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Вывоз мусора в Петербурге стремится в квитанцию Петроэлектросбыта

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Региональный оператор Петербурга близок к тому, чтобы выбрать агента для начисления платы и взаимоотношений с абонентами. Это не повелитель розовых квитанций.

Протокол вскрытия конвертов участников конкурса был опубликован 17 декабря; речь идет об оказании агентских услуг по комплексному обслуживанию собственников и пользователей как жилых помещений в многоквартирных домах, так и жилых домов. Напомним, Невский экологический оператор (регоператор Петербурга) должен начать оказывать коммунальную услугу по обращению с отходами с 1 января 2022 года; агентский контракт рассчитан либо до достижения предельной его цены (285 млн рублей), либо до 15 февраля 2023 года.

Традиционно в Петербурге два крупнейших расчетных центра — ВЦКП и ЕИРЦ Петроэлектросбыт, об их сложных отношениях «Фонтанка» неоднократно писала. Судя по протоколу, в конверте обнаружилась лишь заявка ЕИРЦ Петроэлектросбыт: эта компания входит в холдинг Интер РАО, который одновременно является соучредителем Невского экологического оператора. Тот факт, что предложения ВЦКП не оказалось в конверте может быть связан с техзаданием: в нем, помимо расчета начислений, печати квитанций и их доставки, значится также прием платежей через офисы, которыми ВЦКП похвастаться явно не может, и очный прием граждан.

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Комментарии (7)

264940801
Мы сортируем, мы покупаем специально пакеты, мы выносим - на это сумму уменьшить размер оплаты коммунальных услуг. Нужно вводить мусорную ренту!
Редиcка
Не понял, а что, кто-то платит за вывоз мусора? У меня в квитанции за квартиру ничего такого нет, там есть только "очистка мусоропровода" за 117 руб.
Danik
Писали заявку под Петроэлектросбыт! Его и получили.
Что тут удивляться!
Написали бы "и не обладает пунктами приема платежей", было бы наоборот! Кто писал заявку, сколько получил в кармашек?
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