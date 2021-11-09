Война алой и белой. «Петроэлектросбыт» и ВЦКП устроили «Игру престолов» на юге Петербурга

О том, что абоненты трех управляющих организаций в Петербурге с ноября начнут получать новые комплексные квитанции, «Петроэлектросбыт» (ПЭС) официально сообщил 3 числа . Две из них — небольшие: УК «Жилкомплекс» с пятью домами на улице Верности и «НеваСпецСервис» (8 домов на севере — ул. Ивана Фомина, пр. Просвещения, пр. Художников и др.). Но главный герой — ООО «Жилкомсервис № 1» Кировского района: это 296 домов и 17 тысяч лицевых счетов, которые должны мигрировать из розовой квитанции в белую. Показалось, что история с капремонтом всех научила относиться бережно к хрупким чувствам горожан. Показалось. Как сообщает «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», жители этих 296 домов «начнут получать единый платежный документ, включающий в себя все услуги ЖКХ — электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и взнос на капремонт». Это некоторое обобщение: те дома, куда тепло и горячую воду поставляет ТГК-1, находятся на прямых договорах с ресурсоснабжающей организацией (таких около пяти десятков), и там счет за отопление и горячую воду по-прежнему будут приносить в почтовые ящики отдельно. «Единица» Кировского района — это один из трех жилкомсервисов, где у города не решающие 20 % (кроме нее — ЖКС № 2 Центрального района и ЖКС № 1 Красногвардейского района). Компания эта с непростой судьбой, сменой собственников под общей эгидой «Проминвест» и десятками уголовных дел в отношении бывшего директора . Сейчас жилкомсервисом руководит Галина Соколова, она же — основной учредитель. Первая для местных жителей белая квитанция «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» прилетает к ним прямо в эти дни: в ней начисления за потребленные в октябре ресурсы и запланированные на ноябрь жилищные услуги. Проблема в том, что городское АО «ВЦКП», которое много лет выставляло здесь розовые квитанции, сделало это и сейчас. Начисления доступны в личном кабинете организации. Контекст у этой некрасивой ситуации — хуже не придумаешь. Прошлый опыт перехода абонентов закончился натуральным социальным взрывом : строчка капитального ремонта так ловко переместилась из розовой квитанции в белую, что горожане сперва обнаружили невиданную доселе комиссию, а потом — столь же неожиданные задолженности. «Петроэлектросбыт» обнулил и то и другое, а ответственным дружно назначили Фонд капремонта, чьи горячие линии и обрывали горожане.

Ситуацию заиграли, но второй сквозной сюжет — объединение двух заклятых друзей — не заиграешь. Его обсуждают лично губернатор Александр Беглов и глава холдинга «Интер РАО» (куда входит «Петроэлектросбыт») Борис Ковальчук. Предполагается, что два главных расчетных центра сформируют общий «ЕИРЦ СПб» с одной на все городское ЖКХ квитанцией. Какого она будет цвета — вопрос десятый; куда важнее, кто в этой паре будет вести и кто к кому присоединится. У ВЦКП и так полна квитанция услуг, и даже уход капремонта ее не радикально обескровил. «Петроэлектросбыт» явно входит во вкус и набирает вес — вовлекая в свой хоровод всё новые управляющие организации и платежные строчки (из последнего — радиоточки в северных районах города).



Напряжение в этой конструкции и так видно невооруженным глазом, так что сюжет с капремонтом обречен повторяться, пока все не договорятся. Сейчас под раздачу попали 300 домов Кировского района. В ВЦКП настаивают, что действовали в своем праве, так как ЖКС не уведомил их должным образом о расторжении договора. Ему вторят в жилищном комитете: «АО «ВЦКП Жилищное хозяйство» действовало строго в рамках договора, заключенного с Жилкомсервисом № 1 Кировского района. Об изменении условий соглашения управляющая организация должна была уведомить ВЦКП до 25 октября, никаких сообщений о расторжении договора в адрес предприятия не поступало. Данная ситуация — пример некачественного управления и крайне необдуманный поступок со стороны управляющей организации, который получит оценку в том числе государственной жилищной инспекции».



