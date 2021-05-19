Не дотерпели до лета. Что они устроили с капремонтом

Фото: Надежда Гранкина Поделиться Поделиться







История с капремонтом в Петербурге длится уже почти 3 недели. С мая строчка по его оплате исчезла из розовых квитанций ВЦКП, в которых суммы выставлялись примерно по 1,1 миллиона лицевых счетов; оставшимся 900 тысячам не пришли их белые отдельные квитки. Зато все, как обычно, получили квитанции за электроэнергию, которые выставляет «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Вот только там появилась как раз «потерянная» строчка по капремонту, ведь фонд заключил с ЕИРЦ соответствующий договор до конца года за 90 миллионов. На первый взгляд, разницы нет: больше платежных документов не стало, а сумма взноса зависит только от площади квартиры. А дальше началась гроза.



Что случилось

Единый сюжет распадается на несколько. Один, менее скандальный, уже, кажется, завершился: помимо взноса, петербуржцам в новой системе предложили взять на себя и банковскую комиссию — от 1 % до 2 % в зависимости от формы оплаты. Смольный вскинулся: вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что условия договора между Фондом капремонта и ЕИРЦ должны были исключить такую возможность. При этом ни в конкурсной документации фонда, ни в договоре не говорится, что уплату комиссии ЕИРЦ возмещает сам фонд (как было при работе с ВЦКП). Возникла пауза: чиновники утверждали, что договор с ЕИРЦ приостановлен (неясно, на каких основаниях и что делать с этой информацией горожанам); фонд настаивал, что квитанции оплачивать надо (ещё бы!); ЕИРЦ говорил, что всё в силе (здесь понятно). Пару суток все играли в гляделки, сморгнуть, ко всеобщему облегчению, решил ЕИРЦ, отменив комиссию.



ВЦКП с начала года изменило организационную форму, превратившись из унитарного предприятия в акционерное общество, на 100 % принадлежащее городу. «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» примерно в те же сроки был выделен из АО «Петроэлектросбыт», он действует как агент АО «Петербургская сбытовая компания», являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии в Санкт-Петербурге. «Петербургская сбытовая компания», в свою очередь, входит в Группу «Интер РАО», председателем правления и гендиректором которой является Борис Ковальчук.



Второй сюжет был связан с недопониманием: счет за электричество называется «за апрель». И по потребленной энергии в мае действительно надо расплачиваться за предыдущий месяц. А по капремонту — за начавшийся, то есть за май. Так что предположение, что сначала квитанции за «апрельский» ремонт выставил ВЦКП, а потом ЕИРЦ ещё раз за него же, — не соответствует действительности.



Куда серьезнее коллизия с лишними суммами за капремонт. С начала мая «Фонтанке» приходят письма от петербуржцев, горожане с разной степенью экспрессии просят выяснить, откуда в новых квитанциях «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» у них образовались недоимки, которых они ранее за собой не замечали. Или даже не просят, а просто призывают кары небесные на головы чиновников. Параллельно они пытаются прорваться через горячие линии жилкома и фонда, где, по их словам, оказываются чуть не семидесятыми в очереди: по данным Смольного, за два дня число обращений докатывается почти до 4 тысяч.



Откуда эти суммы



В том, что присылают на «Фонтанку», попадается и бальзам для ушей ответственных: действительно бывает, что человек не замечал, как в левом нижнем углу ремонтной белой квитанции копился долг, оплачивал только текущие начисления за месяц, а в квитанции ЕИРЦ, который сложил всё в одну сумму, узрел неожиданное. Но тысячи петербуржцев не могут синхронно заблуждаться (по крайней мере, по поводу своих финансов), да и сам фонд признал технические ошибки.



Есть кристально чистые эксперименты. В доме по Союза Печатников в апреле собственник получил розовую квитанцию на 6 429 рублей 16 копеек без всякого указания на задолженность; в ее составе был и взнос на капремонт за начавшийся апрель — 861,60. Есть выписка по карте за 20 апреля — списано в адрес ВЦКП 6 429,16 . В мае приходит квитанция ЕИРЦ, где помимо начисленных за май все тех же 861,60 рубля за капремонт надо оплатить еще какие-то 566,87.



Сотрудник «Фонтанки», живущий на Олеко Дундича, 29 апреля оплатил капремонт по белой квитанции на 606,96 рубля, задолженности в ней никакой указано тоже не было. В новом платежном документе ЕИРЦ начислили столько же за май, но указали, что на начало расчетного периода на счету уже висит аналогичная сумма. Итого к оплате — 1 214 рублей.



