Как петербургский мусор переживает переходный возраст



В «Невском экологическом операторе» признают, что у горожан есть основания жаловаться на старт реформы. О причинах там уже говорили: помимо пресловутого снега и запаркованных дворов, это одномоментная смена перевозчиков с наработанными связями и логистикой. Тем не менее, если судить по собственным каналам НЭО для обращений горожан, жалоб стало меньше: 1400 за 4 января против 692 за 9-е. Самыми проблемными остаются правобережная часть Невского района и Приморский. И тот и другой входят в зону обслуживания компании «Эко Лэнд», у нее же — Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Петроградский и часть Центрального. Оставшийся центр, Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский и Фрунзенский районы — у «Автопарка № 1 Спецтранс». Левый берег Невского, Пушкинский и Колпинский районы вывозит «Ресурс Атэ». Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый — «Эко Васт».



НЭО также называет одной из проблем ситуацию с заменой контейнеров: прежние перевозчики, у которых договоры истекли, на понятных основаниях забирают свое имущество. Однако не ставят об этом в известность регоператора, так что он иногда уже постфактум выясняет, что баков у дома не осталось, всё сваливают в кучу. Выясняет, естественно, из жалоб ТСЖ или управляющей организации. Речь не только про «Автопарк № 6 Спецтранс», которому не нашлось места в логистической цепочке НЭО и у которого в связи с этим крайне непростые отношения с регоператором. Однако, вероятно, именно у «шестерки» самое большое число баков, которые он забирает с собой, — 20 тысяч, в основном на севере города.



Гендиректор предприятия Сергей Глухов упреки принимать не готов — НЭО еще в прошлом году потребовал от него забрать последние контейнеры за час до новогоднего обращения президента. Так что если они где-то еще остались, это скорее услуга городу: забирая свой бак, «Спецтранс № 6 » отвозит содержащийся в нем мусор на полигон — а ведь за это ему уже не платят жилищники. После этого контейнеры отправляются на склад предприятия, а в перспективе — в Ленобласть: именно туда уходит ветеран рынка, который не смог сохранить свое место в городе.



«Расчетно техники у компаний хватает на объем значительно больший, чем стандартное образование мусора в Петербурге, — говорит гендиректор НЭО Екатерина Горшкова. — Но вмешались другие факторы: кучи стали образовываться еще до Нового года, дворы заставлены машинами — это значит, большие мусоровозы не везде могут проехать. То есть зачастую это вопрос логистики и внешних условий».



На интонацию петербуржцев влияет и тот факт, что тариф на вывоз мусора вырос по сравнению с тем, который определял Смольный для нанимателей. О возможности пересчета в февральских квитанциях с учетом качества услуги в НЭО сообщили, что пока этот вопрос не обсуждался.



Кроме того, если раньше небольшой перевозчик забывал вывезти конкретный бак, жаловались не губернатору или «Фонтанке» — а в ТСЖ. Теперь есть один ответственный, ему и отвечать, в том числе рублем. Курирующий комитет по природопользованию сообщил «Фонтанке», что новогодние праздники, когда объем отходов возрастает, ежегодно являются проблемным периодом для отрасли. «Комитет поставил регоператору задачу систематизировать организацию работы по вывозу отходов во взаимодействии с районными администрациями и жилищным комитетом, — говорят в пресс-службе. — Все адреса, на которых произошли сбои, передаются для оперативной отработки «Невскому экологическому оператору» и держатся на контроле. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенное с регоператором, содержит строгие требования к порядку его работы и соблюдению норм действующего законодательства в сфере обращения с отходами, включая штрафные санкции в случае возможных нарушений».



Напомним, у Петербурга было 3 года форы по сравнению с большинством регионов, такую отсрочку по запуску реформы Смольному выдали на федеральном уровне. Тем не менее большую часть этого времени город активно убеждали в том, что регоператором будет ГУП МПБО-2. Затем появилась версия о едином операторе с Ленобластью. В итоге НЭО был зарегистрирован год назад, а статус регионального оператора получил в августе. Тариф на его услуги Смольный утвердил в начале декабря, тогда же были заключены контракты с перевозчиками. 22 декабря выяснилось, что Смольный и НЭО по-разному смотрят на процедуру заключения прямых договоров с горожанами на вывоз мусора.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