«У нас вся переписка с ВЦКП ведется в том числе с использованием электронной почты, — говорит финансовый директор жилкомсервиса Михаил Иванов. — По электронной почте мы до 25 числа их уведомили. Сегодня мы им отправили письмо на бумажном носителе под штамп со сторнированием тех платежей, что они начислили за октябрь (фактически отмена ранее выставленного платежного документа. — Прим. ред.)».



У «Петроэлектросбыта» аргументы примерно те же: есть договор с управляющей организацией — есть и начисления. Доносить розовые квитанции до почтовых ящиков, как нетрудно догадаться, у жилкомсервиса сейчас мотивации совсем нет; разве что ВЦКП сам договорится с «Почтой России». Но электронные способы оплаты доступны, а значит, возможна и двойная оплата.



«Двойных начислений не будет. Пока можно не платить по квитанциям ВЦКП, — заявила «Фонтанке» Галина Соколова. — Но если они даже заплатят по квитанциям ВЦКП, то это все будет учтено в ПЭС».



«Все платежи, которые были произведены до 25 числа расчётного месяца, будут учтены при проведении начислений за отчетный период, говорят в ПЭС. — В рамках действующего договора между «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и «ЖКС №1 Кировского района» управляющая компания обязана передавать информацию обо всех поступивших платежах. Т.о. в едином платежном документе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» собственник жилого помещения МКД увидит все произведенные платежи». Это, в общем, напоминает ситуацию с капремонтом, когда при выставлении белой квитанции пытались поженить уже оплаченное и новые начисления. Тогда все хвосты решили оставить в розовой квитанции, а историю белой начать с чистого листа.



По словам Михаила Иванова, пока просьба о сторнировании начислений, то есть том самом обнулении, не выполнена. «Мы готовились к проблемам, — говорит он. — Конечно, они (ВЦКП — прим.) хотят нас сохранить как клиентов, они получают огромные деньги за обслуживание, 6,7% — от суммы начислений. Но если бы даже они нормально восприняли данную ситуацию и не вставляли палки в колеса, все равно какие-то платежи ушли бы им, например, у тех людей, у которых подключен автоплатеж. Поэтому мы им в октябре сообщали не о расторжении, а о приостановке договора. Это переходный период нужен, чтобы мы получили доступ в личный кабинет, увидели платежи, которые идут от населения, сделали выгрузку и отдали их ПЭС, чтобы те их у себя отразили. В этом случае все будет учтено и двойных начислений не будет». Он также рекомендует жителям 300 домов ЖКС № 1 не платить по ноябрьскому счету ВЦКП, а ждать квитанцию Петроэлектросбыта.



Правда, он подтверждает, что база ВЦКП на данный момент (поздний вечер 8 ноября) закрыта для жилищников, это ежемесячная ситуация. Так что ПЭС сейчас не видит, какие начисления горожанами уже оплачены, и при всем желании не может их учесть в собственных расчетах прямо сейчас. На вопрос, что будет, если эта ситуация затянется, ответ неутешительный: «Будем делать ручками. Люди будут к нам приходить или присылать на электронную почту оплаты, которые произвели, и мы будем все эти оплаты учитывать вручную. Надо будет разбираться в каждом отдельном случае. Но и у нас, и у ПЭС есть прекрасная квартирная группа. Туда люди могут прийти, представить документы, подтверждающие, что они оплатили ВЦКП, и данные эти учтут в будущих расчетах с ПЭС».



На 9 ноября в жилкоме назначено совещание, на котором будет рассматриваться данная ситуация. В нем примут участие представители прокуратуры и управления федеральной службы судебных приставов. «По результатам совещания жилищный комитет примет все необходимые меры для того, чтобы жители не получили «двойных» квитанций», — заявили в Смольном.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