Перечислять можно долго, здесь многие петербуржцы узнают свою ситуацию. Но на самом деле это немного разные кейсы, хотя корень проблемы один — дата передачи информации в ЕИРЦ. Начать можно со второго случая, он проще. Как рассказал собеседник в жилищном блоке Смольного, не было такой процедуры, при которой ВЦКП передает свою базу данных фонду или напрямую ЕИРЦ. Фонд самостоятельно провел биллинг по имеющимся у него данным и отдал их новому платежному агенту; вопрос — на какой момент. Несколько источников сходятся во мнении, что это точно было до 28 апреля: то есть если человек не оплатил розовую квитанцию до этой даты (а вообще-то он может это сделать до 10 мая), то для фонда он остался должником и таким же его увидел ЕИРЦ. Соответственно «Петроэлектросбыт» посчитал, что на начало мая взнос за апрель всё ещё висит на человеке, и начислил к майской сумме ещё и апрельскую. Есть версия, что линия отсечения была значительно раньше, чем 28 апреля, и в должники записали куда большее число людей.



Первый случай кажется сложнее, потому что от человека требуют заплатить не круглую сумму за месяц, а какую-то произвольную. Собеседники в жилищном блоке, который разбирается в том, что наворотили в Петербурге, признаются, что не все могут похвастаться пониманием термина «кредитовое сальдо». А понять пришлось. Если коротко: то, что увидели петербуржцы в квитанциях ЕИРЦ, зависит не только от даты, в которую фонд решил передать информацию новому платежному агенту. Внутри розовой квитанции идет своя невидимая жизнь, которую по бумаге или новым начислениям не отследить. Суть в следующем, объясняет собеседник, близкий к жилищному комитету. Квитанция ВЦКП оплачивается целиком; абонент не выбирает, что именно он хочет оплатить, а что нет. Поступившая сумма распределяется пропорционально долям тех или иных услуг в общем счете. Как упрощенный пример: представим, что в розовой квитанции только отопление и капремонт. В произвольном феврале выставлен счет на 400 рублей, из них отопление за январь — 300, капремонт в феврале — 100. У человека проблемы с деньгами, он оплачивает лишь 200 рублей: в этом случае ВЦКП перечисляет 150 рублей ГУП ТЭК, 50 — Фонду капремонта. То есть система видит общую сумму начислений, какая бы она ни была, и пропорционально распределяет.



Теперь вопрос, какую сумму она видит в каждый конкретный момент. Оплатить эту февральскую квитанцию можно до 10 марта. То есть представим: человек 8 марта платит за отопление января и за капремонт февраля, но к тому времени уже переданы показания приборов учета по отоплению за февраль, и ими прирастает строчка коммунальных услуг. И система видит новый баланс «начислено» и «поступило» и распределяет сумму в новой пропорции — это в итоге отражается на всех услугах, включая капремонт. Всё это захлопывается, и система догоняет сама себя, когда человек оплачивает следующую квитанцию до конца месяца.



Идеальная ситуация — если человек всегда целиком оплачивает полную сумму квитанции до конца текущего месяца. Тогда сумма распределяется по услугам согласно начислениям. Но даже если нет, все эти переносы задолженностью система не считает, у человека в любом случае еще 31 день до начисления пеней. В квитанциях это не отображается и на дистанции не имеет никакого значения для абонента, только для поставщика услуг. Но если в какой-то момент вынуть информацию и передать ее новому агенту, то он увидит разность между «начислено» и «поступило в периоде».



Что делать



Горожане этого всего знать не обязаны, как и не обязаны страдать от последствий. ЕИРЦ адресует все вопросы фонду, так как расчетом он не занимается. Дело в том, что на пресловутом конкурсе, по итогам которого фонд получил нового платежного агента, разыгрывалась только услуга по печати, рассылке квитанций и приему платежей. ЕИРЦ предложил цену в 4,10 за квитанцию и обыграл ВЦКП с его 4,70. Не исключено, что в той зоне, которую охватывает розовая квитанция ( 60 % лицевых счетов), ВЦКП за эти деньги мог бы продолжить комплексное обслуживание с биллингом, а рассылкой ограничиться только там, где до этого гуляли белые отдельные квитанции. Мы этого уже не узнаем, фонд вышел из розовой квитанции.



Разумеется, помимо ЕИРЦ, читатели винят ВЦКП и предполагают, что он мог просто не перечислять уплаченные средства фонду. Однако претензий от фонда как получателя не видно. «Начисления по услуге «взнос на капитальный ремонт», были включены в единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги за апрель, со сроком оплаты до 10 мая, — говорят в ВЦКП. — До 10 мая начисление апреля не считается задолженностью. Все платежи, поступившие по квитанциям апреля в установленные сроки, были обработаны и перечислены в соответствии с условиями договора. Последние платежи за апрель были получены от платежных агентов до 14 мая, обработаны и перечислены в фонд».



Избежать этой ситуации можно было бы, обнулив платежную базу ЕИРЦ, — то есть в майские квитанции «Петроэлектросбыта» включить только свежие начисления по капремонту за май же. В этом случае у горожан был бы ещё месяц, чтобы рассчитаться по розовой квитанции за апрель. И лишь в июньской квитанции — когда уже точно дошли все последние платежи по розовой — сформировать окончательные цифры. У кого-то и правда мог бы обнаружиться долг, но остальные получили бы корректную информацию и окончательно подвели черту под оплатой капремонта через ВЦКП.



