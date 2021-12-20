Вывоз мусора в Петербурге стремится в квитанцию Петроэлектросбыта

Региональный оператор Петербурга близок к тому, чтобы выбрать агента для начисления платы и взаимоотношений с абонентами. Это не повелитель розовых квитанций.



Протокол вскрытия конвертов участников конкурса был опубликован 17 декабря; речь идет об оказании агентских услуг по комплексному обслуживанию собственников и пользователей как жилых помещений в многоквартирных домах, так и жилых домов. Напомним, Невский экологический оператор (регоператор Петербурга) должен начать оказывать коммунальную услугу по обращению с отходами с 1 января 2022 года; агентский контракт рассчитан либо до достижения предельной его цены (285 млн рублей), либо до 15 февраля 2023 года.

