За неделю до реформы чиновники спорят, в чьи двери стучится мусорный оператор

До начала работы регионального оператора по обращению с мусором осталось чуть больше недели. Напряжение растет, волнуются бизнес и жилищники, оно и неудивительно: все действующие договоры на опустошение контейнеров с 1 января перестанут действовать, и перезаключить их нельзя. Теперь единственным контрагентом станет Невский экологический оператор, с него надо будет спрашивать за вывезенный мусор, с ним же и расплачиваться.

Пока боролись за тариф, объявляли конкурсы на транспорт и отстаивали результаты в ФАС, декабрь катился себе вперед. На выходе — как всегда, сжатые сроки. Если все всё сделают, как предписывает НЭО, то неохваченных договорами остаться не должно. Тем более что оператор подстраховался. Как он объяснял на своем сайте и «Фонтанке», промедление управляющей организации приведет лишь к тому, что договор на вывоз мусора будет автоматически заключен не с ней, а с каждым из ее нанимателей (то есть жителей домов) напрямую.

На этом месте кто-то из жилищников вполне мог бы и расслабиться: ну ладно, прямые так прямые, нам же меньше администрировать. За потребленное в квартире электричество Петроэлектросбыт же собирает как-то деньги непосредственно у абонентов — что мешает и с мусором так поступить? Тем более что заниматься этим будет все тот же ПЭС: именно ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» оказался единственным участником конкурса на агентские услуги для НЭО, и его заявка признана соответствующей требованиям. «Фонтанка» писала, что заказчика и подрядчика объединяет общий совладелец — холдинг «Интер РАО». С другой стороны, это относится и к повелителю розовых квитанций ВЦКП — это городское предприятие, а Смольный числится и в соучредителях НЭО; и то, что речь идет о разных комитетах, сути не меняет. Но техзадание, мягко говоря, намекало: в нем числилось очное обслуживание абонентов в специальных пунктах, они есть у ПЭС, и их нет у ВЦКП. Так что конструкция получалась убедительная: «Петроэлектросбыт» просто вписывает вывоз мусора в свои энергетические квитанции, которые и так в последнее время пополняются то капремонтом, то еще чем.



Все уткнулось в законодательство. В конце прошлой недели в районы и управляющие организации прилетело информационное письмо от жилищного комитета и ГЖИ. В нем говорилось: лица, осуществляющие управление многоквартирным домом (то бишь УК, ТСЖ, ЖСК), обязаны заключить договоры c регоператором и не вправе от него уклоняться. Исключения, которые даруют им правила оказания коммунальных услуг и ч. 1 ст. 157.2 Жилищного кодекса, можно пересчитать по пальцам. Трем. Первое: если общее собрание собственников решило, что жители заключают договоры напрямую с НЭО. Второе: если сам НЭО устал от долгов управляющей организации, которые уже составляют два размера месячной платы, и расторгает с ней договор — тогда он опять же апеллирует к самим абонентам. Третье: если прямой характер отношений уже устоялся по названным выше причинам, а тут жители меняют управляющую и хотят продлить привычную идиллию (это технический момент).



Вот, собственно, и все. Про то, что кто-то заключается с отдельно взятым гражданином напрямую и автоматически, — ни слова. А точнее — только опровержения: «Данные правовые нормы исключают возможность заключения Региональным оператором прямых договоров с собственниками и пользователями жилых помещений в МКД и, как следствие, осуществление непосредственно с указанными лицами, кроме случаев, предусмотренных частью 1 ст. 152.7 ЖК РФ». Вывод: управляющие организации должны либо срочно заключаться с НЭО (а иначе грозят Кодексом об административных правонарушениях), либо так же срочно проводить общие собрания. Если же УК не пошевелилась вовремя, то на 16-й день оферты договор действительно считается заключенным, но... между ней и НЭО. Это значит, что счет регоператор по итогам месяца выставит именно управляющей организации, а уж собрала ли она деньги с жильцов — это ее проблемы.



А вот здесь уже пришло время делить комитеты. Жилищный блок понять можно: именно ему предстоит объяснять управляющим организациям, как так вышло, что новые договоры их не обогнули, а прошли прямиком по их счетам. Однако курирует ход реформы и деятельность НЭО комитет по природопользованию, и он как раз с регоператором солидарен. Ссылается Невский экологический оператор на другую часть все той же статьи 157.2 ЖК, под номером 9. В ней говорится, что если способ управления домом не выбран, если собственники управляют им сами и если — внимание! — между регоператором и управляющим нет договора на обращение с отходами, то он заключается в порядке, который предписан именно прямым договорам с населением. И никакого собрания не требуется. Ясен и резон этого пункта — чтобы коммунальная услуга оказывалась в любом случае, раз уж ее конечным получателем всегда является собственник жилья.



В подтверждение — письмо Минстроя еще от 2018 года: «В указанных случаях договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственниками и региональным оператором считаются заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно с даты начала оказания услуг». И еще одно — от 2021-го: «Указанные нормативные акты не допускают возможность отказа от прямых договоров вне зависимости от оснований их возникновения». Ну а то, что в отраслевом постановлении правительства об отходах № 1156 указан другой порядок (автоматический договор с УК), — так в данном случае надо применять Жилищный кодекс.