На самом деле Смольный уже в некотором смысле это признал, когда заявил, что не будет начислять пени за неуплаченные в мае взносы. «Фонтанка» не может призывать к игнорированию квитанций, но здесь ситуация прозрачная, чиновники словно сами говорят: не спешите паниковать, не спешите платить, в июне разберемся. Разобраться и правда не поздно — арифметически вынув из майских квитанций то, что там указано как задолженность по розовой. В этом случае не заплативший в мае получит в июне очищенные цифры; а тот, кто, не разбираясь, заплатил лишнее в мае — в июне увидит переплату на своем счете.



Безликие паркинги и льготники



Есть боковые, но не менее важные сюжеты. В частности, на «Фонтанку» пишут собственники машино-мест в автопаркингах. Ранее им приходили обычные белые квитки на капремонт этих нежилых помещений. В каждом была указана квартира, и «Почта России» по заказу ПЭС разносила их по ящикам — кроме тех, которые по каким-то причинам не были увязаны с конкретной жилплощадью; в этом случае подрядчик должен положить квитанцию в спецячейку, если она есть, или отдать консьержу, если он есть. В общем — приложить все усилия для доставки, так как после сообщения о неудаче почта всё равно получает предписание от заказчика: попробуйте ещё раз. В мае такими «неувязанными» оказались все. Собеседник, близкий к ЕИРЦ, рассказал, что при передаче информации от фонда не прогрузилась информация о квартирах, счета оказались обезличенными. Так что консьерж на ул. Воскова в Сестрорецке получил стопку непонятных квитанций, в которых каким-то образом автовладельцы должны узнать свои.

Предположительно, фонд исправит эту ситуацию, и уже следующие квитки придут адресно. Что делать с нынешними квитанциями — «Фонтанка» уже не советовала выше.



Жалуются и льготники. «Я имею право на меру соцподдержки, однако в «новоявленной» квитанции она не была учтена, — пишет читатель. — 50 минут — время ожидания на линии в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», на мой вопрос, почему не учтена льгота, оператор тут же делегировала меня в сам Фонд капремонта. 20 минут — время ожидания на линии фонда. Там юные операторы пообещали разобраться и перенаправили по другому телефону, уточнить по льготам. Оказалось, что на том телефоне отвечают вовсе за другой сектор субсидий, и я к нему не отношусь, и отправили по телефону в ВЦКП. Лишь там любезный специалист подтвердила, что я имею льготу, и порекомендовала обратиться в МФЦ, где я должна подать заявление в Городской центр жилищных субсидий, чтобы они, в свою очередь, произвели учет льготы по другому лицевому счету в связи с отделением поставщика услуг. Мне очень интересно — кому надо было всё это затевать?»



В жилищном комитете пояснили, что субсидия и льгота (денежная выплата) — разные вещи.

Субсидия предоставляется гражданину для частичной оплаты услуг, она положена малообеспеченным — то есть тем, чьи расходы на ЖКУ превышают 14 % от совокупного дохода семьи, а также тем, чьи доходы меньше прожиточного минимума. Субсидии перечисляются до срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги и назначаются на 6 месяцев. Продление производится раз в 6 месяцев при обращении в Городской центр жилищных субсидий (в течение прошедшего года в связи с коронавирусом продлевались автоматически). Право на них не зависит от типа квитанции.

По льготам другая ситуация. Денежные выплаты назначает администрация района, рассчитывает жилком силами Городского центра жилищных субсидий. Перечень льготных категорий большой — это ветераны, инвалиды, «чернобыльцы», приравненные к ним категории, многодетные семьи. «Компенсации для всех категорий горожан будут перечислены в установленный законом срок, в обычном режиме. Их начисление не зависит от платежных документов», — говорят в комитете.



Отдельный случай касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсация для них составляет 100 % . То есть им приходит квитанция на оплату ЖКУ с балансом 0 рублей 0 копеек (компенсация равна начислениям). «Если выявлена ошибка и было произведено начисление другой суммы, данная категория граждан получит автоматический перерасчет, — сообщает жилком. — Если оплата по квитанции была произведена, средства будут возмещены. Если ребенок-сирота проживает не один, фонд должен предоставить льготу на оплату капремонта в виде скидки в квитанции. В случае некорректных данных в квитанции за май, гражданину будет произведен перерасчет».



P. S.



В этом смысле интересно, как коллизию обсудили на заседании правительства 18 мая, практически в разгар капремонтного сюжета. Присутствующих интересовал только самый безобидный и публично отыгранный сюжет — комиссия. Губернатор Александр Беглов заявил: «Надо стараться объединять платежки. Понятно, что комиссия берется и будет браться, но она должна быть минимум, и платежки должны быть систематизированы». Не секрет, что в Смольном ведется подготовительная работа по объединению ВЦКП и ЕИРЦ — или созданию единого повелителя платежек, прорабатываются возможные условия. Относительно скандала с капремонтом Беглов ограничился фразой: «Произошел технический сбой, исправили его — вот чтобы таких сбоев больше у нас не было».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»