Вывоз мусора в Петербурге стремится в квитанцию Петроэлектросбыта

Региональный оператор Петербурга близок к тому, чтобы выбрать агента для начисления платы и взаимоотношений с абонентами. Это не повелитель розовых квитанций.
Протокол вскрытия конвертов участников конкурса был опубликован 17 декабря; речь идет об оказании агентских услуг по комплексному обслуживанию собственников и пользователей как жилых помещений в многоквартирных домах, так и жилых домов. Напомним, Невский экологический оператор (регоператор Петербурга) должен начать оказывать коммунальную услугу по обращению с отходами с 1 января 2022 года; агентский контракт рассчитан либо до достижения предельной его цены (285 млн рублей), либо до 15 февраля 2023 года.
Традиционно в Петербурге два крупнейших расчетных центра — ВЦКП и ЕИРЦ Петроэлектросбыт, об их сложных отношениях «Фонтанка» неоднократно писала. Судя по протоколу, в конверте обнаружилась лишь заявка ЕИРЦ Петроэлектросбыт: эта компания входит в холдинг Интер РАО, который одновременно является соучредителем Невского экологического оператора. Тот факт, что предложения ВЦКП не оказалось в конверте может быть связан с техзаданием: в нем, помимо расчета начислений, печати квитанций и их доставки, значится также прием платежей через офисы, которыми ВЦКП похвастаться явно не может, и очный прием граждан.